Sin importar si eres seguidor de eventos como el Wimbledon, el Abierto de Francia o la Copa Davis. Hoy te daremos 5 consejos para hacer apuestas online al tenis. De esta manera, tus pronósticos serán muchos más acertados y obtendrás ganancias más rentables en páginas de apuestas deportivas.

1. Aprovecha la información estadística antes de hacer apuestas online

Antes de jugar en casas de apuestas online al tenis tienes que aprovechar la información estadística disponible en este deporte. Por ser una de las disciplinas más seguidas entre el público se le da mucha cobertura. Recuerda que las apuestas deben analizarse bien para que sean acertadas.

Entonces, toma un poco de tiempo y revisa las estadísticas y tendencias. De hecho, muchos operadores en línea tienen secciones muy completas, con estudios realizados por especialistas; lo cual te dará una ventaja a la hora de jugarle al deporte blanco.

2. Analiza el estado físico del jugador

La improvisación no te dará el éxito en las apuestas por internet. Por tanto, antes de decidirte por un jugador u otro revisa el estado físico de tenista. Esto incluye la forma actual en la que se encuentra. Así, no te arriesgarás a realizar apuestas online a un deportista que no tenga el máximo nivel de rendimiento.

Asimismo, el seguimiento del jugador debe ser completo con respecto a su motivación, de ella dependerá su juego en la cancha. También, es conveniente investigar en las noticias si ha tenido lesiones recientemente.

3. El tipo de cancha

Seguramente ya sabes que en un deporte como el tenis los jugadores se enfrentan en distintas superficies de canchas; las cuales pueden ser de arcilla, dura o con césped. Así que, tu labor antes de efectuar apuestas deportivas en línea, es investigar como es el desempeño del jugador en esas áreas.

Pues, de esto dependerá el rendimiento del tenista durante un partido y tendrás mayores probabilidades de acertar tus apuestas online.

4. Busca cuotas ventajosas

Si quieres tener mayor rentabilidad en tus apuestas online tienes que asegurarte cuotas o probabilidades ventajosas; las cuales deben estar en un rango medio superior para obtener más valor por el dinero que apuestes. En caliente sports pueden encontrar las mejores cuotas ventajosas para apostar.

Esto solo podrás conseguirlo si te registras en casas de apuestas deportivas legales, donde operen con equidad y transparencia. Además, no pierdas de vista los eventos importantes de tenis como los de la ATP y WTA. Porque, las sportsbook suelen ofrecer cuotas ligeramente más elevadas en los juegos de estos campeonatos.

5. Juega en el mercado más conveniente

Si te interesa realizar apuestas deportivas online al tenis, te darás cuenta de que los bookmaker ofertan muchos mercados; como, apuestas en vivo, hándicap, más/menos, puntuación correcta, ganador del encuentro, ganador del primer set, entre otros.

Si te interesa realizar apuestas deportivas online al tenis, te darás cuenta de que los bookmaker ofertan muchos mercados; como, apuestas en vivo, hándicap, más/menos, puntuación correcta, ganador del encuentro, ganador del primer set, entre otros.

Entonces, debes elegir las opciones para apostar en línea con las cuales te sientas más cómodo y por supuesto te dejen ganancias. Ahora bien, si eres un apostador si mucha experiencia busca los mercados más fáciles, como ganador del partido. Solo tienes que elegir quién saldrá triunfante de un evento o juego.