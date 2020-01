Recupera tus datos y además repara fotos y vídeos corruptos con este programa

Una de las situaciones más desagradables que te puede suceder en el ámbito informático es encontrarte con que has perdido todo. Seguro que alguna vez te ha pasado a ti también: de repente en ese pen drive no están los archivos que almacenabas, o la tarjeta de memoria de tu cámara ha sufrido algún problema y se ha quedado sin formato, eliminando todas las fotos por el camino. Si todavía conservas esos soportes esperando poder recuperar los archivos que una vez perdiste, o si prefieres estar preparado de cara a una futura situación similar, este programa te puede interesar.

Se trata de un software para recuperación de datos que con su última actualización no sólo es capaz de sumergirse en el vertedero digital, sino que ahora también puede llegar a reparar esos ficheros que han quedado corruptos y que tu ordenador, PC, cámara, Go Pro, drone o dispositivo en general no puede abrir.

Puedes recuperar los archivos que creías eliminados de tu ordenador, pendrive, cámara y demás

El tenebroso mundo de recuperar archivos queda un poquito más iluminado con el programa EaseUS Data Recovery Wizard Professional, actualmente en su versión 13.

Este software está disponible tanto para Windows como para Mac y presenta una interfaz bastante sencilla, perfecto para que todo el mundo pueda utilizarla. Nada más abrir el programa nos encontraremos un acceso directo a los discos duros del ordenador y a las unidades de almacenamiento conectadas (pen drive, discos duros externos, cámaras, etc.) los cuales podremos examinar. También nos dan la posibilidad de revisar carpetas concretas (con la papelera de recliclaje y el escritorio como rutas predeterminadas).

Tras seleccionar la ubicación que deseamos, Easeus comenzará a examinar la unidad y conforme vaya encontrando archivos te los irá mostrando. Primero realizará un análisis rápido y luego volverá con uno más intenso; lo que tarde variará en función de la capacidad del dispositivo (en nuestras pruebas, con un pen drive de 16GB se ha tirado 3 minutos aproximadamente, nada mal).

Soporta la gran mayoría de tipos de archivo y es compatible con muchos dispositivos

Cuando termina, tienes a disposición las carpetas y ficheros que ha podido rescatar. Ya sólo te quedará seleccionar los que te interesen y hacer clic en “Recuperar” para que los devuelva a la vida.

Es más, si por lo que sea no puedes perder más tiempo y la próxima vez te quieres ahorrar el escaneo, el programa puede guardar dicho trabajo para cargarlo más tarde.

Por otra parte, es compatible con multitud de formatos: desde archivos de imagen típicos como JPG, PNG y RAW hasta ficheros propios de ofimática (docx, pdf…) , de vídeo (mp4, mov…), de almacenamiento (rar, zip) y otros tantos. El tipo de archivo no será un problema.

Por último, ten en cuenta que el software es de pago, pero te permite probarlo gratuitamente para que puedas saber si es capaz de recuperar tus archivos o no.