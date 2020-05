La mejor forma de jugar al póker online con amigos

El póker sigue siendo uno de los juegos de cartas más populares del mundo. Aunque sus orígenes se remontan al siglo XVI, este deporte mental, como es reconocido por la Asociación Internacional de Deporte Mentales (IMSA por sus siglas en inglés), ha sabido adaptarse al paso del tiempo hasta consolidarse como uno de los juegos favoritos para los amantes de los naipes. Hoy en día, los jugadores gastan miles de euros solo para participar en los torneos de póker más grandes del circuito internacional. Al fin y al cabo, un premio importante puede cambiar la vida de los jugadores. Cada vez son más las personas que se inician en el mundo del póker, dado las facilidades que ofrece para hacerlo en su modalidad online.

El repentino aumento de los juegos de póker online es uno de los principales factores que han contribuido a que el juego de cartas sea tan popular en la actualidad. Los jugadores pueden encontrar varias variantes de póker para elegir en el ámbito digital, por lo que esto agrega un mayor atractivo para los aficionados. El Texas Hold’em es la variante más popular del póker, ya que se juega en todo el mundo, siendo además la modalidad con la que se disputa el evento principal de las ‘World Series of Poker’ (WSOP). En este tipo de eventos, los jugadores tienen la oportunidad de ganar importantes sumas de dinero que cambian la vida. De hecho, jugadores de todo el mundo vuelan a Las Vegas cada año para competir por estos premios.

Jugar al póker está de moda. Su accesibilidad ha crecido enormemente en los últimos años, especialmente por la consolidación de las salas de póker online y su repercusión entre las aplicaciones móviles. Hoy en día, la mayoría de los operadores de juego, como el póker online de 888, cuentan con su propia app para que los jugadores puedan disfrutar del juego de cartas desde su smartphone o tablet. Por ejemplo, la aplicación de 888poker funciona tanto en las plataformas Android como en iOS, por lo es totalmente accesible para los aficionados a los naipes. Esta accesibilidad era impensable hace apenas tres años, ya que los usuarios de dispositivos Android lo tenían difícil para jugar al póker a través de este tipo de aplicaciones dedicadas. Por suerte, Google empezó a autorizar la inclusión de aplicaciones de póker online por dinero real a partir del año 2017.

Jugar al póker online con amigos

El póker se ha convertido en una excelente manera de mantenerse en contacto con amigos. Algunas de las mejores salas de póker online del mercado nacional brindan a los jugadores todo lo que necesitan para crear un club de póker privado y jugar con sus amigos. Organizar una partida online en casa puede ser una experiencia muy divertida, e incluso el ganador obtendrá los derechos de fanfarronear sobre el resto de sus amigos. De hecho, el póker online permite una amplia variedad de opciones, algunas de las cuales serían bastante difíciles de configurar en una partida de póker presencial.

Lo primero que los jugadores deben hacer para configurar una partida de póker online en casa es elegir la plataforma de juego adecuada. Actualmente hay pocas salas de póker online que ofrecen la opción de jugar con amigos, pero la más recomendada es 888poker. Configurar una partida con amigos en este sitio es realmente fácil, ya que sólo hace falta que los jugadores tengan una cuenta en esta sala de póker y los códigos correctos para acceder a las partidas privadas. Posteriormente, los jugadores tendrán que elegir entre un torneo privado o juegos en efectivo, y seleccionar las apuestas, la hora de inicio y el formato. Una forma rápida y sencilla de organizar una partida casera de póker, con todas las ventajas que ofrecen las aplicaciones móviles.

Torneos o juegos en efectivo

Saber las características de los torneos y los juegos en efectivo de póker online es realmente importante, ya que se trata de una de las decisiones principales a la hora de organizar una partida privada de póker online con amigos. Los torneos son muy divertidos, ya que aportan un lado competitivo a las partidas y permiten crear una atmósfera similar a la de los grandes eventos de póker online. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta eliminar a un amigo de la partida? La desventaja de lo torneos es que los jugadores eliminados pasarán mucho tiempo sin poder jugar. De esta forma, las partidas pueden ser demasiado cortas para algunos jugadores, aunque existe la opción de configurar los torneos con recompras, especialmente en los primeros niveles, para que los jugadores puedan volver a entrar y seguir jugando la partida.

A diferencia de los torneos, en los juegos en efectivo no hay jugadores eliminados, por lo que se convierten en una opción excelente para jugar al póker online con amigos. Además, esta opción es realmente interesante para los jugadores menos experimentados que no conocen muy bien las reglas del póker. La principal desventaja de esta modalidad es que las partidas no se suelen tomar en serio, especialmente si se juegan sin dinero real, ya que los jugadores suelen ser más imprudentes con sus fichas. Como podemos comprobar, los torneos y los juegos en efectivo tienen ventajas y desventajas, de forma que la mejor opción para salir de dudas es probando ambas modalidades con amigos.

Las aplicaciones móviles dan la oportunidad de disfrutar del póker en cualquier lugar, ya sea solo o acompañado. Un juego de cartas que sigue ganando numerosos adeptos en España, donde se ha consolidado como uno de los juegos preferidos por parte de los españoles. Además, el póker online español es uno de los más respetados gracias al nivel de las salas de póker que operan en nuestro país. Por este motivo, no es de extrañar que este juego de cartas sea una de las disciplinas que más adeptos ha ganado en España durante los últimos años. Un crecimiento que viene motivado por la evolución de la tecnología, y está claro que los dispositivos electrónicos marcarán el futuro de la experiencia de juego online.