Nothing Phone 3: un Android distinto y llamativo

¿Estás cansado de los mismos móviles de siempre? Si te has aburrido del eterno duelo entre Apple y Samsung, llegó la hora de que conozcas el Nothing Phone 3, un smartphone de gama alta que se atreve a romper con lo establecido. Con su diseño transparente, su peculiar pantalla trasera de matriz de LEDs y una experiencia de software que mezcla minimalismo con estética retro, este nuevo terminal tiene mucho que ofrecer a quienes buscan algo más que potencia bruta.

Un diseño que mira (literalmente) hacia atrás

Desde su nacimiento, Nothing se propuso dar un giro visual al mundo móvil, y el Phone 3 es quizás su propuesta más atrevida hasta la fecha. Atrás quedaron las líneas sobrias y simétricas: aquí tenemos un chasis semi-transparente cargado de detalles asimétricos y, como punto estrella, una pequeña pantalla LED de matriz en la parte trasera que despliega iconos, animaciones e incluso funciones interactivas como cronómetros, bolas mágicas o un… ¿juego de la botella? Ideal para quienes no temen destacar.

Este nuevo «glyph» domina una parte del diseño trasero y también sirve para mostrar notificaciones, el nivel de batería o el volumen. Si además te gusta grabar notas de voz sin que nadie lo note, el modo grabación con el móvil boca abajo y animación incluida es un guiño que agradecerás. Eso sí, usar esta pantalla como visor para selfies requiere cierta intuición: apunta y reza.

Una experiencia sólida, pero con margen de mejora

En cuanto a especificaciones, el Phone 3 viene armado con un procesador Snapdragon 8s Gen 4, 12 o 16 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento. Su pantalla frontal OLED de 6,7 pulgadas a 120Hz luce fluida y vibrante, aunque sufre un poco frente a la luz directa del sol. Y aunque su chip no es el tope de gama más reciente, el rendimiento diario es más que suficiente para multitarea, redes y hasta juegos exigentes, aunque estos últimos pueden sobrecalentar el dispositivo.

La batería, por su parte, ofrece hasta 40 horas de autonomía, lo que se traduce en cargas cada dos días para un uso habitual. Gracias a su batería con carga rápida de 65W (adaptador no incluido) puedes tener el 50% en solo 19 minutos, además de contar con carga inalámbrica de 15W. Sin embargo, si vienes de un modelo con mayor autonomía, notarás cierta diferencia.

Donde Nothing brilla es en el software. Nothing OS 3.5, basado en Android 15, le da un aire fresco y divertido al ecosistema Android, con iconos pixelados, sonidos retro y una interfaz limpia. Pero no todo es estilo: las herramientas como Essential Space utilizan IA para organizar notas y grabaciones y responder consultas básicas, todo sin romper la estética. El buscador Essential Search añade una capa útil de búsqueda contextual dentro del dispositivo.

Fotografía creativa con luces y sombras

El Phone 3 apuesta por una configuración triple de cámaras de 50 MP: principal, ultra gran angular y teleobjetivo 3x, acompañadas de una cámara frontal también de 50 MP. Aunque puede capturar imágenes excepcionales en exteriores con buena luz, la experiencia resulta desigual dependiendo de la lente o las condiciones. Las variaciones de color entre cámaras y un rendimiento irregular en interiores le restan puntos frente a rivales como el Pixel 9 Pro o el Samsung Galaxy S25.

Eso sí, el zoom óptico de 3x sorprende por su nitidez, y el modo macro integrado aporta un toque divertido para fotos de cerca. Pero quienes buscan precisión y consistencia en la cámara notarían las flaquezas. Además, por restricciones de certificación, Netflix solo puede reproducir contenido en SDR, así que los amantes del HDR tendrán que esperar mejoras futuras.

El lector de huellas bajo la pantalla funciona bien, aunque su posición baja puede ser incómoda para algunos. Y en cuanto a sostenibilidad, Nothing ha logrado que el 17,6% del Phone 3 esté compuesto por materiales reciclados, manteniendo una huella de carbono de 53,2 kg CO2 equivalente.

El lado geek y diferente de Android

El Nothing Phone 3 no es para quienes buscan lo último en potencia o fotografía profesional sin compromisos. Pero si te atraen los gadgets con personalidad, este terminal puede ser el soplo de aire fresco que el mundillo Android necesitaba. Ofrece actualizaciones de Android durante cinco años y siete años de parches de seguridad, un compromiso respetable aunque por detrás de los gigantes del sector.

Con un precio de partida de 799 €, se posiciona como una opción atractiva para quienes valoran la estética, el diseño original, un gran sistema operativo y una buena experiencia general. ¿Suena provocador? Así es Nothing: una marca que, como en los mejores videojuegos indie, apuesta por jugar diferente.