TikTok crea adicción con tan solo 35 minutos de uso

TikTok se ha convertido estos últimos años en una de las aplicaciones más utilizadas, especialmente entre los jóvenes. Esta app china está presente en la mayoría de teléfonos del planeta y ofrece contenido ilimitado a todos los usuarios. Ahora, a raíz de una investigación judicial en Estados Unidos, sabemos que TikTok crea adicción mucha rapidez y que es la base de su secreto.

Suponemos que todos conocéis que es TikTok. Básicamente una aplicación en la que puedes consumir vídeos cortos y que desplazando hacía arriba aparece otro. Y así infinidad de veces. Es un pasatiempo espectacular ya que además si buscas determinado tipo de contenido, el algoritmo te ofrece más y más.

TikTok engancha a los más jovenes de forma deliverada

El fiscal general de Kentucky, Russell Coleman, ha presentado documentos en los que se asegura que TikTok está creando una adicción muy importante entre los más jóvenes. Especialmente entre los menores de 13 años que en principio y según los estatutos de la aplicación no podrían utilitzar la app.

Según parece los directivos de la compañía son conscientes de este hecho e incluso pidieron a los moderadores que no cerraran las cuentas de los niños. Solo las que pusieran en su biografía de forma específica que tenían menos de 13 años. Una barbaridad vamos.

35 minutos bastan para engancharse a TikTok

Otra de las grandes revelaciones de este estudio es que solo se necesitan 35 minutos, o lo que es lo mismo 260 vídeos, para que un joven se vuelva adicto a TikTok. Esto es muy grave ya que la app se encuentra en el 95% de los smartphones de adolescentes y puede «interferir en las responsabilidades personales esenciales de los jovenes como dormir lo suficiente o responsabilidades laborales o escolares».

La demanda que se ha presentado contra TikTok en Kentucky, acusa a la compañía china de manipular intencionadamente la liberación de dopamina en los cerebros en desarrollo de los chavales. Esto provoca que no puedan dejar de utilizar la app y crea un comportamiento obsesivo compulsivo que daña la salud física y mental de los jóvenes.

TikTok se defiende de las críticas

Que TikTok crea adicción pensamos que no es discutible. Nosotros mismos, que lamentablemente ya no somos jóvenes lo sufrimos, así que esto pensamos que queda fuera de toda duda. Pero TikTok no comparte las conclusiones que aparecen en esta denuncia y afirma que están sacados de contexto.

Literalmente un portavoz de la compañía afirmó que «contamos con sólidas medidas de seguridad que incluyen la eliminación proactiva de usuarios menores de edad y también hemos lanzado funciones de seguridad como límites de tiempo de pantalla o emparejamiento familiar.

Sinceramente nuestra recomendación es que intentéis frenar la llegada a TikTok lo máximo posible. No se pueden poner puertas al campo, y si vuestro hijo o hija quiere utilizar la app lo acabará haciendo. Ahora ya sabéis que TikTok crea adicción en tan solo media hora de uso, así que la cosa está complicada. Muchos ánimos a todos.