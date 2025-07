Apple lanza iOS 26 Public Beta: cómo probarlo y qué esperar

Pocos momentos generan tanta expectación en el mundo Apple como la llegada de una nueva beta de iOS, y esta vez no iba a ser diferente. El iOS 26 Public Beta 1 ya tiene fecha estimada: estará disponible alrededor del 23 de julio de 2025, y promete ser la ventana ideal para los techies que desean probar antes que nadie las novedades del sistema operativo móvil de Apple. Pero antes de lanzarte a instalarla como si fueras un miembro de los Vengadores en misión crítica, conviene conocer bien cómo funciona el proceso, sus ventajas y, por supuesto, los riesgos.

¿Merece la pena instalar la beta pública de iOS 26?

El equipo de Cupertino ha perfeccionado su estrategia de despliegue para asegurarse de que la experiencia beta sea, dentro de lo posible, fluida y funcional. Primero lanzan varias versiones para desarrolladores (Developer Betas), por ejemplo, la Developer Beta 4 llegará unos días antes del 23 de julio. Estas versiones permiten detectar y corregir errores críticos antes de que la versión pública vea la luz. Así, la Public Beta 1 incorpora todas estas correcciones para ofrecer un sistema más maduro y estable a los usuarios no desarrolladores.

¿Pero qué ganas accediendo a esta beta? Principalmente, disfrutar antes que nadie de nuevas funciones, rediseños o mejoras en el rendimiento general. Es como tener la oportunidad de ver los bocetos del próximo iPhone antes de que llegue al mercado. Sin embargo, como todo lo experimental, también tiene su lado menos glamuroso: errores, fallos en apps de terceros, drenaje de batería más rápido o incluso bloqueos del sistema. Por eso, si tu iPhone es esencial para tu día a día, quizás debas pensar dos veces antes de apuntarte al experimento.

Cómo instalar iOS 26 Public Beta paso a paso

Instalar la beta no requiere conectar tu dispositivo a un laboratorio secreto, pero sí conviene tomar precauciones básicas. Primero, asegúrate de tener una copia de seguridad reciente en iCloud o en tu ordenador para evitar una catástrofe si algo va mal. Luego, desde el dispositivo accede a Ajustes > General > Actualización de software > Actualizaciones beta, selecciona la opción de beta pública y comienza la descarga. Dicho de otro modo, en menos tiempo del que tarda Siri en responder un comando, estarás probando lo más nuevo del ecosistema Apple.

Eso sí, no olvides: estás instalando una beta. Es posible que encuentres algunos comportamientos extraños, reinicios imprevisibles o apps que todavía no han sido optimizadas para esta nueva versión. Es el precio de vivir siempre en la frontera tecnológica, al estilo de los primeros usuarios que probaron Google Glass o los fans acérrimos de Ubuntu que instalan cada nueva build en cuanto sale.

¿Y si quiero volver atrás? Cómo hacer downgrade a iOS 18

Quizás una vez dentro, te des cuenta de que la experiencia no es para ti. Afortunadamente, Apple permite volver a iOS 18, aunque el proceso no es tan plug-and-play como una actualización normal. Necesitarás conectar tu iPhone a un ordenador mediante USB, entrar en modo recuperación y usar Finder (macOS) o iTunes (Windows) para restaurar manualmente el dispositivo. Eso sí, si no hiciste una copia de seguridad antes de instalar la beta, podrías perder datos valiosos, lo que sería tan frustrante como quedarte sin conexión Wi-Fi en medio de una partida online de tu juego favorito.

Rendimiento y batería: ¿es estable iOS 26?

Uno de los aspectos más sensibles en cualquier beta es el consumo energético, y iOS 26 no se libra de ello. Aunque se han hecho avances notables en las versiones para desarrolladores, los usuarios que instalen la beta pública aún podrían notar una disminución en la duración de la batería, especialmente si usan muchas apps o servicios en segundo plano. Así que, si eres de los que lleva el iPhone al límite, puede que acabes buscando tu cargador más veces de lo habitual… justo como ocurre tras una jornada maratoniana de navegación con Chrome y 30 pestañas abiertas.

Además, algunos errores menores —como reinicios ocasionales o problemas con apps de terceros— siguen presentes, por lo que conviene tener paciencia hasta que se liberen futuras actualizaciones con más correcciones. Apple suele afinar mucho entre versiones beta, así que si prefieres la estabilidad a la vanguardia, esperar un par de semanas más podría ser una estrategia ganadora.

En resumen, el iOS 26 Public Beta 1 es una aventura estimulante para los entusiastas de la tecnología que quieren estar al día con las últimas funciones que Apple nos propone. Pero antes de lanzarte, haz una copia de seguridad, evalúa tus necesidades y prepárate para convivir con algunas incertidumbres. ¿Acaso no es parte del juego cuando decides estar siempre en la cresta de la ola tecnológica?