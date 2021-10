Coin Master: Consigue más tiradas gratis con esta app

Las tiradas de Coin Master (o spins en inglés, como también se le suelen denominar en la comunidad de jugadores) son uno de los bienes más preciados por los que frecuentan este popular juego de smartphones y tablets. En líneas muy generales, sin tiradas no hay juego y es por ello que todos anden buscando obtener el máximo de spins posibles, a poder ser, de manera gratuita.

Ahí es cuando entra la app Coin Master Free Rewards, un sistema muy sencillo con el cual recolectar desde un mismo sitio todas las tiradas gratuitas diarias que, a modo de recompensa, podemos conseguir gracias a las diferentes actividades que propone el título.

Descargar Coin Master Free Rewards para Android

Su interfaz quizá no es la más estilizada del Google Play, pero la aplicación cumple su función. Además, no requiere de permisos extraños -de hecho, no solicita acceso a nada- con lo cual no nos ha hecho saltar las alarmas (porque con este tipo de apps, ya se sabe…).

Puedes descargar Coin Master Free Rewards completamente gratis para dispositivos Android desde el Google Play, aunque como suele ser costumbre, incluye publicidad in-app.

No te compliques la vida buscando tiradas gratis para Coin Master, obtenlas todas a la vez desde esta app

Así pues, esta app te soluciona la papeleta de tener que estar pendiente de canjear esta o aquella recompensa. Coin Master Free Reward recopila todas las recompensas gratuitas que el juego va publicando y los integra en su app para que a golpe de click puedas obtenerlas.

Es tan sencillo como abrir la app de Coin Master Free Reward, seleccionar la recompensa que deseas canjear (asegúrate de elegir una que no haya caducado todavía, aunque si un día no entras en el juego puedes reclamarlas al día siguiente) y pulsar en Claim Now. Esto abrirá la app de Coin Master y cargará las tiradas pertinentes.

Por tanto, al día puedes acumular decenas de tiradas extra y varios millones de monedas con solo hacer unos pocos clics.

No sólo spins, sino también monedas y más

Porque sí, monedas también. Aunque aquí nos hayamos centrado en los spins de Coin Master, de igual forma hay otros beneficios que esta app también recopila, como las mencionadas monedas, boom de cartas, set blast, intercambio de cartas doradas, frenesí de globos y más. No obstante, cabe destacar que lo más frecuente suelen ser tiradas y monedas.

Luego, lo mejor de todo es que no tienes ni que estar atento a nuevos premios, pues la propia app te envía una notificación cada vez que se publica una nueva recompensa. De esta manera no dejas de ganar el máximo de spins gratis.

Sin duda es una forma ciertamente óptima para arrasar con lo máximo que el juego ofrece diariamente sin gastar dinero en los micropagos, por tal de hacer crecer tu aldea más y más.