¿Cómo puedes apostar en eSports?

Apostar en estos deportes, no es difícil. Lo primero que debes hacer es enfocarte en conseguir una buena casa de apuestas que tenga un amplio catálogo de eventos y ofertas de apuestas de calidad.

Los eSports, casi nunca estarán dentro de la lista deportiva del sportbook, sino más bien, los encontrarás en una sección aparte. Ahora bien, de aquí en adelante no hay complicaciones, ya que apostar en un evento de estos, es igual que apostar en cualquier otro deporte.

En este caso, lo único que cambiará, serán los tipos de apuestas ¡Y aquí es donde de verdad te tienes que preparar!, ya que existen categorías de apuestas muy diferentes a las que encontrarás en el área deportiva común. Por esto, deberás determinar con brevedad en qué videojuego quieres apostar, por qué quieres apostar y a qué profesional le apostarás.

Después de esto, todo funcionará igual. Selecciona la cuota, agrega la cantidad de dinero que desees apostar en conjunto con la apuesta y confirma este proceso para que pueda registrarse en tu historial de movidas. ¡Y listo!

Consejos para apostar en eSports

Aunque completar tus apuestas eSports no es algo de otro mundo, sí existen algunos tips que debes tener en cuenta al momento de hacer tus jugadas con éxito, como:

¡La casa de apuestas realmente importa ! Claro, este será el lugar que te estará proporcionando las herramientas para tus apuestas, por esto, debes ser muy objetivo en la búsqueda del mejor lugar. Ten en cuenta cosas como la seguridad, sus licencias, su funcionamiento, la atención al cliente y, por supuesto, el catálogo de apuestas que brinda.

Apuesta por un videojuego que ya conozcas. Debes saber entender el juego al que estarás apostando sino ¿cómo sabrás si los jugadores lo están haciendo bien? Recuerda que, existen muchos videojuegos en qué apostar y ellos tienen parámetros y objetivos diferentes. Procura sentirte en confianza con tu elección, para que disfrutes mucho más del partido.

Analiza a los jugadores. Debes usar todas las herramientas que tengas a mano, y las estadísticas son un buen ejemplo. Estudia muy bien a tus oponentes y también, al jugador por el que estás apostando. Aquí todo puede pasar, así que debes estar seguro de cada uno de tus movimientos.

¡No siempre tendrás una victoria! No te desanimes si tu primera apuesta eSport no sale como lo esperabas, perder, también te va dando experiencia para seguir apostando. Lo importante aquí, es que no te desanimes, respira profundo y vuelve a intentarlo.

Donde apostar en eSports

México tiene cientos de plataformas ideales para apostar en eSports, pero, la idea es que te registres en las mejores. Nuestras recomendaciones para ti, teniendo en cuenta la seguridad, el mercado de apuestas y cantidad de eventos, son:

Betsson: Cuenta con una oferta completa en cuanto a las apuestas. Brinda a los usuarios eSports como LOL, Dota 2, Valorant y muchos más, además, es un espacio seguro y con muchas más herramientas, incluyendo streaming y estadísticas de cada partido. Betway: Es una de las páginas de carácter internacional más seguras y con mayor cantidad de eSports del mercado. Tiene regulaciones de parte de la autoridad de Malta, lo que la convierte en una plataforma confiable. Su terreno en los deportes electrónicos es muy amplio, ofreciendo actividades de streaming, aplicación móvil, apuestas en vivo, y más. Codere: Podrás descargar la app y apostar con mayor calidad a través de esta plataforma. También encontrarás un mercado de apuestas importante, que incluye apuestas a juegos como LOL, COD, Counter Strike, Valorant, y muchos otros. Sin duda alguna, una de las mejores opciones del momento.

¿Cuáles son las 5 mejores apuestas de eSports en México en 2023?

Como ya dijimos, la apuesta que hagas dependerá mucho del juego en el que estés apostando. Por ejemplo, las apuestas para Dota2, no serán las mismas que para LOL, etc. Estas son las 5 apuestas más populares en México:

Apuestas por League of Legend: LOL es un fenómeno mundial que se estableció como uno de los mejores juegos en eSports y, por ende, con una de las mejores listas de apuestas. Aquí, la más popular, es para el ganador del partido, junto con las apuestas en vivo, apuestas primera muerte y por hándicap. Apuestas por Dota2: Este juego, ocurre dentro de un campo de batalla y es de estrategia. Las apuestas más utilizadas en esta categoría son; ganador del partido, primera muerte y hándicap. Apuestas por COD: Call of Duty es uno de los videojuegos pioneros de los eSports, así que no podría faltar en esta lista. Además del ganador del partido, ganador del torneo, también cuenta con apuestas especiales por el total (Ganador del mapa, puntuación y total de muertes) Apuestas por Warcraft: Este es otro videojuego popular entre los aficionados, aquí también podrás apostar por categorías, entre el ganador de la ronda, ganador del partido, por hándicap y hasta hacer apuestas más/menos. Apuestas por Valorant: Este es un juego complejo de disparos en primera persona, que también cuenta con categorías especiales de más/menos, y las apuestas generales, como el ganador del partido y del torneo. Otra favorita de los usuarios.

¿Por qué apostar por eSports?

Los eSports son un espacio especial para quienes aman los videojuegos y deseen otro tipo de experiencia. A pesar de ser prácticamente una nueva categoría de apuestas, los videojuegos se consideran como un deporte real y también lleva sus ventajas. Las cuotas pueden ser mucho más atractivas y el streaming con mucha más calidad, lo que no cabe duda es que será una experiencia completamente diferente que no puedes dejar de tener. ¡Inténtalo por ti mismo!