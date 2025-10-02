02/10/2025 Edu Diaz

Se você descobriu uma ou várias manchas brancas na tela do seu iPad, não está sozinho: numerosos usuários do iPad Air e do iPad Pro de 10,5 polegadas relataram o mesmo sintoma. Embora muitos tentem reiniciar, atualizar o iPadOS ou ajustar o brilho sem sucesso, a realidade é menos intuitiva: trata‑se de um problema de hardware. Por que aparece exatamente no centro e por que não desaparece com um ajuste simples?

A explicação aponta para um superaquecimento interno que acaba afetando a camada de retroiluminação do painel, e por isso não existe um “truque” de software que o resolva. Neste artigo contamos o que está realmente acontecendo, quais opções você tem se seu iPad ainda estiver na garantia e como decidir entre reparar ou trocar o aparelho, com os custos orientativos em euros.

O que são e por que aparecem as manchas brancas

As manchas brancas não são pixels mortos nem “queimados”; são áreas de brilho anômalo que sobressaem sobre fundos claros e que costumam concentrar‑se na faixa central da tela. A razão, segundo numerosos testemunhos de usuários, é que a placa lógica do iPad percorre o dispositivo de cima a baixo justo no meio, e em determinadas circunstâncias aquece mais do que deveria, comprometendo o difusor da retroiluminação LED. Quando essa camada se degrada ou se deslamina, a luz deixa de se distribuir de forma uniforme e surgem esses pontos esbranquiçados mais intensos.

Não há uma comunicação oficial da Apple sobre esse fenômeno, mas a casuística reportada se repete especialmente no iPad Air e também foi observada no iPad Pro de 10,5 polegadas. De fato, a localização das manchas faz sentido se considerarmos o “hot path” térmico da placa: como quando um SoC da série A sofre picos de carga e o calor se concentra em zonas muito concretas, aqui o calor acaba atacando uma parte delicada do sistema de iluminação do painel.

Por esse motivo, restaurar o sistema, mudar ajustes ou passar ferramentas de diagnóstico não resolve o problema: a causa não está no software nem no vidro superior, mas em camadas internas do módulo de tela que dependem de como a luz traseira é distribuída, algo mais próximo do que em monitores LCD chamaríamos “bleed” ou difusão irregular, porém num ponto muito localizado.

Opções de reparo: garantia, custos e a quem recorrer

Se seu iPad estiver na garantia ou coberto pelo AppleCare, o primeiro passo é abrir um caso com a Apple. Vários usuários relatam que, nesses cenários, a Apple trocou a unidade ou substituiu a tela, dependendo da avaliação técnica. Você pode verificar o estado da sua cobertura e solicitar um agendamento ou envio pela página oficial de suporte: support.apple.com/ipad/repair.

O que acontece se a garantia já não estiver vigente? Então o reparo será pago. Você pode gerenciá‑lo com a Apple ou com um fornecedor autorizado pela marca na sua área. Tenha em mente que substituir o módulo de tela não resolve a origem profunda do problema — o calor na placa lógica —, por isso, embora seja a intervenção mais habitual, não elimina a possibilidade de o fenômeno voltar a aparecer com o tempo.

Quanto aos preços, algumas estimativas situam a troca da tela entre 95 € e mais de 380 € aproximadamente, dependendo do modelo e do serviço. Convém pedir um orçamento antes de decidir e avaliar os prazos de espera, a garantia do reparo e se se trata de um centro com certificação oficial. Além disso, se o diagnóstico concluir que o problema está vinculado à estrutura do dispositivo, a Apple pode optar por um substituição completa em vez de um reparo pontual, desde que exista cobertura e se cumpram as condições.

Reparar ou trocar de iPad? Como decidir sem se arrepender

A pergunta-chave que muitos fazem é: vale a pena investir num reparo que não ataca a causa principal? A resposta depende de três fatores: o estado da garantia, a antiguidade do seu iPad e o quanto as manchas incomodam no seu dia a dia. Se o seu aparelho estiver coberto, o razoável é abrir o caso com a Apple e optar pela solução que propuserem, seja troca de tela ou substituição do dispositivo.

Se não tiver garantia, compare o custo estimado do conserto (95 €–380 € aprox.) com o valor atual do seu iPad. Quando falamos de um iPad com vários anos de uso, pode ser mais sensato destinar esse dinheiro a um modelo novo, especialmente se você usa o dispositivo para tarefas em que o brilho uniforme é crítico — edição de fotos, desenho com o Apple Pencil ou leitura intensiva. Em contrapartida, se a mancha for pequena e seu uso mais casual (navegar, ver vídeos, anotações), você pode conviver com o defeito sem que isso afete gravemente a experiência.

Um último apontamento: trocar a tela costuma melhorar a aparência imediatamente, mas, por não intervir na fonte de calor que danificou a camada de retroiluminação, não é uma “cura definitiva”. Encare como uma solução pragmática em vez de um conserto estrutural. E, como bom usuário tech, documente o caso com fotos e anote quando e como o problema começou; essa informação pode ajudar o técnico a avaliar o contexto e evitar diagnósticos ambíguos, assim como você faria ao registrar os ciclos térmicos de uma GPU num benchmark.

Em resumo, se você vê essas manchas brancas no seu iPad Air ou no iPad Pro de 10,5 polegadas, agora sabe de onde vêm e o que pode esperar de cada via de atuação. Comece por verificar a sua cobertura, peça um orçamento se não tiver garantia e decida com cabeça: às vezes reparar faz sentido, noutras, o mais inteligente é dar o salto para outro aparelho.