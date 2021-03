Cómo editar un vídeo online de forma rápida y sencilla

Ya sabéis que en Actualapp nos encanta ayudaros. En algunas ocasiones os traemos reviews de productos, en otras apps geniales y en algunas pocas pequeñas joyas. Hoy estamos en uno de esos últimos casos, y es que hemos descubierto un editor de vídeo gratis de vídeo excelente.

Saber editar vídeos es una skill que cada vez nos puede abrir más puertas. En primer lugar profesionalmente hablando. Saber hacerlo puede dar un plus a tu curriculum, especialmente ahora que la comunicación es tan importante. Y en segundo lugar también te permitirá realizar composiciones para familiares y amigos.

Clipchamp es un editor de vídeo online totalmente gratuito

Una de las cosas que más pereza da en esta vida es tener que buscar un programa, descargarlo e instalarlo. Además todos intentamos que sean gratuitos ya que este tipo de software suele ser bastante caro. Pues bien hemos dado con una solución a todos estos problemas: Clipchamp.

Este editor de vídeo tiene una característica que lo hace único, y es que es totalmente online. Solo necesitaremos acceso a internet. Es un servicio, rápido, intuitivo y, muy importante, totalmente gratuito.

¿Qué podemos hacer con Clipchamp? ¡De todo!

Lo que más nos ha sorprendido de este editor, y que nos ha llevado a escribir este post, es lo completo que es. En primer lugar nos tendremos que registrar pero podemos hacerlo a través de nuestra cuenta de Gmail o de Facebook. Eso siempre se agradece.

Y a partir de aquí podemos empezar a trastear con esta plataforma. Podemos editar vídeos que tengamos grabados, podemos utilizar la cámara de nuestro portátil o móvil para grabar y editar en directo, o incluso podemos utilizar clips ya grabados que podemos encontrar dentro de este editor de vídeo.

Dentro del editor tenemos un montón de opciones, entre las que destaca añadir texto, cambiar transiciones de escenas, o añadir un fondo o logo. Está realmente bien y permite crear clips con un toque de profesionalidad increíble. Además tenéis en vuestro haber un montón de plantillas que os ahorraran mucho trabajo a la hora de editar.

En Clipchamp también encontraréis mucho material premium

Todo lo que hemos contado hasta aquí es totalmente gratis, pero es que la cosa no acaba ahí. Si sois de los que no os gusta grabar o no tenéis el suficiente estilo para hacerlo bien, la gente de Clipchamp cuenta con un montón de clips pregrabados.

Algunos de ellos son totalmente gratuitos, y seguramente la mayoría pasaréis con estos, pero si queréis también tiene la opción de haceros premium. Su coste va desde los 9 dólares al mes a los 39, dependiendo de vuestras necesidades. Lo cierto es que vale mucho la pena.

En la redacción, que ya sabéis que somos un poco frikis, hemos empezado a mandarnos vídeos editados para decirnos cosas. Se tarda 2 minutos en hacerlos y el resultado es muy espectacular. Os animamos a probarlo.

¿Qué opináis vosotros? ¿Conocéis otros editores de vídeo online gratuitos como este? Si es así nos podéis dejar un comentario y lo analizaremos. ¡Larga vida a ClipChamp!