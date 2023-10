One Piece 1096: ¿Quién es quién en la banda de Rocks? Desfile de personajes importantes en el capítulo semanal

Si ya has leído el capítulo 1096 de One Piece, probablemente habrás alucinado con los fantásticos paneles con los que Eiichiro Oda nos ha deleitado esta semana durante el flashback de Kuma en God Valley. Si bien tanto despliegue de poderío no ha resultado en el desenlace que los fans estábamos esperando —parece que el incidente de God Valley lo reviviremos en otro momento— sí que ha servido para volver a ver algunos personajes muy importantes de la franquicia.

Porque en un mismo episodio hemos visto a una jovencísima tripulación de Gol D. Roger, a la facción de la Marina con Garp a la cabeza y a los pesos pesados de la tripulación de Rocks D. Xebec, al cual todavía seguimos sin ponerle cara.

Batiburrillo de personajes en el capítulo 1096 de One Piece

Entre los participantes de la caza de los Dragones Celestiales, podemos observar que aparece un personaje muy similar al que estuvo presente en el pasado de Big Mom. Se trata del huérfano de la máscara, que de ser la misma persona, habría llegado a ser un soldado relacionado con la Guardia Real.

En la misma página también vemos discutir a Kong con Garp mediante Den Den Mushi. Los menos versados en la serie quizá han pasado por alto que Kong es el anterior Almirante de la Flota (es decir, la mayor autoridad de la Marina), antes de que Sengoku ocupase su puesto (y luego Akainu). A Kong lo hemos visto muy poco en One Piece, de ahí que sea fácil no reconocerle en primera instancia.

Capítulo 1096. Kong en el anime.

Moria se llevó a una parte de la tripulación de Rocks para convertirlos en zombis

Los piratas de Rocks hacen su desembarco en God Valley en un panel como pocos hemos visto en One Piece, reuniendo a un montón de personajes muy bien conocidos y otros que pueden pasar desapercibidos, pero que en realidad también hemos visto anteriormente.

Aquí va una lista de quién es cada uno:

Barbablanca, Kaido y Big Mom: No hace falta presentarlos, así que nos los quitamos rápido de encima.

Shiki El León Dorado: Este personaje ha pasado un poco de refilón por la serie. Se le conoce por ser el único recluso que escapó de Impel Down —hasta la irrupción de Luffy— y por intentar aliarse con Gol D. Roger, resultando finalmente en un combate interrumpido por una tormenta entre ambas tripulaciones.

Todos estos eventos los vemos en el conocido como Episodio 0 de One Piece; además, Shiki también es el antagonista de la película Strong World.

Más recientemente hemos sido testigos de que en algún momento tuvo contacto con Kurozumi Higurashi (la anciana del clan Kurozumi que conspira junto a Orochi en el pasado de Oden), ya que tenía su cara registrada gracias a los poderes de la fruta Mane-Mane.

Captain John: Otro de los personajes que se han ido mencionando esporádicamente a lo largo de la serie. Sabemos que fue un pirata tan codicioso que su tripulación acabó asesinándolo, y que dejó escondido un gran tesoro; de hecho, Buggy iba en busca de él cuando accidentalmente acaba en una mina de excavación pensando que había encontrado la cueva donde se hallaba dicho tesoro.

Lo vemos en acción por primera vez como Zombi General en Thriller Bark, pues, de alguna manera, Moria consiguió su cadáver y lo convirtió en zombi.

Al finalizar los eventos de Thriller Bark, Luffy se hace con un brazalete que resulta ser el mapa del gran tesoro del Captain John, tal y como reconoce Buggy en Impel Down darse cuenta que el chico de goma lo lleva puesto. Recordemos que Luffy le acaba entregando el brazalete a Buggy.

¿Ochoku? Sabemos, por boca de Sengoku, que algunos tripulantes de Rocks luego se convirtieron en grandes piratas, como Shiki, Captain John, Silver Axe y Ochoku. De estos dos últimos solo conocemos su nombre, pero por eliminación podemos suponer que se trata de otro de los que acabaría como Zombi General a las órdenes de Moria.

¿Ochoku? Siguiendo esta estela de zombis, otro de los Zombis Generales de Moria guarda cierto parecido a este pirata que aparece de fondo en el capítulo 1096 de One Piece. Comparten arma y aunque su apariencia no está clara, parece que ambos llevan capa. Quizá este es el que recibe el nombre de Ochoku, y no el anterior.

¿Ochoku? O quizá Ochoku es este otro personaje. Aunque en este caso la similitud está cogida con pinzas, podrían tratarse de la misma persona (mismos ojos, fisionomía similar…). Sea como sea, Moria montó su propia banda de Rocks 2.0, ¿quizá se llevó algunos cadáveres tras la guerra que se formó en God Valley?

¿Silver Axe? Finalmente, otra de las viñetas destacadas del capítulo 1096 es la de este pirata del cual poco podemos atisbar. Por un lado, faltaría por ubicar a Silver Axe en el mencionado capítulo; por otro lado, casualmente, entre los Zombis Generales hay uno que porta un hacha, aunque recordemos que esto no tiene tanto que ver con el cuerpo del zombi, sino con la sombra, que es la que «hereda» el estilo de lucha y personalidad. Como decimos, pocas conclusiones podemos sacar respecto a este personaje.

Gloriosa: Una de las sorpresas del capítulo ha sido ver a Gloriosa entre los piratas de Rocks. Para el que no lo recuerde, Gloriosa es la conocida como «Abuela Nyon» en Amazon Lily, otrora Emperatriz de la isla. Esto abre la puerta a que tras la disolución de Rocks, Gloriosa se convirtiese en la capitana de las pirata Kuja, papel que luego recaería en Shakky y posteriormente en Hancock.

Stussy / Ms Buckingham Stussy: Sabíamos que Ms Buckingham había formado parte de Rocks, y en el capítulo 1096 finalmente la vemos junto a la tripulación y más concretamente, junto a Barbablanca, con el cual afirma tener un hijo: Edward Weevil, el cual se encuentra arrestado por el almirante Aramaki camino a Impel Down.

En este flashback la vemos con su aspecto joven, el mismo que luce Stussy, el clon de Ms Buckingham creado por MADS que está presente en la trama actual de Egghead.

¡Esto es todo por parte de los piratas Rocks! Como decíamos al principio, en este 1096 de One Piece también han aparecido grandes figuras como Gol D. Roger y Silvers Raylegh, Garp y Bogard, y los protagonistas de este flashback como Ivankov y Kuma.

Hablando de Kuma, hacia el final del capítulo también vemos a dos niños que abusan de él. Estos dos chicos se parecen, sospechosamente, a dos tripulantes de Jewelery Bonney.

¿Se convirtieron en amigos de Kuma y posteriormente pasaron a formar parte de la banda su hija? ¿Será un simple guiño de Oda?