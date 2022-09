Si hay algo que los usuarios de Android mirábamos con recelo de los de iOS, era su estupenda app Cartera. La aplicación sirve, como su nombre indica, como una suerte de «cartera digital» donde almacenar una copia de tu tarjeta de crédito/débito –y así hacer uso del pago contactless con el móvil– además de todo tipo de entradas QR, tickets de embarque, tarjetas de fidelidad e incluso el certificado COVID. Ahora, Google ha lanzado Google Wallet; prácticamente la misma idea, pero para Android.

Aunque realmente, más bien Google Wallet es la evolución de Google Pay. El sistema de pago de la compañía se ha convertido en Wallet y de paso, se ha adaptado a lo que muchos venían pidiendo: una alternativa a la solución de los iPhone.

Así es Google Wallet, todas tus tarjetas y tickets en tu móvil

Si eres de los que coge muchos aviones o vas a muchos conciertos, ¿qué mejor que tener todas tus entradas recogidas en una misma app? Así no tienes que estar revisando mails en busca de tus tickets a la hora de utilizarlos, o descargándote aplicaciones adicionales.

Basta con agregar tus QR para que la entrada se añada a Google Wallet y pase a estar disponible desde la app. De esta forma, al llegar a la puerta de embarque, a la entrada del concierto o al momento de pagar en la línea de cajas de tu supermercado, lo tienes todo disponible en un par de toques.

Por otro lado, Wallet se integra con otros productos de Google, como Calendario o el Asistente, con tal de revisar en tus eventos y así sugerirte o ponerte más a mano las entradas que necesites cuando se acerque el momento de utilizarlas.

Luego, a través de Wallet también podrás revisar tus transacciones, por lo que tampoco tendrás que entrar en la app de tu banco para echar un vistazo a tus últimas compras.

No obstante, cabe destacar que no todos los bancos son compatibles con Google Wallet, por lo que no será posible agregar las tarjetas de pago. Así mismo, otras compañías tampoco permitirán añadir sus tickets de vuelo, entradas y demás por incompatibilidad.

Descargar Google Wallet gratis para Android

En el caso de haber estado esperando todo este tiempo una alternativa sólida a la Cartera de iPhone para Android, finalmente la tienes aquí. Ya puedes descargar Google Wallet en tu smartphone de forma completamente gratuita.

¿Qué te parece la propuesta de Google? ¿Te quedas más con Cartera de iPhone o con Wallet de Google? Puedes dejarnos tus comentarios más abajo.