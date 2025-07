Grok lanza chatbots anime como compañeros virtuales

El universo techie de Elon Musk nunca deja de sorprender, y esta vez lo hace conectando los mundos de la inteligencia artificial y el anime. ¿Alguna vez imaginaste tener una waifu digital impulsada por IA directamente en tu móvil? Pues con la nueva actualización de Grok 4, eso ya es una realidad para los suscriptores de Super Grok, la versión premium del chatbot de Musk que cuesta 30 dólares al mes.

Desde su cuenta en X (antes Twitter), Elon Musk anunció el lanzamiento de los llamados “AI companions”, una función que permite a los usuarios interactuar con avatares visuales que, a juzgar por lo compartido, no se quedan cortos en personalidad (ni en estética). Uno de los personajes más llamativos es Ani, una chica anime con coletas rubias, corsé ajustado y medias hasta los muslos que recuerda sospechosamente a Misa Amane de Death Note, aunque Musk asegura que es una versión «sin derechos de autor».

Update your app to try out @Grok companions!https://t.co/3M9k0jUmSv https://t.co/DJrHXHI7IM

— Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2025