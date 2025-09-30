30/09/2025 Edu Diaz

Si tu es complètement accro à Pokémon TCG Pocket et que tu rêves de voir cet éclat doré en ouvrant un booster, voici ta carte au trésor. Ici nous rassemblons quelles sont les cartes les plus rares de Pokémon TCG Pocket, leurs probabilités approximatives et quelles stratégies multiplient tes chances sans gaspiller de ressources. Parce que, soyons honnêtes, quand le RNG n’est pas de la partie, qui ne cherche pas un raccourci légal pour décrocher cette rareté qui manque dans la collection ?

Types de rareté dans Pokémon TCG Pocket et comment les identifier

Le sommet du collectionnisme dans TCG Pocket ce sont les Crown Rare (Rares Couronne), équivalentes aux Ultra Rare avec symbole de couronne. Elles présentent un art en pleine page et un fond holographique doré spectaculaire. Leur probabilité est extrêmement faible (environ 0,053% par booster) et elles apparaissent généralement seulement 1 à 3 par extension, d’où que des noms comme Charizard EX ou Mewtwo EX soient si prisés.

Un échelon en dessous, les Immersive Rare (Rares Inmersivas) se distinguent par leurs bords noirs et, surtout, par leur effet immersif : maintiens la carte appuyée et « tu entres » dans sa scène avec de nouvelles animations. Elles ont le symbole de 3 étoiles et sont rares dans chaque set.

On remarque aussi les Shiny Super Rare (deux étoiles arc-en-ciel à 8 branches), avec un art plein écran et le Pokémon dans sa palette shiny ; ce sont des ajouts récents et donc peu nombreux.

Dans la même ligue de difficulté apparaissent les Super Rare et les Special Art Rare (Rares de Art Spécial), avec le symbole de 2 étoiles. Elles partagent la rareté, mais les Special Art éblouissent par des scènes alternatives et un bord arc-en-ciel.

Les Shiny « toutes simples » (une étoile arc-en-ciel à 8 branches) sont plus communes que les précédentes, bien qu’elles restent difficiles à voir. Par ailleurs, les Art Rare (Raras de Arte) (1 étoile) conservent le texte de leurs versions communes, mais changent l’art et le bord pour un multicolore, devenant des objectifs très recherchés pour compléter les pages de l’album.

Enfin, les Double Rare (Dobles Raras) (4 diamants) sont généralement des EX qui sortent du cadre, et les Promo, sans symbole, n’arrivent que lors d’événements de durée limitée avec des arts et attaques exclusifs : si tu les manques, il n’y a pas de seconde chance.

Probabilités d’obtenir des cartes rares et les légendaires God Packs

Les taux d’apparition varient selon le booster et le nombre de cartes incluses par offre. Il est conseillé de consulter toujours la rubrique Offering rates (en bas à gauche dans le jeu) pour voir les pourcentages en vigueur. À titre indicatif :

Rareté Probabilité aprox. Crown Rare (Rares Couronne) 0,053% Immersive Rare (Rares Inmersivas) 0,88% Shiny Super Rare 0,33% Super Rare / Special Art Rare 0,16% Shiny 0,29% Art Rare (Raras de Arte) 2,06% Double Rare (Dobles Raras) 1,33%

Et qu’en est-il des légendaires God Packs ? Ils existent, et sont du pur fan service : boosters spéciaux dans lesquels toutes les cartes sont de rareté Art Rare ou supérieure. La possibilité d’en obtenir un est d’environ 0,05% (à peu près 1 pack sur 2 000). À l’intérieur de ce pack « béni », les taux internes par rareté se situent autour de 2-3% chacun.

Astuces et stratégies pour obtenir des cartes rares plus rapidement

1. Régularité : le jeu te donne 2 boosters par jour et ils se renouvellent toutes les 12 heures. Si tu ne veux pas attendre, tu peux dépenser des Hourglasses pour réduire le minuteur (chacune enlève une heure). Même si de nouvelles extensions sortent, tu peux revenir à d’anciens boosters pour compléter des collections en attente.

2. Wonder Picks : tu choisis au hasard une carte d’un booster ouvert par une autre personne. Dans l’onglet dédié tu verras des options avec des cartes rares disponibles ; la plupart coûtent entre 2 et 4 Wonder Tokens. Ceux-ci se rechargent toutes les 12 heures, bien que tu puisses accélérer avec des Wonder Hourglasses.

3. Pack Points : chaque booster ouvert te donne 5 points de cette extension, que tu peux ensuite échanger contre des cartes spécifiques. Coûts indicatifs :

Rareté Coût en Pack Points Crown Rare (Rares Couronne) 2.500 Immersive Rare (Rares Inmersivas) 1.500 Shiny Super Rare 1.350 Super / Special Art Rare 1.250 Shiny 1.000 Double Rare (Dobles Raras) 500 Art Rare (Raras de Arte) 400

4. Échanges : tu peux échanger avec des amis des cartes de rareté Art Rare ou inférieure via Communauté > Échanges. Le processus consomme Shinedust et ne permet pas les Promo ni les raretés supérieures.

5. Événements : reste attentif aux événements temporaires, qui apportent souvent des cartes exclusives ou des défis avec des packs promotionnels en récompense. Un exemple : si tu réunis les 151 Pokémon originaux des boosters Genetic Apex, tu recevras un Mew EX Immersive Rare comme prix.

Conclusion

Une dernière remarque importante : les cartes de Pokémon TCG Pocket sont 100% digitales et n’ont aucune valeur dans le monde réel, donc le meilleur investissement est ton plaisir. Montre-les dans ton album, frime en combat et profite de la chasse ; après tout, c’est la magie de collectionner.