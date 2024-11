Cómo activar la transcripción de audios en WhatsApp

Si eres un poco hater de las notas de voz, estás de enhorabuena porque WhatsApp por fin estrena una de las funciones más deseadas por una buena parte de sus usuarios. Se trata de la transcripción de audios, una opción con la que WhatsApp pasará a texto aquellas notas de voz que recibas en tus conversaciones. Así, si eres más de leer o simplemente en ese momento no puedes pararte a escuchar lo que te hayan enviado, con esta opción no hará falta reproducir el audio para enterarte de lo que te han dicho.

Porque sencillamente hay personas que te envían auténticos pódcast que ni con el 2x de velocidad puedes llegar a acabarte. Quizá, con esta herramienta te sea más accesible abordar toda esa información en según qué situaciones.

La transcripción de notas de voz de WhatsApp se puede activar para «leer» los audios que te envíen

Cabe señalar que la transcripción se lleva a cabo localmente en tu dispositivo, es decir, no se envía a ningún servidor ajeno, así que tus conversaciones no salen de tu móvil. Eso también hará que el tiempo de procesado tardará más o menos dependiendo de la potencia de tu smartphone, aunque en términos generales no debería ser una tarea demasiado compleja para ningún terminal moderno, independientemente de su gama.

Activar la transcripción en Android

Abre la app de WhatsApp. Dentro de la aplicación, ve a Ajustes. En la lista de ajustes, toca en Chats. Habilita la opción Transcripciones de mensajes de voz. Selecciona tu idioma principal.

WhatsApp se bajará un paquete de idiomas porque, como decíamos antes, la transcripción se realiza localmente en el móvil. Esta descarga se puede configurar para que se realice automáticamente cuando te conectes a una red WiFi. De momento, en su estreno, esta función solo es compatible en inglés, portugués, español y ruso.

Activar la transcripción en iPhone

Abre WhatsApp. Dentro de la app, toca en Configuración. En los ajustes, pulsa en Chats. Activa la opción Transcripciones de mensajes de voz. Selecciona tu idioma principal.

En el caso de iOS, debes tener a Siri activada en tu iPhone para que esta función pueda ejecutarse. Si activas la transcripción sin tener a Siri habilitada, deberás descargar el paquete de idioma correspondiente al que hayas elegido.

Cómo hacer una transcripción en WhatsApp

Ahora que ya tienes la transcripción activada, para usarla simplemente:

Entra en un chat de WhatsApp. Mantén pulsada una nota de voz. De las opciones que se despliegan, pulsa en Transcribir.

En ese momento, se mostrará el texto del audio que te hayan enviado. Ten en cuenta que pueden darse casos en los que la transcripción falle porque el idioma del audio no coincida con el que has seleccionado, porque la nota de voz tenga mala calidad (ruido de fondo, por ejemplo) o que confunda unas palabras con otras.

Al momento de escribir estas líneas, WhatsApp solo soporta un idioma de transcripción a la vez; es decir, si hablas más de una lengua habitualmente en WhatsApp, no podrás transcribir las notas de voz en diferentes idiomas.