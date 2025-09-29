29/09/2025 Edu Diaz

J’ai passé une semaine à utiliser l’iPhone 17 Pro Max comme téléphone principal et je sais désormais où il brille, où il faiblit et à quoi s’attendre au quotidien. Cela vaut-il la peine de franchir le pas ? Je vous raconte mon expérience réelle, avec ces petites choses qui ne se voient que quand on le porte en poche, qu’on l’utilise pour créer du contenu et qu’il nous accompagne lors de longues journées sans prise. Ce n’est pas un terminal parfait, comme aucun, mais c’est l’un de ces appareils qui vous rappellent pourquoi Apple domine l’écosystème… et aussi pourquoi il peut parfois frustrer.

Design et écran : premium, mais délicat

Commençons par ce qu’il y a de plus terre-à-terre : la résistance. Le téléphone se raye, quoi qu’on en dise. Après deux essais idiots, des marques sont apparues et ne partent pas même en frottant, donc au deuxième jour je lui ai mis une coque. Cela ne change pas mon appréciation globale, mais il ne faut pas se leurrer : c’est un appareil délicat et il appréciera qu’on en prenne soin dès la première minute.

L’écran est spectaculaire en luminosité, couleur et netteté, même si vous ne ressentirez pas un bond énorme par rapport à ce qui se fait déjà sur les générations récentes. Apple a parlé d’un revêtement antireflets ; s’il existe, il ne m’a pas particulièrement aidé à l’extérieur, car les reflets restent présents quand le soleil tape fort. Néanmoins, l’expérience visuelle est de premier ordre pour consommer du contenu, retoucher des photos à la volée ou profiter des réseaux, avec une réponse tactile impeccable et cette sensation de fluidité qu’on attend d’un haut de gamme. En fait, la douceur générale est au niveau de n’importe quel Android premium équipé d’un Snapdragon de dernière génération, ce qui en dit long.

Appareils photo : grand saut pour le principal, faux pas pour l’ultra grand-angle

Le capteur principal est, sans aucun doute, la bonne nouvelle. Il y a plus de détails et, enfin, fini ces tons jaunes et verdâtres qui nous causaient tant de maux de tête ; l’équilibre des blancs est aussi bien mieux ajusté, avec un rendu plus naturel, dans la veine de ce que l’on associe à une photographie computationnelle bien calibrée à la manière du Google Pixel. Les photos sortent consistantes, avec un contraste mesuré et une esthétique moins capricieuse.

Le téléobjectif est une joie au quotidien : le zoom 4x est une vraie merveille, avec netteté et microdétails qui donnent envie de l’utiliser plus que d’habitude. En revanche, quand on monte à 15x ou 20x, la qualité chute et beaucoup d’Android jouent dans une autre catégorie. Si votre priorité absolue est le zoom long, il existe des alternatives plus convaincantes sur le marché.

L’ultra grand-angle, quant à lui, reste le maillon faible, surtout la nuit. Les prises de vue nocturnes avec l’ultra grand-angle s’effondrent en texture et définition, au point de le placer parmi les pires de la gamme haute dans ce scénario précis ; si vous adorez les scènes larges en faible luminosité, vous verrez les limites.

L’autre face de la pièce est le selfie et la vidéo : absolument délicieux. On a envie d’enregistrer. Les modes professionnels et la possibilité d’utiliser la caméra frontale en enregistrant à l’horizontale sont très bien pensés, et la qualité générale incite à créer du contenu sans se soucier des réglages. Si vous faites des Reels, des Shorts ou enregistrez des tutoriels, ici vous serez en terrain conquis, avec un flux de travail fluide qui rappelle la simplicité du « brancher et c’est parti » d’une Raspberry Pi bien configurée.

Performances, autonomie et logiciel : du muscle et une autonomie durable

En puissance, rien à redire : il est largement suffisant. Je n’ai pas remarqué de goulets d’étranglement, de plantages ni d’hésitations ; tout répond instantanément, des jeux exigeants aux éditeurs, en passant par une multitâche intense. Le meilleur, cependant, est l’autonomie : il m’a tenu 10 heures d’écran lors d’une longue journée, un chiffre que je n’avais pas vu sur un haut de gamme depuis un moment. Cet équilibre entre des performances élevées et une batterie généreuse est l’un des meilleurs atouts du pack, idéal si vous passez de longues heures dehors sans recharger.

Concernant le logiciel, l’écosystème fonctionne comme une horloge et l’intégration avec les autres appareils Apple reste un argument très fort. Cela dit, je me bats toujours avec Siri et les fonctions d’intelligence d’Apple : elles sont en retrait par rapport à ce que propose l’état actuel d’Android 16, surtout en compréhension et en gestion du contexte. Ce n’est pas catastrophique, mais c’est un domaine où il y a une marge d’amélioration pour ne pas se laisser distancer par des assistants plus réactifs.

Dans l’ensemble, le iPhone 17 Pro Max est un excellent téléphone avec des points forts clairs : un capteur principal qui enfin respecte les couleurs et l’équilibre, un zoom 4x agréable à utiliser sans y penser, un selfie et une vidéo qui donnent envie de publier et, surtout, une batterie qui tient de vraies journées. En contrepartie, un ultra grand-angle faible la nuit, un zoom longue distance perfectible et cette fragilité qui vous pousse à mettre une coque dès le deuxième jour. Pour qui est-il ? Si vous privilégiez la vidéo, le selfie, des couleurs fidèles et l’autonomie, c’est un achat parfait ; si vous vivez pour l’ultra grand-angle nocturne ou le zoom 20x, vous voudrez peut-être regarder d’autres rivaux Android qui misent fort sur ces extrêmes. Il n’y a pas de téléphone parfait, mais celui-ci se rapproche beaucoup d’être le meilleur pour les créateurs mobiles et les utilisateurs intensifs qui veulent stabilité et résultats constants.