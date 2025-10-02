02/10/2025 Edu Diaz

Si vous avez découvert une ou plusieurs taches blanches sur l’écran de votre iPad, vous n’êtes pas seul : de nombreux utilisateurs d’iPad Air et d’iPad Pro 10,5 pouces ont signalé le même symptôme. Bien que beaucoup essaient de redémarrer, de mettre à jour iPadOS ou d’ajuster la luminosité sans succès, la réalité est moins intuitive : il s’agit d’un problème matériel. Pourquoi cela apparaît-il justement au centre et pourquoi ne disparaît-il pas avec un simple réglage ?

L’explication laisse penser à une surchauffe interne qui finit par affecter la couche de rétroéclairage de la dalle, et c’est pourquoi il n’existe pas de « truc » logiciel pour y remédier. Dans cet article, nous expliquons ce qui se passe réellement, quelles options vous avez si votre iPad est encore sous garantie et comment choisir entre réparer ou remplacer l’appareil, avec des coûts indicatifs en euros.

Que sont ces taches blanches et pourquoi apparaissent-elles ?

Les taches blanches ne sont pas des pixels morts ni « brûlés » ; ce sont des zones de luminosité anormale qui ressortent sur des fonds clairs et qui ont tendance à se concentrer vers la bande centrale de l’écran. La raison, selon de nombreux témoignages d’utilisateurs, est que la carte logique de l’iPad traverse l’appareil de haut en bas précisément par le milieu, et dans certaines circonstances elle chauffe plus que de raison, compromettant le diffuseur du rétroéclairage LED. Lorsque cette couche se détériore ou se délamine, la lumière cesse de se répartir uniformément et ces points blanchâtres plus intenses apparaissent.

Il n’y a pas de communication officielle d’Apple sur ce phénomène, mais les cas rapportés se répètent particulièrement sur l’iPad Air et ont également été observés sur l’iPad Pro 10,5 pouces. En fait, la localisation des taches a tout son sens si l’on considère le « chemin chaud » thermique de la carte : comme lorsqu’un SoC de la série A subit des pics de charge et que la chaleur se concentre sur des zones très concrètes, ici la chaleur finit par attaquer une partie délicate du système d’éclairage de la dalle.

C’est pourquoi restaurer le système, modifier des réglages ou lancer des outils de diagnostic ne résout pas le problème : la cause n’est pas logicielle ni liée au verre supérieur, mais se trouve dans les couches internes du module d’écran qui déterminent la façon dont la lumière arrière est distribuée, quelque chose de plus proche de ce que l’on appellerait sur des moniteurs LCD un « bleed » ou une diffusion irrégulière, mais localisée en un point précis.

Options de réparation : garantie, coûts et vers qui se tourner

Si votre iPad est sous garantie ou couvert par AppleCare, la première démarche est d’ouvrir un dossier auprès d’Apple. Plusieurs utilisateurs indiquent que, dans ces cas, Apple a remplacé l’appareil ou changé l’écran, selon l’évaluation technique. Vous pouvez vérifier l’état de votre couverture et demander un rendez‑vous ou un envoi depuis la page officielle d’assistance : support.apple.com/ipad/repair.

Que se passe‑t‑il si la garantie n’est plus en vigueur ? Alors la réparation sera payante. Vous pouvez la faire effectuer par Apple ou par un prestataire agréé dans votre région. Gardez à l’esprit que remplacer le module d’écran ne traite pas l’origine profonde du problème — la chaleur dans la carte logique —, donc, bien que ce soit l’intervention la plus courante, cela n’élimine pas la possibilité que le phénomène réapparaisse avec le temps.

En ce qui concerne les prix, certaines estimations situent le remplacement d’écran entre 95 € et plus de 380 €, environ, selon le modèle et le service. Il est conseillé de demander un devis avant de vous décider et d’évaluer les délais d’attente, la garantie de la réparation et s’il s’agit d’un centre avec certification officielle. De plus, si le diagnostic conclut que le problème est lié à la structure de l’appareil, Apple pourrait opter pour un remplacement complet plutôt qu’une réparation ponctuelle, à condition qu’une couverture existe et que les conditions soient remplies.

Réparer ou changer d’iPad ? Comment décider sans regret

La question clé que beaucoup se posent est : vaut‑il la peine d’investir dans une réparation qui n’attaque pas la cause principale ? La réponse dépend de trois facteurs : l’état de la garantie, l’ancienneté de votre iPad et à quel point les taches vous gênent au quotidien. Si votre appareil est couvert, il est raisonnable d’ouvrir un dossier auprès d’Apple et d’opter pour la solution proposée, que ce soit le changement d’écran ou le remplacement de l’appareil.

Si vous n’avez pas de garantie, comparez le coût estimé de la réparation (95 €–380 € env.) avec la valeur actuelle de votre iPad. Lorsqu’il s’agit d’un iPad qui a plusieurs années, il peut être plus judicieux d’affecter cet argent à un modèle neuf, surtout si vous utilisez l’appareil pour des tâches où une luminosité uniforme est cruciale — retouche photo, dessin avec l’Apple Pencil ou lecture intensive. En revanche, si la tache est petite et que votre usage est plus occasionnel (navigation, vidéo, prises de notes), vous pourriez vivre avec le défaut sans que l’expérience en soit gravement affectée.

Une dernière remarque : changer l’écran améliore généralement l’apparence immédiatement, mais, en n’agissant pas sur la source de chaleur qui a endommagé la couche de rétroéclairage, ce n’est pas une « cura definitiva ». Considérez‑le comme une solution pragmatique plutôt que comme une réparation structurelle. Et, en bon utilisateur tech, documentez le cas avec des photos et notez quand et comment le problème a commencé ; ces informations peuvent aider le technicien à évaluer le contexte et à éviter des diagnostics ambigus, comme vous le feriez en enregistrant les cycles thermiques d’un GPU dans un benchmark.

En résumé, si vous voyez ces taches blanches sur votre iPad Air ou sur l’iPad Pro 10,5 pouces, vous savez maintenant d’où elles viennent et à quoi vous attendre pour chaque option d’intervention. Commencez par vérifier votre couverture, demandez un devis si vous n’avez pas de garantie et décidez avec raison : parfois réparer a du sens, et d’autres fois, la chose la plus intelligente est de passer à un autre appareil.