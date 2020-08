¡Atención! Esta semana llegan los coches en Fortnite

Ahora hace días que no hablamos de uno de nuestros juegos favoritos. Y es que Epic Games ha anunciado que mañana ya podremos ver coches en Fortnite. Desde hace una semana han empezado a aparecer vehículos por el mapa aunque aún no se pueden conducir.

De hecho hace mucho tiempo que corre el rumor que este tipo de vehículos se podrán utilizar en el juego. Dentro del juego ya hemos visto aviones, helicópteros, carritos de golf, bolonchos e incluso ahora tiburones. Digamos que siempre se han buscado métodos para moverse de forma rápida a través del mapa.

La nueva temporada de Fortnite llegó este pasado mes de junio con una inundación que dejo medio mapa bajo el agua. Han ido pasando las semanas y el nivel del mar ha ido bajando hasta dejar otra vez al descubierto la mayor parte del mapa, y por lo tanto también casi todas las carreteras y caminos.

Ya en el tráiler de esta nueva temporada vimos que llegaban los coches en Fortnite y que eran los jugadores los que los conducían. Luego al iniciar no se podían conducir pero tenía sentido ya que cómo decimos el mapa era casi todo agua.

Sea como fuere, ayer la gente de Fortnite publicaron este tweet que no despeja cualquier duda que podáis tener:

It’s not just a name. It’s a warning.

Experience the #FortniteJoyRide Update on 8.5.2020 pic.twitter.com/fxgCgAMpYk

— Fortnite (@FortniteGame) August 3, 2020