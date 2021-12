Cómo ver tus mejores historias de Instagram del 2021

Como venimos diciendo en las últimas entradas, diciembre es el mes en el que toca repasar lo que nos ha dejado el año. En este caso, Instagram ha lanzado una nueva mecánica con la que podemos repasar las historias más destacadas que hemos colgado a lo largo del 2021, recordando así los momentos más importantes que hemos compartido en la red social de fotografía.

Instagram publica esta función temporal en un año en el que a su vez ha prohibido el uso de su API para realizar los también clásicos Top Nine o Best Nine de terceros que se suelen realizar por esta época, con los cuales generábamos un collage con las publicaciones que más «me gusta» habían recibido en todo el año.

Así puedes ver tus momentos destacados del 2021 a través de tus historias de Instagram

Cabe destacar que la opción es un tanto aleatoria ya que tal y como aparece, también desaparece. Te la encontrarás nada más abrir la app, en el feed principal, entre la sección superior de las historias y las publicaciones.

Si te aparece, verás un banner que te invita a ver tus momentos del 2021 en el que Instagram ha recopilado algunas historias. ¿En qué se basa esta recopilación? ¿Cuál es el criterio que han seguido para seleccionar esas y no otras? La red social no lo ha desvelado, pero entendemos que está relacionado con la cantidad de interacciones que han recibido; desde likes y comentarios hasta compartirse en otros perfiles.

Tras pulsar el botón «Ver momentos«, la app nos llevará a la mencionada selección de historias que han elegido para nosotros.

Tendremos unas cinco historias destacadas, aunque esto puede depender del volumen de contenido que hayamos subido este año. Podremos revisitarlas de nuevo y si nos gustan, le daremos a «Siguiente» para pasar al editor y darle algunos retoques si lo creemos necesario.

Estas historias cuentan con un marco especialmente diseñado para la ocasión en el que vemos «2021» inscrito en él, rodeado por diferentes haces de colores. Además, bien podemos eliminar alguna storie que no nos interese compartir e incluso seleccionar cualquier otra que hayamos subido durante el año.

Así pues, si no te gusta el resumen que te ha confeccionado Instagram, siempre puedes montártelo por tu cuenta y elegir las historias que tú creas convenientes. Eso sí, el requisito está en que la hayas subido este 2021 y sobre todo, que no la hayas eliminado (es decir, que siga en tu archivo).

Otros «rewind» para recordar el año

Instagram no es la única que quiere apelar a la nostalgia más inmediata, pues prácticamente todas las apps en las que compartimos o consumismo contenido también están desplegando sus respectivos resúmenes anuales.

Una de las que tiene más experiencia en esto es Spotify, a la cual este año se le ha sumado YouTube Music desvelando las canciones más escuchadas de cada usuario. También lo está haciendo Google Fotos, aunque por el momento parece que no a todos les está llegando el esperado resumen.