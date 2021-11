Predicción TOTW 10 de FIFA 22: Mané será la estrella absoluta

Estamos en la semana del Black Friday y esto significa que tendremos muchas novedades en el FIFA. Pero antes de contaros un poco lo que pensamos que EA tiene pensado, vamos con la predicción TOTW 10 de FIFA 22 que sale mañana.

Como todos sabéis las actuaciones individuales del fin de semana determinan quien forma parte del equipo de la semana. Estos jugadores reciben mejoras en sus estadísticas y se convierten en cartas muy deseadas. Especialmente la de los grandes jugadores, los que son más modestos no interesan a nadie, la verdad.

Esta es la predicción TOTW 10 de FIFA 22

Vamos a ver. Nosotros como sabéis nos pateamos toda la red buscando cual es la mejor predicción. Hay gente que se flipa un montón, pero esta semana todos coinciden en un nombre: Sadio Mané.

Este jugador hizo un gol y una asistencia en el partido entre Liverpool y Arsenal y todo apunta a que será la estrella de este equipo de la semana. Su carta ya es espectacular en su versión de oro único, con lo que el IF será de bandera.

Aquí os dejamos la predicción TOTW 10 de FIFA 22 que más nos ha gustado. Ya veréis que hay otros grandes nombres. Ahora hablamos de ellos:

Kanté, Lloris, Mendy y Fekir también pueden estar disponibles

Si se confirma esta predicción seria una gran semana. Pero lo cierto es que no tenemos muy claro que todos aparezcan. Vayamos por partes. Dejamos Fekir de lado, ya que todo el mundo tiene el SBC que hicieron al principio del juego y por lo tanto no tiene mucho interés.

Kanté, Lloris y Mendy ya son palabras mayores. Estos tres jugadores son titulares en muchos de los equipos de FUT Champions, así que si aparecen en el equipo de la semana seria brutal. Especialmente Kanté, que es una pieza clave para cualquier mediocampo que se precie.

Se viene Black Friday y el equipo de los mejores IF

Pero amigos esta semana la cosa va mucho más allá. El viernes es Black Friday y según parece la gente de EA va a lanzar también el equipo de mejores IF. Esto significa que todos los grandes nombres que hemos visto en los TOTW, Neymar, Mbappé, Salah, por poner algunos ejemplos, estarían disponibles.

Nuestra recomendación es que hagáis todas las mejoras IF que podáis y que luego guardéis los sobres y no los abráis. De hecho, os recomendamos que no abráis ningún sobre hasta el viernes. Es difícil que toque algo tocho, pero mejor aguantar para tener más posibilidades.

¿Qué opináis vosotros? ¿Os convence la predicción TOTW 10 de FIFA 22? Nosotros tenemos ya más de 30 sobres pendientes de abrir para este Black Friday y la verdad es que encaramos el evento con mucha ilusión. ¡Larga vida al FIFA 22!