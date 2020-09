Consejos para jugar a slots online con toda tranquilidad

Ya sabéis que una de las aficiones que tenemos en ActualApp son las slots online. Eso sí, siempre os recordamos que debéis jugar con responsabilidad y para pasarlo bien. En este artículo os ofreceremos algunas alternativas para poder jugar sin tener que ni tan siquiera hacer ningún ingreso.

Y es que al final está claro que ganar dinero está muy bien, pero la diversión va mucho más allá. Al final el ganar o perder depende del azar y normalmente siempre se acaba perdiendo pasta. Si quitamos este elemento de la ecuación el entretenimiento y la diversión se quedan.

Jugar sin dinero permite probar un montón de slots

Navegando por la red encontramos un montón de sitios que nos dan dinero gratis para jugar sin deposito. Esto por un lado es perfecto ya que no tenemos que sacar nuestra cartera en ningún momento, pero tened claro que luego las ganancias tampoco son reales. No las podremos cobrar.

En todo caso a los que nos gustan este tipo de maquinas tragaperras nos encanta la variedad. Si en una casa de apuestas o casino online tienen 100 slots online distintas, la gracia es jugar un poco en cada una de ellas. El problema de hacerlo con dinero real es que necesitas un montón de pasta para hacerlo.

Nosotros hay veces que tenemos puesto el autojuego en distintas slots solo para tener algo de fondo mientras trabajamos. Como el que tiene puesto el Spotify o cualquier vídeo de YouTube de Ibai, Willyrex o cualquier otro.

¿Qué deben tener las slots online para triunfar?

Cuando un usuario busca tragaperra online jugar gratis, lo que quiere es pasarlo bien. Por lo tanto una buena slot lo único que debe ser es entretenida. Lo divertido es cuando juegas y hay un montón de bonos disponibles. No solo esto, también debe tener una gran volatilidad, es decir que estos bonos aparezcan de forma habitual durante las partidas.

No hay nada más aburrido que estar una hora jugando a una slot y que no aparezca ni una vez un bono. Hay algunas que tienen el típico que aparece cuando nos salen tres scatters, pero luego hay minijuegos que van saltando de vez en cuando. Aunque no den unos premios muy espectaculares, esto hace mucho más agradable la experiencia de usuario.

Luego hay también un par de elementos que le dan un plus a cualquier slot. El primero es que sea bonita. Vamos a ver, hemos visto algunas que madre mía, parecían hechas en 5 minutos y cogiendo imágenes gratuitas de cualquier banco de imágenes. Las cosas se tienen que cuidar.

Por otro lado, y en parte ligado a esto último que hemos comentado, las slots temáticas siempre llaman más la atención. Hay de todo tipo, de series de televisión, de películas, de cantantes, incluso de actores y actrices. Estas son siempre las primeras que probamos cuando entramos en alguna página.

¿Qué opináis vosotros? ¿Estáis de acuerdo con nosotros? ¿Os apetece jugar a slots online de forma gratuita? ¿Queréis que os traigamos más artículos como este? Esperamos vuestra opinión en los comentarios. ¡Larga vida a las slots!