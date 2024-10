Descargar Terroro, el juego de terror psicológico protagonizado por la popular tiktoker Roro

Serguro que, aunque no la sigas, habrás visto algún vídeo de Roro. La creadora de contenido se popularizó al viralizarse alguno de sus vídeos en los que cocinaba platos o preparaba regalos sorpresa a su pareja, Pablo. A raíz de esto, su éxito no ha hecho más que crecer hasta tal punto que ahora protagonizará Terroro, un pequeño videojuego que claramente no te lo ves venir.

Y es que se trata de un título de terror psicológico que está disponible en Steam gratuitamente, con lo cual podrás jugarlo en tu PC para ponerte en la piel de Pablo, el novio de la popular tiktoker.

La vida de Pablo no es tan idílica como Roro te hace creer

Tal y como se describe la ficha de Steam de Terroro:

En esta experiencia de terror psicológico, te pones en la piel del novio de una famosa TikToker cuya vida aparentemente perfecta oculta oscuros secretos. A medida que exploras su hogar y descubres pistas inquietantes, te darás cuenta de que nada es lo que parece. Este juego, breve pero intenso, está diseñado para sumergirte en un mundo donde la realidad y la ficción se entrelazan.

Como cabría esperar, estamos ante un título indie de corta duración. Según su creador, el juego nos puede dar entre 10 y 15 minutos de entretenimiento. Durante ese tiempo, iremos interactuando con Roro, además de explorar algunos entornos donde nos iremos encontrando con pistas que, efectivamente, nos indican que algo raro está pasando.

Desde recorrer diferentes estancias de su casa hasta las calles que la rodean, donde en ocasiones verás la silueta de Roro en una situación un tanto macabra, o apariciones inesperadas, actitudes sospechosas en las que aparentemente todo va bien, pero poco a poco notas que estás cayendo en una trampa de la que no puedes escapar…

La narrativa de Terroro mezcla ficción y realidad para sumergirnos en una historia que pronto se convierte en una experiencia oscura, acompañada de un sonido inmersivo que nos mete de lleno en esta tética atmosfera.

Descargar Terroro para PC gratis

Como decíamos antes, Terroro está disponible para descargar desde Steam. No es un juego que requiera que tengas un ordenador gamer, pues con unas especificaciones humildes lograrás ejecutarlo sin problemas. Estos son sus requisitos.

Requisitos mínimos para jugar a Terroro:

Sistema Operativo: Windows 11

Windows 11 Procesador: Intel I3 o AMD Ryzen 3

Intel I3 o AMD Ryzen 3 Memoria: 4 GB de RAM

4 GB de RAM Gráficos: NVIDIA 1050

NVIDIA 1050 DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 500 MB de espacio disponible.

No sabemos qué opinarán Roro y Pablo sobre este juego, pero lo cierto es que, como idea, ha conseguido llamar la atención por su originalidad. ¿Lo has probado?