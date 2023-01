Para acceder al Pase de Batalla, usa esta guía de misiones semanales del capítulo 4 de la temporada 1 de Fortnite

A continuación, se incluyen todas las misiones del Capítulo 4 Semanal de Fortnite que se deben completar para pasar el Pase de batalla en la Temporada 1.

Un montón de nuevas funciones y un nuevo mapa están disponibles en el Capítulo 4 de Fortnite. Sin embargo, necesitarás ganar muchos XP si deseas alcanzar los niveles superiores del Pase de Batalla para el Capítulo 4 de Fortnite y acceder a aspectos como Geralt y Doom Slayer. Deberás hacer más que simplemente completar los 100 aspectos básicos para obtener los adicionales. Una de las mejores formas de obtener muchos XP rápidamente es completar las misiones semanales del Capítulo 4 de Fortnite.

Las misiones diarias, las misiones semanales y las cadenas de misiones de temporada conforman la estructura de misiones de Fortnite. Las semanales son las tareas posteriores que debes completar después de haber completado rápidamente las misiones diarias, que son las más urgentes. Sin embargo, algunas de estas podrían ser un desafío. Debes utilizar las técnicas más efectivas si tienes la intención de terminar las tareas rápidamente.

Las misiones semanales del Capítulo 4 de Fortnite de esta temporada han sufrido algunos ajustes. Tendrás que completar los objetivos más rápido que en el Capítulo 3. Ahora, se reinician. Entonces, si no las completas, en realidad las perderás. Anteriormente, podrías esperar hasta el último minuto para realizar cualquier acción. Actualmente, caducarán si no las usas esa semana. Esto tiende a hacer que sea más crucial que en temporadas anteriores terminarlas rápidamente.

Los mejores enfoques para completar las misiones semanales del Capítulo 4 de Fortnite más desafiantes se enumeran a continuación.

Semana 1: Misiones del festival de invierno

A pesar de que la Temporada 4 solo estuvo en vivo durante una semana más o menos, ¡El Festival de Invierno de Fortnite ya comenzó! Durante algunas semanas, todo en el juego se verá afectado por esto, incluidas las misiones semanales del Capítulo 4 de Fortnite. El nuevo material del Festival de Invierno que debutó en el Capítulo 4 de Fortnite V23.10, el último parche significativo antes de las vacaciones, es el foco de todas estas misiones semanales.

Estas misiones semanales de Fortnite para el Festival de Invierno no durarán para siempre. Estas incluyen todas ellas, incluidas las formas más efectivas de terminar las desafiantes.

Daño de trato de SMG

Esta es bastante simple. Usas uno de los subfusiles del tesoro de la temporada para infligir daño. No es necesario un plan elaborado, solo estos dos pasos:

Inflige 50 de daño

16K XP

Escóndete en una bola de nieve gigante en Bastión Brutal, Laboratorios Solitarios y Abetos Helados

Para completar esta tarea, debes esconderte en una enorme bola de nieve en cada uno de estos lugares. Si tu rotación se sincroniza con precisión, posiblemente podrías completar esto en un solo juego. A veces lleva un tiempo descubrir con precisión cómo andar en una bola de nieve. Así es como llevarlo a cabo si aún no lo has hecho.

Incluso si se parecen a las piedras que puedes arrojar a los jugadores, en realidad suceden de manera diferente. La bola de nieve debe ser ensamblada por los jugadores individualmente. Ve a un área nevada para lograr esto. Una vez que la bola de nieve sea lo suficientemente grande como para viajar en ella, continúa golpeando el suelo con la pala para levantar más nieve. La más complicada de las misiones semanales del Capítulo 4 de Fortnite, no lleva mucho tiempo.

Para completar la misión, ejecuta esta maniobra en cada uno de estos lugares. Sin embargo, solo recibes un XP por completar las tres, no una por ubicación.

3 etapas

16K XP

Se puede encontrar un pedazo de pizza cada día revisando el Alojamiento Acogedor

Puedes completar esta misión simplemente interactuando con el menú; es bastante fácil. Esta es la sección del menú principal titulada Alojamiento Acogedor. La cabaña navideña que puedes ubicar en el juego no lo es. No es necesario que realices ninguna acción en el juego ni que la sueltes en un lugar en particular. Solo logra esto a través de tu pantalla de menú.

