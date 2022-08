¿Llegará pronto la transferencia de criptomonedas a través de PayPal?

La conocida empresa estadounidense PayPal ofrece a los usuarios un sistema de pagos online, así como la posibilidad de hacer transferencias a otros usuarios. Pues bien, ahora parece ser que ha dado un paso más en su mercado con las criptomonedas, y es que PayPal ya permite la transferencia de criptomonedas en Estados Unidos.

Hace ya dos años que se anunció que la plataforma tenía intención de abrirse al mercado de las monedas digitales, para que fuera posible la compra y la venta de las criptomonedas. Unos meses más tarde incluso incorporaron una opción para poder pagar en algunos comercios con ellas.

Los pagos online aumentaron durante la pandemia

Los datos oficiales del Banco Central Europeo (BCE) situaban a España como la gran economía del euro en donde más dinero en efectivo se utilizó en 2019. Pero la pandemia ha cambiado el panorama pues el país se sitúa este año entre los países más adictos a los pagos online, es más, un 23% de usuarios ha realizado compras online por primera vez en el confinamiento.

Y es que a pesar de la desconfianza que ha generado siempre el compartir datos sensibles a través de Internet, la población se ha dado cuenta de la seguridad que en realidad comporta este tipo de transacciones, al igual que la rapidez y comodidad. Las compras online en los eccomerce han sido las más populares, pero también el pago por servicios de entretenimiento ha ocupado los primeros puestos en cuanto a pagos online se refiere.

No es una novedad que el entretenimiento online ha sido el gran protagonista de estos últimos años, donde las plataformas más veteranas han ocupado su lugar acompañadas de nuevas propuestas que han conseguido triunfar en poco tiempo. Y en todo esto Paypal ha sido el método protagonista por su rapidez de pago y por la seguridad que ofrece a los usuarios que deciden usarlo.

Por eso no hay una plataforma entretenimiento que no cuente con este método entre sus opciones. Desde las plataformas de videojuegos, a las plataformas de streaming o las casas de apuestas con Paypal, pues es sin duda el más utilizado ya no sólo por los más jóvenes, sino cada vez más usado también por los más mayores.

Expansión de la transferencia de criptomonedas

Ahora parece ser que PayPal quiere seguir apostando por este negocio puede que Estados Unidos no sea el único mercado donde se produzca esta gran incorporación. Y es que, aunque lleven ya dos años en el negocio de las monedas virtuales, hasta este momento los usuarios no podían mover las monedas digitales fuera de esta plataforma. La compañía tiene incluso la intención de lanzar su propia criptodivisa al mercado, aunque de momento todavía están evaluando esta posibilidad. Y aunque PayPal España ha declarado para 20BITS que la función está solo disponible en Estados Unidos por el momento, no hay información sobre fechas previstas en España.