WhatsApp ya te permite reaccionar a mensajes con cualquier emoji

Hace un par de meses que WhatsApp lanzó una esperada función: la de poder reaccionar a los mensajes que recibiéramos en los chats. Esto nos permite «dar me gusta» a los mensajes, incluyendo un emoji que ayude a identificar nuestro sentimiento respecto a él. Sin embargo, esta función se nos quedaba ciertamente limitada, ya que únicamente podíamos escoger entre 6 emojis distintos, que no eran más que el dedo pulgar hacia arriba, el corazón, el emoji de llorar de la risa, el sorprendido, el emoji con una lágrima en el ojo y el de las palmas juntas (por favor o perdón).

Ahora, sin embargo, WhatsApp ha confirmado que ya están disponibles todos los emojis para que podamos reaccionar con cualquiera de ellos.

Así pues, a partir de ahora ya podemos pasarnos horas buscando un emoji en concreto con el cual reaccionar a los mensajes de nuestros amigos. Ten en cuenta que por ahora, esta novedad se acaba de empezar a desplegar tanto en la versión de iOS como la de Android, con lo cual y como viene siendo costumbre, a unos les llegará un poco más tarde que a otros; es cuestión de esperar.

Since you asked…

… all emoji Reactions are here! We’re feeling 🤩😎🙌🤸🎉💚 about it.

Starting to roll out now to Android and iOS pic.twitter.com/Opk7x0n0VP

— WhatsApp (@WhatsApp) July 11, 2022