Navega hasta el Alojamiento Acogedor desde el menú. Este es el nuevo elemento Copo de Nieve que se puede encontrar en el lado izquierdo del menú. Ábrelo, luego entra en el Alojamiento. Aquí es donde se encuentran todos los personajes y regalos navideños.

La pizza está disponible para ti en este complejo. La información allí se restablecerá cada día. La pizza debería estar disponible para ti todos los días mientras desenvuelves los regalos. ¡Esto otorgará más de 40.000 XP en el transcurso de tres días! El Pase de Batalla en sí, así como las tareas semanales del Capítulo 4 de Fortnite, se pueden completar de una de las maneras más simples posibles.

3 etapas y recompensas

16K

Usa el lanzador de bolas de nieve para destruir a los oponentes

Esta es una misión más difícil y podría ser una molestia. Cinco oponentes deben ser eliminados utilizando un lanzador de bolas de nieve. No es el arma más poderosa. Puede ser difícil.

Team Rumble es el escenario ideal para terminar esta tarea. Lleva un lanzador de bolas de nieve y dispara a los oponentes más débiles. Debería ser más sencillo dar en el blanco en esta situación si hay conflictos más caóticos entre equipos grandes. El efecto más grande de las bolas de nieve te permite matar rápidamente. Será más difícil probarlo en Battle Royale. Aunque Team Rumble lo hace más simple, todavía es posible completar esta misión semanal del Capítulo 4 de Fortnite.

5 eliminaciones necesarias

16K

Una moto todoterreno para hacer trucos en tierra

Hay cinco etapas separadas en este desafío, que es parte de los desafíos básicos del Capítulo 4 de Fortnite. Puedes ganar XP por terminar cada uno de ellos, por lo tanto, al hacerlo, te recompensarán con una cantidad considerable. Simplemente realiza trucos hasta que se alcancen los límites.

Al presionar el botón de truco, se pueden ejecutar trucos. Puedes realizar esto mientras conduces, pero mientras estás en una motocicleta en el aire, obtendrás la mayor cantidad de puntos. Cuando tienes más tiempo para realizar proezas y también un gran alcance en el aire, lo más sencillo es terminar esto acumulando varios puntos a la vez. Esto se puede lograr alejándose de un punto alto del globo, como un iceberg, una de las varias rampas o un acantilado.

La mejor estrategia es terminar esto gradualmente. Conduce tu moto desde una cornisa siempre que estés cerca de un punto alto y practica acrobacias. Las etapas más altas pueden tardar algún tiempo en alcanzarse, pero se te compensará en el camino.

5 etapas

16K XP

Daño DMR a los oponentes

Debes cumplir varias fases de esta misión. Se deben completar cinco niveles distintos de captura de daño DMR. Esto suma todas las partidas. No tienes que conseguir todo en una sola.

Para completar las cinco fases, todo lo que necesitas hacer es emplear un DMR durante los partidos. Este no requiere ningún truco. Esto no debería ser demasiado difícil porque el DMR sigue siendo una de las mejores armas del Capítulo 4 de Fortnite.

5 etapas

16K

Experiencia en modo creador para ganar XP

La mayoría de los jugadores reciben esta misión cada semana. Simplemente acumula suficiente XP del Modo Creador, en particular, 50K XP. Se puede usar cualquier mapa de parkour o carrera de muerte que otorgue XP lo suficientemente rápido.

Las misiones semanales del capítulo 4 de Fortnite para la semana de lanzamiento del Festival de Invierno están completas. Aquí no hay demasiadas desafiantes. Hay una cantidad respetable de XP para el Pase de Batalla esta semana, sin embargo, puede llevar algunas partidas de concentración para completarlas.

Semana 0: misiones semanales

Epic parece referirse a la primera semana de misiones como Semana 0, aunque en realidad no califica como una semana completa. Sin embargo, continúan teniendo una fecha límite y funcionan igual que las otras misiones semanales del Capítulo 4 de Fortnite.

