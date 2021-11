Monedas en FIFA 22. ¿Cómo conseguir más? ¿Qué valor tienen?

En este artículo os queremos hablar un poco de las monedas en FIFA 22. Ya sabéis que en la redacción somos muy fans de este juego y conseguir monedas es siempre una obsesión. Eso sí, pensamos que es interesante hablaros un poco de ellos para tener una visión global de este tipo de divisa.

¿Qué son las monedas en FIFA 22?

Cuando se quiere hablar de una cosa siempre es recomendable primero de todo explicar que es. En este caso las monedas en este juego solo tienen sentido en el modo de juego ULTIMATE y sirven para poder comprar jugadores, consumibles o entrenadores.

Nosotros podremos comprar y vender jugadores para hacernos un buen equipo, pero también para poder abrir sobres a través de la compra en la tienda o hacer SBC. Cuantas más monedas tengáis mejor equipo podréis hacer. Aunque también podéis arruinaros fácilmente si no tenéis mucha cabeza.

¿Puedo recuperar las monedas que tenía en FIFA 21?

Cada edición de FIFA tiene su propio modo ULTIMATE. Aunque en el FIFA 21 tuvierais un equipazo y varios millones de monedas, no hay ninguna posibilidad de pasarlo a FIFA 22. Debéis volver a empezar desde el principio. Esto no tiene porque ser malo, piensa que todos rivales han pasado por lo mismo.

¿Qué significa tradear con monedas en FIFA 22?

Una de las formas más habituales de conseguir monedas en el FIFA es tradeando, o lo que es lo mismo comprando barato y vendiendo más caro. El precio de los jugadores va variando según la oferta y la demanda y por lo tanto se puede ganar dinero (o perderlo) con la compra venta de jugadores.

Hacerlo tiene riesgo, pero si se hace bien se pueden conseguir muchas monedas. Pensad también que EA aplica una comisión por cada venda que hagamos y eso hace un poco más difícil hacer tradeos de pocas monedas. En todo caso hay multitud de calculadoras para poder saber que comisión os van a cobrar.

¿Se pueden comprar monedas con dinero real?

La respuesta aquí es clarísima: NO. Si alguien os ofrece monedas en FIFA 22 a cambio de dinero real no aceptéis. Comprar y vender monedas va en contra de las normas de EA y puede significar que os baneen la cuenta. Por lo tanto, nuestra recomendación es que nunca compréis monedas.

Si que podéis comprar FIFA Points en la tienda del juego. Esto os permitirá abrir sobres transferibles y luego conseguir monedas vendiendo lo que os salga.

¿Es posible transferir monedas entre cuentas?

Esta es una de las preguntas más habituales. Pues bien, no, no se puede, está terminantemente prohibido pasar monedas entre cuentas. Si EA detecta que lo estáis haciendo os puede banear la cuenta o el acceso al mercado de forma permanente.

Vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginad que tú has tenido suerte con los sobres y tienes un millón de monedas. Y por otro lado a un amigo vuestro no le quedan monedas y no puede fichar a nadie. Podéis tener la tentación de pensar, yo le compro jugadores de su club a un precio más elevado que el de mercado y así él gana monedas. Pues bien, esto está prohibido.

¿Qué valor tienen las monedas en FIFA 22?

Esta es otra pregunta que nos suelen hacer mucho. Hay gente que quiere vender su cuenta y quiere saber que valor tienen en euros sus monedas. Pues bien una estimación que se suele hacer normalmente es que 1 moneda de FIFA equivale a 0,000174 euros. A partir de ahí, haced vosotros mismos los cálculos.