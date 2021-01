¿Hay algún truco para que te toque algún TOTY en FIFA 21?

Son los mejores jugadores del año y sus stats son una auténtica locura. Todos los que pasamos horas y horas jugando al FIFA queremos tener uno, pero la verdad es que es muy difícil. En este artículo analizaremos si hay algún truco para que nos toque un TOTY en FIFA 21, o por lo menos aumentar las posibilidades.

Hace ya alguna semana que los usuarios votamos a los que creíamos que merecían formar parte del Team of The Year del 2021. Ahora lo comentaremos pero hay algunas sorpresas importantes, pero aún y así los jugadores que han salido son espectaculares. ¿Y qué me decís de las cartas? Son preciosas.

¿Quién forma parte de los TOTY en FIFA 21?

Ya sabéis que como cada año EA no lanza todos los jugadores de golpe dentro del juego. Primero empieza por los delanteros, luego los centrocampistas, después los defensas y portero y finalmente todo el equipo entero más un suplente. Cualquiera de estos 12 jugadores formaría parte del 99% de las plantillas del juego.

Pero vayamos al grano. ¿Quién son los jugadores elegidos para este prestigioso equipo? Pues tenemos a Neuer en la portería, defensa para Alexander-Arnold, Van Dijk, Ramos y Davies, medio del campo con Kimmich, de Bruyne y Bruno Fernandes, y finalmente arriba los tres colosos de este año, Mbappe, Cristiano Ronaldo y Lewandowski. ¡Menudo equipazo!

El jugador número 12, el primer reserva, lo votaran los usuarios durante esta semana. Todo apunta a que la cosa estará entre Neymar y Messi. ¿Cuál preferís? Nosotros somos mega fans del astro argentino, pero lo cierto es que por química quizás no vendría mejor el brasileño.

¡Quiero uno! Trucos para conseguir un TOTY en FIFA 21

Como seguramente sabréis hay dos vías para conseguir un TOTY en FIFA 21. Por un lado tenemos la opción de comprarlo, pero tiene la desventaja de que su precio será como mínimo de unos dos millones. Si no tienes un montón de monedas, no podrás hacerlo. La otra vía es que te toque en un sobre.

Nosotros nos centraremos en esta segunda opción. Ya os avisamos que no hay una fórmula mágica pero si algunas cuestiones de lógica. En primer lugar no debemos abrir ningún sobre hasta que todo el equipo esté al completo. Es decir, hasta el jueves día 28 de enero a las 7 de la tarde (hora española) nada de abrir sobres. Es una cuestión de probabilidad. Todos queremos a Mbappé o a Cristiano, pero si nos toca un Ramos o un Neuer también estaremos más que contentos.

El otro “truco” es priorizar bien los sobres. Obviamente siempre hay más probabilidades en sobres gordos, y por lo tanto caros, que en los que nos dan un solo jugador único. Mucho se ha hablado sobre el dinero que se debe gastar en abrir sobres, es un tema complicado. Hay gente que se deja cientos de euros y no les toca nada. Nuestro consejo es que prioricéis al máximo y os centréis solo en los más caros. Quizás abriréis menos sobres, pero serán de más calidad.

Como veis, no hay un truco infalible para conseguir un TOTY en FIFA 21. De hecho si vosotros conocéis alguno nos encantaría que nos dejarais un comentario explicándolo. ¿Os ha tocado algún TOTY? Que suertudos entonces. ¡Larga vida al FIFA!