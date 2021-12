Cómo ver los juegos que más has jugado este año en Nintendo Switch

Si nuestras últimas publicaciones tienen que ver con repasar lo que has hecho a lo largo del año, no es nuestra culpa (del todo). Y es que la mayoría de servicios están invitando a sus usuarios a realizar un «recap» para visualizar de forma resumida qué tal les ha ido el año en lo que a cada una respecta. Es el caso de Nintendo, que ha lanzado su propio portal desde el cual consultar los juegos a los que más hemos jugado durante este año en nuestras Switch.

Porque con diciembre llegan estos «rewind» cada año se van sumando más y más plataformas. Si bien Spotify fue de las primeras en apostar por este movimiento, este año hemos visto propuestas similares de YouTube Music, de Google Fotos o de Instagram.

Mira tus estadísticas con los juegos que más has jugado en Nintendo Switch este año

¿Cuál ha sido tu momento favorito de Nintendo Switch en 2021? ¡Échales un ojo a los lanzamientos más destacados del año, y visita el sitio web para ver tu repaso personal de #NintendoSwitch2021! 🌐 https://t.co/6Vztme2wMd pic.twitter.com/PpEJ8K8ofz — Nintendo España (@NintendoES) December 14, 2021

Así pues, Nintendo se suma a este movimiento que también replicó el año anterior. En aquella ocasión, era la propia compañía la que se ponía en contacto con los jugadores a través de email para resumirle su año en función de los títulos a los que hubiese jugado.

En esta ocasión, para ver tu repaso anual simplemente basta con dirigirte a siguiente portal de Nintendo.

REPASO ANUAL de Nintendo Switch

Una vez en la web, debes iniciar sesión si todavía no lo habías hecho anteriormente. Entonces, te devolverá una pequeña infografía con los títulos que más te han enganchado este año.

Cabe destacar que para poder generar tu repaso anual personalizado, debes tener activada la opción Información de uso en tu cuenta de Nintendo para que la compañía pueda acceder a tus datos de juego y así elaborar dichas estadísticas.

¿El problema? Que si no lo tenías activado de antes, ya de nada servirá habilitarlo ahora, pues Nintendo comenzará a registrar tu historial de juego a partir de este momento. Será útil, en todo caso, para que el año que viene sí puedas obtener tu repaso anual.

Por otra parte, la propia Nintendo también hace balance de los juegos más destacables que se han lanzado desde enero, mencionando grandes como Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Monster Hunter Rise, New Pokémon Snap, Wario Ware: Get It Together o Metroid Dread.

Por lo que respecta a la infografía, obtendremos una imagen resumiendo el número de horas que le hemos dedicado al juego más jugado del año, la cantidad de títulos que hemos probado y las horas totales que hemos estado jugando.

este es el resumen 2021 #NintendoSwitch2021 más sad de la historia, maldita vida de adulto estás matando mi gamer interno, 33 horas en el año es menos de una hora por semana 😢 pic.twitter.com/YAyBunIeZL — ジョナサン (@John_Nen2) December 23, 2021

Además de ésta, también se adjuntan otras diapositivas desglosando otros detalles similares, como la actividad mensual o la cantidad de horas dedicada a los tres títulos más jugados.

¿Cuáles son los juegos a los que más has viciado este año? Puedes dejarnos tus comentarios más abajo.