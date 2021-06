Cómo eliminar el espacio de almacenamiento de WhatsApp en iPhone

Hay una situación que suele ser muy recurrente: la falta de memoria en el móvil. Borras todo pero sigue habiendo algo que se te escapa y que no logras localizar. Y puede que un poco de la culpa la tenga WhatsApp, que tiene por costumbre guardar una copia «oculta» de los vídeos que tú has enviado y que no aparecen en la galería, haciendo que liberar espacio de almacenamiento en el iPhone se complique un poco más de lo habitual (sobre todo si no conocemos este truco).

Así pues, en esta entrada nos servirá para ver cuánto nos está ocupando la multimedia alojada por WhatsApp y cómo borrarla de un plumazo.

Elimina los archivos multimedia que has enviado (y descargado) por WhatsApp para liberar espacio en iPhone

Para el que esté familiarizado con la popular app de mensajería, el proceso que ilustramos a continuación es el equivalente a eliminar la carpeta «Enviados» de WhatsApp para Android, la cual alberga las fotos, vídeos y audios que nosotros enviamos a otros chats.

En el sistema operativo de Apple, sin embargo, además de los ficheros enviados, también nos mostrarán los descargados, pudiendo hacer una limpieza total de vídeos, memes, fotos y demás. El proceso es el siguiente:

Entra en WhatsApp y accede al apartado Configuración, donde hallarás la entrada Almacenamiento y datos.

Dentro, encontrarás la opción Administrar almacenamiento.

Finalmente, WhatsApp te mostrará toda la multimedia que la aplicación está consumiendo espacio de almacenamiento local en tu iPhone.

Si pulsas en De más de X MB accederás a la lista de archivos grandes que podrás eliminar de golpe seleccionándolos a la vez.

De esta forma, puedes eliminar muchos archivos rápidamente para liberar memoria en tu iPhone. Y como decíamos antes, esta multimedia no es la misma que generalmente solemos borrar de nuestra galería, sino que pertenece a una carpeta interna de WhatsApp que almacena una copia de las fotos y vídeos que hemos enviado nosotros.

Porque luego, al borrar dicho contenido, dejará de estar disponible en la app de WhatsApp. Así que en el caso de revisar los chats, no podremos reproducir los vídeos u abrir las fotos que allí aparezcan (ya que han desaparecido de la memoria de nuestro iPhone).

Revisa antes de borrarlo todo porque puedes encontrar cosas que enviaste y que ya no tienes

De igual forma, esta sección de WhatsApp también te puede servir para recuperar algún vídeo que quizá habías perdido ya que también te permite guardarlo o compartirlo de nuevo hacia otras apps (o reenviarlo en la propia WhatsApp), por lo que antes de borrarlo todo no está de más echar un vistazo para ver qué hay por ahí.

Realizando este proceso con amigos y familiares siempre se ha dado el caso de dar con algún vídeo, generalmente enviado meses atrás, que nos ha interesado mantener porque en su momento no guardamos ninguna copia. Tenlo en cuenta tú también porque te puedes llevar alguna sorpresa.

Finalmente, destacar que desde este administrador de almacenamiento puedes explorar los archivos enviados en cada conversación o grupo, o incluso ver aquellos virales que has descargado bajo la etiqueta «reenviados muchas veces», que por lo general no nos suele interesar mantener en la memoria del teléfono.