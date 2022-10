¿Se puede descargar el juego de Pokémon Twitch Cup? Los creadores lo aclaran

Podemos decir que la gran mayoría de seguidores de la Pokémon Twitch Cup 2 nos hemos quedado alucinando con la edición personalizada que los streamers participantes están jugando este año. Con un montón de referencias no solo a la esfera gamer y streamer, sino al del anime y otros mundillos, estamos ante una versión específicamente creada para esta entrega de la Pokémon Twitch Cup que cualquiera querría descargar para jugarla por sí mismo.

No obstante, todo indica que este juego solo podremos vivirlo a través de los streamers que participan en el evento.

No podremos descargar el juego de la Pokémon Twitch Cup 2022

♥️ Mensaje para la comunidad: El fangame de la Twitch Cup 2 no saldrá al público, es algo que escapa de nuestras posibilidades. Por ello, los streamers están dedicándose en cuerpo y alma a ver todos los detalles y que no os perdáis nada, ¡así que estad atentos a sus canales! — Pokémon Twitch Cup 2022 (@PokeTwitchCup) October 10, 2022

El hecho de utilizar recursos con derechos de autor (como por ejemplo, los sprites, modelados y demás elementos que aparecen en los juegos originales de Pokémon) se lo pone realmente difícil a los creadores en lo que respecta al ámbito legal. Especialmente cuando hay marcas comerciales que están patrocinando el evento.

Por otro lado, esta rom ha sido programada con una serie de restricciones y características especialmente pensadas para llevarse a cabo en este torneo, véase los límites de juego diarios o los intercambios. Seguramente, esta edición de Pokémon Twitch Cup utiliza un servidor central privado para llevar a cabo algunas de estas funciones que serían totalmente inviables de cara a un uso masivo.

Tengo mono de Pokémon, ¿qué es lo más similar a lo que puedo jugar?

Si quieres jugar una rom personalizada

Uno de los creadores de roms personalizadas que más te recomendamos, es, sin duda, EricLostie. Además de formar parte del equipo detrás de esta Pokémon Twitch Cup 2, es el creador del tronchante Pokémon Iberia, la edición que adapta a España al mundo Pokémon. También ha creado las populares Pokémon Añil (una suerte de remake de la región de Kanto) y Pokémon Ópalo, una historia completamente nueva.

Todos ellos cuentan con formato randomlocke (Pokémon y objetos aleatorios, muertes permanentes…) y se pueden jugar tanto en PC como en Android a través de la app Joiplay. Puedes descargarlos desde su página web.

Si tienes una Nintendo Switch

Nintendo y Game Freak no han perdido el tiempo con Switch y ha cebado la consola con multitud de títulos de la franquicia. Alguno de los más destacados son los siguientes:

Pokémon Escarlata y Púrpura (28 de noviembre)

La última entrega principal de Pokémon, con una nueva generación de criaturas y por primera vez, de mundo abierto (incluso con multijugador cooperativo). Además, algunas de sus ciudades están claramente inspiradas en España.

Pokémon Let’s Go Pikachu y Let’s Go Eevee

Si quieres revivir la primera edición de Pokémon, este es tu título. No obstante, la principal diferenciade este remake es que no podremos combatir contra Pokémon salvajes, sino que solamente nos ofrecerán la posibilidad de capturarlos (al estilo Pokémon Go).

Por otro lado, y si lo tuyo son los Pokémon «de toda la vida», puedes darle una oportunidad a Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente; remakes de los títulos que se lanzaron en NDS que son lo más «clásico» que puedes encontrar en Switch.

Leyendas Pokémon: Arceus

Pero si prefieres probar algo completamente distinto, casi como si de un experimento con la franquicia se tratase, quizá te interese Leyendas Pokémon: Arceus. Con amplios terrenos para explorar, este juego anda a medio camino entre el mundo abierto y parece haber servido de base para lo que veremos en Escarlata y Púrpura.