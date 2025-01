Cómo hablar con los Reyes Magos por videollamada interactiva gratis (2025)

Como cada año, los SSMM Los Reyes de Oriente ya están listos para repartir miles y miles de regalos, pero antes de aventurarse a pasar la noche en vela siempre les gusta dedicar un momento a los más pequeños de la casa, hablando con ellos gracias a las nuevas tecnologías. Además de enviar la tradicional carta, en los últimos tiempos, a los Reyes Magos les ha dado por hacer una videollamada al teléfono de los padres que así lo soliciten.

Para ello, y como viene siendo habitual, la intermediaria de todo esto es la conocida compañía de vuelo Iberia, que cada año se encarga de ponernos en contacto con Sus Majestades, permitiéndonos obtener esa videollamada sin ningún coste.

Así puedes solicitar la videollamada con los Reyes Magos

Lo primero de todo será dirigirse a ESTA página web de Iberia, la que cada año ponen a disposición de todos para solicitar esta videollamada con los Reyes Magos. Puedes hacerlo desde tu smartphone, tablet u ordenador; la experiencia es muy similar desde cualquier dispositivo inteligente.

En ella podrás rellenar los datos más relevantes para que SSMM puedan dirigirse al pequeño de la casa. Cabe destacar que solamente pueden hablar con un niño a la vez, así que tendrás que realizar el mismo proceso para cada pequeño al que quieras enseñarle el vídeo personalizado.

Algunos detalles que se solicitan son el nombre del pequeño (a elegir de una amplia lista, no puedes añadir uno personalizado porque no aparecerá luego en el vídeo), el remitente (padre, madre, abuelo, abuela…, aquí tampoco es posible escribir ningún valor personalizado), cómo se ha portado (muy bien, necesita mejorar en el cole…), afición del niño (jugar a videojuegos, cantar, jugar con muñecos/as…). Opcionalmente, también puedes subir una foto del niño para que aparezca durante el vídeo, así como elegir qué Rey Mago quieres que lidere la videollamada (aunque aparecerán los tres).

Cuando lo tengas todo listo, pulsa en «Comenzar» y el vídeo comenzará a reproducirse. En función de qué hayas elegido antes, los Reyes comentarán una u otra cosa y posteriormente realizarán una videollamada contigo. En ese momento, tendrás que pulsar en la pantalla para descolgar la videollamada y que así los Reyes Magos te hablen personalmente, aunque serán muy breves, puesto que tienen mucho trabajo por delante.

Consejo: Tenlo todo preparado antes de darle a «Comenzar»

Ten en cuenta que el vídeo no se puede descargar, ya que incluye elementos interactivos como la foto y la videollamada, con lo cual solamente se puede visualizar «en directo» en la página web de Iberia. ¡Tenlo todo preparado antes de pulsar en «Comenzar»! Eso sí, una vez termine de reproducirse, puedes pulsar en «Repetir experiencia» para volverlo a ver siempre y cuando todavía no hayas salido de la web.

Del mismo modo, una vez finalice el vídeo verás que puedes compartirlo por WhatsApp y otras redes. No obstante, no se compartirá tu vídeo personalizado, sino solamente la página web de Iberia para que otros puedan generar su propio vídeo. Como decimos, el vídeo solamente lo podrás visualizar desde la web, pero no podrás compartirlo ni sacarlo de la misma.