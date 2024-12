Cómo hablar con Papa Noel mediante IA en castellano y gratis (2024)

¡Conexión directa con el Polo Norte! Cada año, por estas fechas, nuestro querido Santa Claus se deja ver y oír antes de dar la vuelta al mundo, gracias a las nuevas tecnologías. En esta ocasión, si quieres charlar de tú a tú con Papa Noel, podemos hacerlo vía ChatGPT y su IA de chat de voz.

De igual manera y gracias a otra compañía, también seremos capaces de generar un pequeño vídeo personalizado de Papa Noel con cualquier mensaje que queramos que le envíe a los más pequeños.

Lo primero que tendremos que hacer es descargar la app de ChatGPT para smartphones o si prefieres hacerlo desde un ordenador, dirigirte a la web de ChatGPT. Tendrás que iniciar sesión o registrarte con una cuenta si nunca habías usado este servicio anteriormente. No es necesario que te suscribas a ningún modelo de pago, puedes continuar con la versión gratuita.

Cuando ya tengas acceso a ChatGPT, fíjate en el icono de chat de voz que hay en la barra de texto. Al pulsar en el modo de voz podrás seleccionar varias voces y de entre ellas, la voz de Santa Claus durante este mes de diciembre.

Tap the snowflake, chat with Santa.

You can also select the Santa voice in your ChatGPT settings or inside Voice Mode through the voice picker in the upper right corner. pic.twitter.com/sNeUL83jj1

— OpenAI (@OpenAI) December 12, 2024