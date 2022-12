¿Cómo funciona? La inteligencia artificial ayuda a detectar hasta 50 enfermedades cutáneas con un teléfono inteligente

¿Cuándo fue la última vez que se examinó su piel, dedicó atención especial a revisar las marcas de nacimiento, los lunares o notó la aparición de nuevas formaciones? Si corremos literalmente al dentista por un diente en mal estado, los problemas cutáneos no suelen tomarse en serio. Bueno, algo apareció, pica, se pone rojo, ¡quién no lo tiene! Mientras tanto, un tercio de la población mundial padece enfermedades cutáneas. La edad no importa: todos sufren enfermedades. Acné, verrugas, lunares, papiloma, herpes, dermatitis, eczema, psoriasis, hongos: todo esto genera sensaciones desagradables y puede convertirse en una patología grave. E incluso con esto, no tenemos prisa por ir al médico, esperando remedios caseros, ungüentos y “de alguna manera se pasará por sí mismo”.

Pero gracias al desarrollo de las tecnologías de la información, hoy en día se puede hacer el diagnóstico de la piel en casa, por cuenta propia, utilizando un teléfono inteligente, y obtener resultados con la misma precisión que en la consulta médica.

Por qué cada uno de nosotros corre el riesgo de enfermar

Suele considerarse que solo hay que temer el cáncer de piel. Sí, es la más común de las enfermedades peligrosas, pero no es en absoluto la única. Otro estereotipo es que solo los europeos de piel clara pueden verse afectados. Pero es posible contraer un melanoma independientemente del color de la piel, por lo que los latinoamericanos corren el mismo riesgo que el resto del mundo (una de las víctimas de cáncer de piel más famosas entre los latinoamericanos es Bob Marley). ¡Y aún más! La piel oscura suele enmascarar los primeros signos de la enfermedad, y solo se acude al médico en las fases avanzadas. Pero no es tan fácil conseguir una cita con un especialista. Puede resultar sorprendente, pero existe una verdadera escasez de dermatólogos profesionales en el mundo: en promedio, solo 35 especialistas de la piel por cada millón de personas. Incluso si decide visitar a un médico, tendrá que esperar hasta 1-2 meses para una cita. Es largo y peligroso. Las enfermedades cutáneas pueden progresar muy rápidamente. Si a esto le añadimos unos métodos de tratamiento y diagnóstico obsoletos, las posibilidades de detectar un problema de forma oportuna y recibir tratamiento son cada vez más escasas.

Con una precisión de hasta 95 por ciento. La red neuronal inteligente diagnostica la piel a la par que los dermatólogos

Las capacidades de la inteligencia artificial son cada año más accesibles para la persona común y corriente. Tanto es así que dejamos de notar cómo utilizamos sus algoritmos a diario. Una pulsera de fitness mide la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Una báscula inteligente no solo muestra cuánto ha engordado o adelgazado durante las vacaciones, sino que también muestra su tasa metabólica, el % de masa grasa y la cantidad de líquido en su cuerpo. Existe incluso una tecnología que puede utilizar un teléfono móvil para detectar el nivel de polen alergénico en el aire y notificar al propietario alérgico si hay riesgo.

Hace diez años, esto habría sido difícil de imaginar. Pero es hora de acostumbrarse: hoy en día, la mejora de los algoritmos de inteligencia artificial ayuda a controlar la salud, evaluar los riesgos y realizar diagnósticos a la par que los médicos. El problema de las enfermedades cutáneas tampoco ha sido ignorado por las nuevas tecnologías. Unos desarrolladores holandeses han creado una aplicación móvil llamada Skinive, que se ha comparado con el trabajo de los dermatólogos certificados. La red neuronal inteligente es capaz de detectar más de 50 enfermedades cutáneas, utilizando la cámara de un teléfono inteligente.

