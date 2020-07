Trucos para pasar un nuevo confinamiento con vuestro Smartphone

Este artículo es de los más curiosos que hemos escrito. Obviamente deseamos que nadie tenga que volver a confinarse pero viendo los brotes que van surgiendo la cosa no pinta bien. Nosotros, que siempre estamos a vuestro lado, os queremos ayudar a “disfrutar” de un nuevo confinamiento con vuestro smartphone.

Nuestros teléfonos son aparatos multimedia de primer nivel y que nos pueden dar entretenimiento por un tubo. Además si tenéis alguno de gama alta la cosa aún mejora ya que tienen mejores pantallas, mejor sonido y también van más fluidos. Vayamos al lío.

¿Cuántas series y películas sois capaces de ver?

Actualmente tenemos en nuestro entorno un montón de plataformas de contenido online. Seguramente las más famosas son Netflix, HBO y Amazon Prime. Pero también hay otras como Movistar +, Filmin o Sky que han irrumpido con fuerza y que os recomendamos de forma encarecida.

Todas estas plataformas tienen aplicaciones tanto para Android como para iOS. Es cierto que son de pago pero si dividís el precio entre las horas de visionado os sale una cantidad ridícula.

Apuestas y juego online

A diferencia del primer confinamiento que fue general, ahora parece que en caso de producirse será por zonas. Esto permite que las competiciones deportivas sigan activas y por lo tanto podremos apostar sin ningún problema.

Además también ha aparecido durante este período un montón de nuevos casinos online. En ellos tendrás disponible la ruleta, juegos de cartas como póker o blackjack y multitud de tragaperras. Sin embargo, por más nuevo que sea un casino, se ha de adecuar a las regulaciones vigentes del país donde quiera operar. Así que, incluso si eliges casinos nuevos para jugar, es bueno cerciorarse de que los mismos tengan licencia en España. Algunos de loas más nuevos casinos ofrecen mejores y más recientes juegos, así como más promociones para aquellos que quieran sacarle más provecho al tiempo de juego. Eso sí, jugad siempre con moderación y con dinero que no os haga falta para vivir.

Juegos, juegos y más juegos

Muchas veces se ha despreciado la capacidad de los smartphone a la hora de disfrutar de videojuegos. En pleno 2020 ya no hablamos solo de títulos al estilo Candy Crush, ahora tenemos juegos con unos gráficos increíbles. Incluso el Fortnite funciona bastante bien en la versión móvil.

Como en este artículo no podemos centrarnos en cuales son los mejores juegos del momento, os dejamos un vídeo de TuTecnoMundo donde repasan las principales novedades de este año. Echadle un ojo que está muy bien.

Reuniones familiares y de trabajo

Este tipo de aplicaciones ya tuvieron su pico de éxito en el primer confinamiento, ahora ya todo el mundo sabe cómo funcionan. Nosotros recomendamos Zoom, Jitsi Meet o Hangouts, aunque hay muchas más que también ofrecen un gran servicio como las Rooms de Facebook.

Esperemos que un nuevo confinamiento traiga algunas mejoras, no tanto por parte de estas apps, sino de los usuarios. Estamos hablando de apagar el micrófono cuando no se esté hablando, o apagar la cámara cuando se abandone una reunión. No tenemos muchas esperanzas en este sentido.

¿Qué os parece a vosotros? ¿Tendremos un nuevo confinamiento esta segunda mitad de 2020? Parece que llegan buenas noticias desde Oxford y la vacuna que están desarrollando pero todo apunta a que hasta el año que viene no la tendremos entre nosotros. Cuidaros mucho e intentad pasar estos próximos meses con la mayor seguridad.