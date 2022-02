Cómo cambiar tu nombre de usuario en Twitter

Si eres de los que lleva mucho tiempo en Twitter y en su momento elegiste un nombre de usuario del que ahora te arrepientes, o simplemente prefieres cambiarlo por cualquier otro motivo, debes saber que puedes modificarlo en cualquier momento, con lo cual no es necesario abrirse un perfil nuevo ni borrar tu cuenta actual.

Nos referimos, más concretamente, al @nombredeusuario, el que precede a la arroba en la red social del pajarito. Ese con el que los demás te mencionan en sus tweets o con el que te pueden localizar en el buscador

Así te puedes cambiar el nombre de usuario de Twitter

Eso sí, cambiarse el @usuario comporta algunas desventajas no tan conocidas que convendría valorar antes de proceder a ello. Por ejemplo, en los tweets antiguos en los que se te haya mencionado, cuando un usuario pulse sobre tu nombre, no se redigirá a tu perfil; en su lugar aparecerá un mensaje de error conforme esa cuenta ya no existe. Además, los usuarios verificados puede que pierdan la insignia y necesiten realizar de nuevo la solicitud de la misma.

Con esto aclarado, los pasos a seguir para ponerte un nombre de usuario diferente en Twitter son los siguientes:

En la app de Twitter, toca el icono de tu foto de perfil.

Se desplegará el menú lateral, en el cual buscaremos la opción Configuración y privacidad.

Dentro de Configuración y privacidad también hay varios apartados, pero el que nos interesa es el primero «Tu cuenta«.

En Tu cuenta tampoco nos calentaremos la cabeza porque la primera categoría, «Información de la cuenta» es en la que entraremos.

Finalmente, en Nombre de usuario puedes volver a escribir tu @usuario y el que establezcas pasará a ser tu nuevo identificativo en la red social.

Además, la URL de tu perfil también cambiará para adaptarse al nuevo nombre de usuario, quedando la anterior deshabilitada. Ojo, tus tweets y demás seguirán presentes, eso no se borra.

También puedes cambiarte el nombre principal que se muestra en tu perfil

Por otro lado, si ya que estás quieres aprovechar para introducir un nombre nuevo, o si has llegado a este artículo pensando en cambiarte el nombre de tu perfil en lugar del de @usuario, a continuación te ilustramos cómo puedes hacerlo. En este caso, los pasos son mucho más cortos y directos.

Entra en tu perfil de Twitter y pulsa en Editar perfil.

Ahora podrás cambiar tu nombre, así como las fotos de perfil y de cabecera, tu bio, tu ubicación y otros detalles personales.

En principio, cambiar tu nombre no afecta a ninguna experiencia de Twitter, a diferencia de la modificación de tu @usuario, que sí rompe los enlaces a tu perfil y menciones de anteriores tweets. Tampoco debería suponer la pérdida de tu verificación en caso de tenerla; es por eso que muchos verificados prefieren cambiarse únicamente el nombre y mantener su @usuario intacto.