Para conseguir estas cifras, se han entrenado algoritmos de inteligencia artificial durante varios años. Durante este tiempo, fue posible descargar y analizar más de 700.000 patologías cutáneas diferentes e identificar decenas de miles de enfermedades, entre ellas el melanoma y otras formas de cáncer de piel. Y todo para que un teléfono inteligente común y corriente pueda sustituir al aparato de un dermatólogo profesional, el dermatoscopio. En otras palabras, cualquier persona sin la participación de un médico, pero que utilice un teléfono móvil, puede realizar un diagnóstico de la piel, revisar cualquier lunar o masa y recibir una conclusión competente, como si hubiera ido a ver a un médico.

La aplicación Skinive tiene una precisión de hasta 95 por ciento. Es el equivalente a un dermatólogo profesional. Antes de que la tecnología se pusiera a disposición del público para su descarga en la App Store y Google Play, fue probada y elogiada por los médicos. La eficacia de la red neuronal también fue reconocida por la comunidad médica profesional, y los desarrolladores obtuvieron con éxito la certificación en la Unión Europea. Oficialmente, Skinive se considera un software médico, que utiliza tecnología clínicamente probada. Aquí es donde incluso los más escépticos se dan por vencidos.

Resultado en 5 segundos

Para empezar a utilizar la aplicación Skinive, descárguela en su teléfono inteligente y realice un registro rápido. Se le preguntará su sexo, año de nacimiento, tipo de piel y se le ofrecerá elegir uno de los seis tipos de color: las opciones propuestas están pintadas en seis colores diferentes y complementadas con texto, por lo que elegir el correcto no será difícil.

En la pantalla aparecerá un modelo humano en 3D, que podrá ampliar, reducir y girar. Aquí debe marcar la zona del cuerpo en la que desea examinar la piel. Por ejemplo, si le preocupa un lunar en el cuello, márquelo. A continuación, se le pedirá que tome una foto de la formación de la piel con la cámara de su teléfono. Importante: ¡La imagen debe ser de buena calidad! Es mejor hacer la foto con luz natural y sin objetos innecesarios en el encuadre.

Tome una foto , espere 5-7 segundos y obtendrá una conclusión. El resultado aparecerá en forma de una escala que muestra qué grado de peligrosidad tiene su formación: bajo, medio o alto. Así como 3 explicaciones médicas adicionales en porcentajes. Si no entiende algún término en esta etapa, puede obtener una explicación de lo que significa y si debe preocuparse. Es decir, un diagnóstico al más alto nivel, como en la consulta médica. ¡Aquí está, el poder de la inteligencia artificial está en acción!

Examinar la piel es tan importante como cepillarse los dientes

Los desarrolladores de Skinive se han propuesto la ambiciosa tarea de enseñar a personas de todo el mundo a cuidar la salud de su piel, convirtiéndolo en un hábito tan útil como… cepillarse los dientes. Esto está justificado, porque cuanto antes se detecte un problema, más exitoso y, sobre todo, más económico será el tratamiento. Por cierto, en comparación con los dientes: las enfermedades cutáneas tienen riesgos mucho más graves para la salud. Desgraciadamente, pueden progresar rápida e imperceptiblemente hasta convertirse en patologías graves y malignas. Incluso un lunar o una marca de nacimiento aparentemente inofensivos.

Los creadores de la aplicación aconsejan hacer una revisión de la piel una vez a la semana. Lo ideal es hacerlo después de la ducha, cuando esté desnudo y pueda verse bien. Skinive recuerda su historial de exámenes. Puede revisar y releer sus conclusiones en cualquier momento. Es una gran ayuda para controlar la evolución de las formaciones y tener una visión completa de la salud de su piel. Los usuarios obtienen diez escaneos al mes de forma gratuita, pero también hay una versión de pago con escaneos ilimitados, acceso a una cámara autoguiada y la posibilidad de guardar el historial en formato PDF. De hecho, es un verdadero historial médico que siempre tendrá en su bolsillo.