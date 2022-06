¿Te gustan los artefactos retro? Es como pasar de las tragaperras online a una de las máquinas clásicas de antaño. Pues eso está pasando con los teléfonos móviles.

Durante los últimos años han aumentado tanto las compras como las búsquedas de teléfonos “tontos”.

Hablamos de móviles pasados de moda por su antigüedad. Lo curioso es que no solo son usados por personas mayores que quieren algo sencillo y sin tantas complicaciones como los teléfonos modernos.

También son requeridos por jóvenes que buscan un escape de lo abrumador que pueden ser las redes sociales, entre otras cosas.

De inteligencia artificial a teléfonos sin conexión a Internet

Las más recientes modalidades de los móviles incluyen, excelentes cámaras y sistema de inteligencia artificial. Aparte de la posibilidad de tener abundantes redes para socializar.

Sin embargo, aquellos móviles de solo llamadas y mensajes y que para muchos ya son obsoletos, están en auge.

Esto significa que muchos están optando por teléfonos sin conexión a internet y, por ende, sin redes sociales.

Y si piensas que nada más las personas mayores lo hacen, te equivocas, también los jóvenes, pero, ¿por qué?

Pues bueno, primero están los adultos pasados de edad que quieren algo simple. Segundo, tenemos a jóvenes que buscan un respiro y estar lejos de todo lo que conlleva un teléfono de la era moderna.

Sin embargo, estas dos no son las únicas razones por las que los móviles tontos son tan frecuentes ahora. Ya que están resultando ser la solución para diferentes necesidades.

Por ejemplo, los famosos “dumb phones», son uno de los que están siendo de valor en los mercados para diferentes perfiles, como:

Usuarios de edad

Aquellos que prefieren un móvil además de sencillo, barato y que le dure lo más que se pueda. Tal como un Nokia u otro modelo similar que le sirva para lo necesario: mantenerse en contacto con familiares y amigos.

Personas de bajos recursos

Bien puede ser por no contar con dinero suficiente para un móvil costoso o por no querer mantener una renta con plan de datos.

Y es que si comparamos el precio de un móvil tonto con uno inteligente, la diferencia es enorme. Sin ir muy lejos, en Amazon puedes encontrar tarifas de hasta 18 dólares en teléfonos simples. Si es de ahorrarse, es una gran opción.

Usuarios asfixiados de las redes sociales

Creas o no, hay personas que se cansan o se aburren de las redes sociales y prefieren pasar tiempo haciendo otra cosa.

Por lo tanto, nada más pueden ser contactados por SMS o llamadas, porque no tienen WhatsApp. Los de este perfil, afirman sentirse más tranquilos y hasta dudan de volver a usar móviles inteligentes.

El aumento de búsquedas de móviles “tontos” es ratificado por Google

Si bien es cierto, este tipo de teléfonos ya no son publicitados, por ende, no los encontrarás en todas partes. En especial, en las grandes tiendas, puesto que no les es tan rentable.

Sin embargo, no están desaparecidos por completo, por lo que sí que hay sitios donde aún se ven.

Y, SEMRush señala que en las búsquedas en Google de estos móviles subieron un 89% entre los años 2018 y 2021.

Asimismo, las ventas, que en 2019 eran de 400 millones de unidades, pasaron a 1.000 millones en el año 2021. Según lo expuesto por Counterpoint Research.

Todo ello puede darte una noción de lo relevante que se han vuelto los móviles tontos y el interés de las personas por adquirir uno de ellos.

En última instancia, tenemos los detalles de Statista. De acuerdo con estos datos, estos teléfonos duplicaron sus ventas en los últimos años.

Mientras que, el comercio de los smartphones parece no incrementar. Puesto que, desde 2016, los números que presenta son de estancamiento.