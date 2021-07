Descargar Pokémon Unite, el MOBA gratuito para Android, iOS y Nintendo Switch

Hace algo más de un año que supimos de uno de los juegos más inesperados de Pokémon. Se trata de Pokémon Unite, título que podemos descargar gratis para Nintendo Switch y que adicionalmente también se lanzará en dispositivos móviles y tablets, siendo free-to-play en todas las plataformas. Ahora, la mencionada entrega ya está disponible y como cabría esperar, está siendo un éxito masivo.

The Pokémon Company ha querido abordar el género MOBA, coronados por grandes como League of Legends o Arena of Valor, en el que dos equipos de 5 vs 5 criaturas combaten entre sí en partidas de 10 minutos.

¿En qué consiste Pokémon Unite exactamente? ¿Cómo funcionan las partidas?

Como decimos, este juego se aleja totalmente de las entregas clásicas de la franquicia e incluso de Pokémon GO, adoptando el MOBA como base.

En Unite tendremos que formar un equipo de 5 Pokémon antes de comenzar la partida, y el contrincante realizará la misma acción. Así pues, se desencadena una partida en tiempo real donde sobre todo prima la estategia.

Porque los Pokémon van creciendo durante la propia partida, aprendiendo nuevos ataques que previamente habremos elegido y que nos pueden ayudar a determinar el resultado final. Además, también los podemos potenciar a base de objetos.

El objetivo, además de ir derrotando a los Pokémon salvajes que van apareciendo y a los del otro equipo, es obtener la mayor cantidad de energía Æos que éstos dejan caer al ser derrotados, y llevarla a nuestra base para sumar puntos. El que más puntos tenga al terminar la partida, gana.

Así, podremos desbloquear nuevos atuendos e incluso más Pokémon que podremos sumar a nuestro equipo.

Descargar Pokémon Unite para dispositivos Android, iPhone o iPad y Nintendo Switch

Resulta extraño que The Pokémon Company no haya programado un lanzamiento de Pokémon Unite para PC, pues una buena parte del público que frecuenta el género MOBA suele hacerlo en ordenador.

Sea como sea, el mercado móvil es el que claramente está en expansión y ya hemos visto como recientemente el referente también ha lanzado una versión para smartphones y tablets. Y es por ello que Pokémon Unite también se lanzará en Android y en iOS esperablemente en septiembre, además de Nintendo Switch donde ha tenido una pequeña exclusiva temporal, pudiéndose descargar desde este pasado 21de julio.

Pokémon Unite para Nintendo Switch: eShop

Pokémon Unite para Android: Próximamente

Próximamente Pokémon Unite para iPhone, iPad: Próximamente

En el caso de Android, como viene siendo costumbre, el APK de Pokémon Unite se ha filtrado en Internet y ya se puede descargar e instalar en nuestros terminales. No obstante, dicha APK proviene de la versión japonesa donde la beta ya está disponible, por lo que en nuestros países no podremos ejecutarla.

Pokémon Unite APK: APKMirror

Por último, ten en cuenta que aunque Pokémon Unite se pueda descargar y jugar gratuitamente, dispone de compras opcionales dentro de la app. También es necesaria una conexión a internet constante para jugarlo (en el caso de Nintendo Switch no se requiere una suscripción al servicio Nintendo Switch Online).