Los objetivos de la semana 0 se enumeran a continuación:

Mientras usas un aumento, daña a 50 oponentes

Una de las misiones más fáciles es esta y necesitas ganar 16.000 XP.

Después de que los aumentos en Fortnite finalmente comenzaron a funcionar, todo lo que tienes que hacer es causar daño a tus oponentes. Los jugadores realmente solo necesitan mantenerse con vida al principio para que el daño cuente en esta situación, ya que solo ocurre durante la primera fase de tormenta. ¡Incluso en una semana, no debería ser demasiado difícil acumular 50 casos de daño más allá del punto de partida! Sin embargo, para esta misión semanal del Capítulo 4 de Fortnite, es posible que los mochileros que se esconden en los arbustos deban volverse un poco más valientes.

El uso de armas nuevas o no validadas para dañar a los oponentes

Siempre que recuerdes el armamento para Fortnite Capítulo 3, esta misión también es bastante simple.

Estos son todos los armamentos nuevos y no guardados de esta temporada, en caso de que no estés seguro:

Escopeta automática Maven

Rifle de asalto de ojos rojos

Rifle de calibre ex

Escopeta Trueno

Pistola táctica

Subfusil de doble cartucho

Fusil de asalto

Martillo de onda de choque

Máquina subfusil

DMR

Arco de llamas primigenio

Lanzacohetes

Arco de onda de choque

Arco hediondo primigenio

Arco de racimo

Arco inestable

Escopeta de combate

Rifle de asalto táctico

Toma algunas de estas armas y luego golpea a tus oponentes varias veces. Aunque 250 es suficiente (sí, ese es el requisito), cubrirá la mayoría de los encuentros de la partida. El grupo de botín es en su mayoría nuevo.

Daña a los oponentes 250 veces

000 XP

Puntos calientes de cofres abiertos

Los puntos calientes son lugares en el mapa donde puedes encontrar mejores botines más rápido que en otros lugares. Todo lo que tienes que hacer para completar esta misión semanal del Capítulo 4 de Fortnite es aterrizar en la zona caliente de un juego y ubicar tres cofres. Sin embargo, como con frecuencia son puntos calientes, puedes repetir esto en varios juegos si mueres en los puntos de inicio.

Los puntos calientes del juego se identifican por su texto amarillo. Los drones de botín estarán operativos en sus ubicaciones. Cada juego suele contener unos pocos. Para completar esta tarea, presta más atención a los cofres que a los drones.

Necesitas abrir 3 cofres

000 XP

Explora destinos con nombre en una partida

Simplemente porque seis sitios con nombre es un ciclo un poco más largo de lo habitual, este requiere un poco más de previsión. Debes ir a cada uno de los seis en una partida, no en el transcurso de la semana. El plan ideal es depender en gran medida de objetos y vehículos giratorios para hacer esto. También puede intentar elegir uno de los seis lugares mencionados que estén más cerca de los demás. En el borde izquierdo del mapa, hay un grupo decente de ubicaciones que están todas juntas.

Alternativamente, puedes usar una moto de cross o un martillo de ondas de choque. Es una técnica inteligente para lograr dos objetivos a la vez porque ambos están asociados con misiones. Con las zonas, probablemente también debas confiar en un poco de suerte. Será más sencillo completar esta misión semanal del Capítulo 4 de Fortnite si juegas un juego en el que comienzas en un lado del mapa y debes rotar hacia el otro.

Visita 6 ubicaciones en una partida

000 XP

Experiencia en modo creador para ganar XP

Esta es una pequeña repetición de las misiones diarias del comienzo de la temporada anterior.

Para avanzar a través de etapas hechas por el creador, debes ganar 50.000 XP. Utilizar una carrera de muerte o parkour que utilizó anteriormente para una misión diaria de naturaleza similar suele ser lo más rápido. De lo contrario, es simplemente cuestión de invertir el tiempo necesario. Encuentra un mapa válido para XP en creatividad que puedas quemar con bastante rapidez.

