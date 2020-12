Esta es la razón por la que han borrado el canal de Willyrex en YouTube

Atención porque cuando pensábamos que el 2020 no nos podia traer más desgracias, ha llegado una de gorda. Y es que nos acabamos de enterar que han borrado el canal de Willyrex en YouTube. La razón, como suele ocurrir en estos casos es que el bueno de Willy mostró más de lo que debía en un directo de Cyberpunk 2077.

Ya sabéis que estas grandes compañías de stream, ya sea YouTube o Twitch, tienen políticas bastante estrictas en cuanto al contenido. Hace tan solo unos meses os contábamos como Ibai había sido baneado en Twitch por mostrar un vídeo en el que aparecía un señor desnudo.

¿Por qué han borrado el canal de Willyrex en YouTube?

Queremos dejar claro aquí que estamos totalmente en contra de este baneo. Willy es de lo mejor de YouTube y además es de los creadores que menos insulta y con un chat menos tóxico. Dicho esto, se le fue bastante de las manos un directo en el que jugaba al juego Cyberpunk 2077.

En dicho juego hay la posibilidad de que nuestro personaje se dirija a un burdel para contratar a un chico o chica y tener relaciones sexuales. En la cinemática que aparece después de realizar el pago hay imágenes bastante explícitas del momento del acto. Aquí tenéis los clips del momento que han provocado la eliminación del canal de Willyrex.

Aquí otra parte, además confirmando que el clip de arriba no es fake xd pic.twitter.com/49xD9TGg2u — Grogu Pérez 🤠 (@EmilioPG21) December 17, 2020

No wily que isiste 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/uXU4f6BU6Z — JUAN (@elRompeNalgas4) December 17, 2020

¿Cuando volverá Willyrex a YouTube? Esperamos que pronto

Por ahora no tenemos ninguna declaración por parte de Willyrex. Solo ha publicado dos stories en Instagram en las que nos muestra lo que aparece cuando entras en su canal, y afirma que Google aún no le ha contado que está pasando. Por lo tanto aún no podemos confirmar cuando podrá volver Willy a hacer directos o colgar vídeos.

Eso sí, estamos seguros que la cosa se va a solucionar. No se puede entender el éxito de YouTube en el mundo hispanohablante sin Willyrex. Eso sí, seguro que lo van a tener unos cuantos días baneado para que aprenda la lección. En todo caso estaremos atentos a cualquier novedad que haya en este sentido.

¿Vosotros que opináis? ¿Era motivo suficiente estos vídeos para borrar el canal de Willyrex en Youtube? Nosotros pensamos que no. De hecho nosotros también hemos tenido alguna vez problemas con Google y la cosa no es agradable. Así que un abrazo Guillermo y mucha fuerza. ¡Larga vida a Willyrex!