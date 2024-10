¿Se puede cancelar un Bizum? Soluciones a un Bizum por error

Cuando tenemos que saldar cuentas entre amigos, solemos tirar de Bizum, ya que ofrece sendas ventajas respecto a la transferencia bancaria común: desde la facilidad para llevarlo a cabo (basta con compartir el número de teléfono y no el largísimo IBAN) hasta la inmediatez del envío del dinero. No obstante, esa comodidad puede jugarnos una mala pasada si, distraídos, enviamos un Bizum por error al contacto equivocado. Llegado el caso, ¿se puede cancelar un Bizum?

Ya sea porque has introducido mal el número de teléfono (por eso suele ser recomendable seleccionar tu contacto directamente en el campo del destinatario, en vez de teclear el número de teléfono) o porque te has equivocado en la cantidad, pueden surgirte varias situaciones en las que desees anular ese Bizum que acabas de enviar.

¿Se puede cancelar un Bizum enviado?

Bizum es un servicio que se integra directamente en la app de tu banco, y si te la recorres de pe a pa, no verás ninguna opción para cancelarlos una vez enviados. Y es que tal y como informan desde la compañía, no es posible cancelar un Bizum que ya hayas enviado.

Si te has equivocado de destinatario, es recomendable hablarlo con él y tratar de que te devuelva el importe realizándote un Bizum de vuelta. También puedes probar a realizar una solicitud a través de Bizum.

Por otra parte, desde Bizum también recomiendan contactar con tu entidad bancaria y explicarles la situación; ellos te dirán qué pueden hacer al respecto y quizá te ofrezcan una solución.

Lo único que se puede rechazar en Bizum son las solicitudes, una de las opciones menos utilizadas, pero que sirven para reclamarle dinero a la otra persona y que así pueda pagar directamente al recibir dicha notificación. Cuando te llega una de estas solicitudes, puedes cancelarla para no abonar ese importe si, por ejemplo, ya lo has pagado de otro modo. Si no, también se puede optar por dejar caducar esta solicitud, que lo hará automáticamente si no se registra el pago al cabo de una semana.

¿Y si recibo un Bizum de un desconocido?

También puede suceder que estés en el otro lado del problema: que de repente recibas un Bizum de una persona que no conozcas de nada. Ojo, que esta mecánica también se suele utilizar por aquellos ciberdelincuentes que han robado cuentas bancarias ajenas: te dicen que te han enviado dinero por error, pero proviene de una cuenta sustraída.

Por lo general, y aunque lo recomendable es siempre sospechar, si son pequeñas cantidades, es probable que la otra persona sí se haya equivocado al realizar el Bizum. En el caso de tratarse de cantidades más elevadas, estate atento y si sospechas que estás ante un fraude, ponte en contacto con tu banco antes de realizar cualquier acción.

Así las cosas, por el momento no existe un método sobre como cancelar un Bizum. ¿Se incorporará en algún futuro? Quién sabe. Por ahora, solo podemos recomendar revisar y requeterevisar la operación antes de confirmarla.