Necesitas ganar 50.000 XP

000 XP

Usa el martillo de ondas de choque para rebotar

La característica secundaria genial del martillo de ondas de choque te permite rebotar presionando el botón ADS. Actualmente, esta es una de las mejores herramientas de rotación disponibles. Incluso el nivel 200 de esta misión puede completarse con bastante rapidez. Los martillos también parecen tener sus propios tiempos de reutilización. Puedes lograr mucho si transportas más de uno.

Cuando comience el tiempo de reutilización, cambiarás entre los martillos de ondas de choque que estás usando, lo que debería permitirte cambiarlos lo suficientemente rápido como para que nunca te quedes atascado y tengas que esperar a que uno devuelva los rebotes. Si bien puede ser molesto para otros jugadores, el uso de esta técnica hace que sea sencillo alcanzar los 200 rebotes con bastante rapidez. Este también podría implicar ir a lugares específicos.

Desafíos de incrementos de 10, 20, 50, 100, 200

000 XP

Recorrido de distancia en una moto de cross

Para que los jugadores utilicen el modo de transporte más nuevo, completa esta tarea semanal del Capítulo 4 de Fortnite. Este no requiere muchas estrategias; todo lo que tienes que hacer es subirte a una moto y empezar a acumular millas. Una vez que llegues a 12.000, habrás completado todos los niveles de esta misión y todas las misiones del Capítulo 4 de Fortnite de esta semana.

Esta lleva más tiempo en completarse. El simple hecho de asegurarse de rotar con la moto todoterreno siempre que sea posible tiene sentido. Siempre puedes unirte al Team Rumble y navegar hasta completar tu misión si realmente tienes problemas. Probablemente también pasarás una o dos misiones importantes a lo largo del camino.

Desafíos de incrementos de 600, 1.200, 3.000, 6.000, 12.000

000 XP

¿Caducan las misiones semanales del Capítulo 4 de Fortnite?

Se han modificado las misiones semanales del Capítulo 4 de Fortnite. Ahora pasan. No las obtendrás si no las completas dentro de esa semana. Es posible que Epic haya tomado esta acción en un esfuerzo por retener a los clientes durante una temporada.

Antes no tenías que preocuparte por las semanales. Podías acumularlas. Después de eso, simplemente pasabas unas horas en Team Rumble al final de la temporada para ganar todos los XP que obtuviste durante ese tiempo. Eso ya no es una opción bajo el sistema nuevo. Si no terminas esta tarea antes de la fecha límite, no recibirás los XP y parece que no regresarán.

Es desafortunado ya que los obliga a adherirse a un horario adicional además de realizar sus misiones diarias. Sin embargo, no se suman a lo largo de la temporada. Dado que no hay mayores incentivos para completar más de 70 misiones, saltarse un par no impedirá necesariamente que recibas el Pase de Batalla. Sin embargo, querrás alcanzar los puntos de referencia para completar varias misiones semanales del Capítulo 4 de Fortnite.

Sin embargo, la mayoría de las misiones no son demasiado difíciles de completar. Los jugadores aún pueden terminar el Pase de Batalla del Capítulo 4 de Fortnite lo más rápido posible si se acostumbran a completarlos durante la semana.

¿A qué hora es la actualización de la misión semanal?

Los jueves, las nuevas tareas semanales están programadas para ingresar al juego. Las tareas de la semana 0 duran una semana y media debido al estreno anticipado del Capítulo, incluso si tienes un poco más de tiempo para terminarlas.

¿Qué te dan las misiones semanales del capítulo 4 de Fortnite?

Las misiones semanales solo ofrecen XP como recompensa. Pero esto es bastante significativo. Estos desafíos semanales son prácticamente la única forma de completar el Pase de Batalla además de las tareas diarias. Vas a tener que pasar a través de un montón de puertas de XP. Para obtener esos aspectos adicionales, los jugadores deben trabajar muy duro.

Para desbloquear todos los cosméticos, echa un vistazo a las misiones semanales del Capítulo 4 de Fortnite. Pero ahora que tiene un temporizador, deberás moverte rápidamente si deseas adquirir todo lo que puedas. Para aprovechar al máximo el Pase de Batalla, asegúrate de completar estas misiones cada semana.