30/09/2025 Edu Diaz

Si estás completamente enganchado a Pokémon TCG Pocket y sueñas con ver ese destello dorado al abrir un sobre, este es tu mapa del tesoro. Aquí reunimos cuáles son las cartas más raras de Pokémon TCG Pocket, sus probabilidades aproximadas y qué estrategias multiplican tus opciones sin malgastar recursos. Porque, seamos sinceros, cuando el RNG no acompaña, ¿quién no busca un atajo legal para arañar esa rareza que falta en la colección?

Tipos de rareza en Pokémon TCG Pocket y cómo identificarlas

La cima del coleccionismo en TCG Pocket son las Crown Rare (Raras Corona), equivalentes a las Ultra Rare con símbolo de corona. Lucen arte completo y un fondo holográfico dorado espectacular. Su probabilidad es extremadamente baja (en torno al 0,053% por sobre) y suelen aparecer solo 1-3 por expansión, de ahí que nombres como Charizard EX o Mewtwo EX sean tan codiciados.

Un peldaño por debajo, las Immersive Rare (Raras Inmersivas) se distinguen por sus bordes negros y, sobre todo, por su efecto inmersivo: mantén pulsada la carta y «entras» en su escena con nuevas animaciones. Tienen el símbolo de 3 estrellas y son escasas en cada set.

También destacan las Shiny Super Rare (dos estrellas arcoíris de 8 puntas), con arte a pantalla completa y el Pokémon en su paleta shiny; son una incorporación reciente y, por tanto, poco numerosas.

En la misma liga de dificultad aparecen las Super Rare y las Special Art Rare (Raras de Arte Especial), con símbolo de 2 estrellas. Comparten rareza, pero las Special Art deslumbran con escenas alternativas y borde arcoíris.

Las Shiny «a secas» (una estrella arcoíris de 8 puntas) son más comunes que las anteriores, aunque siguen siendo difíciles de ver. Por otro lado, las Art Rare (Raras de Arte) (1 estrella) mantienen el texto de sus versiones comunes, pero cambian el arte y el borde por uno multicolor, convirtiéndose en objetivos muy deseados para cerrar páginas del álbum.

Por último, las Double Rare (Dobles Raras) (4 diamantes) suelen ser EX que rompen el marco, y las Promo, sin símbolo, llegan solo en eventos de duración limitada con artes y ataques exclusivos: si te los pierdes, no hay segunda oportunidad.

Probabilidades de conseguir cartas raras y los legendarios God Packs

Las tasas de aparición varían según el sobre y el número de cartas que incluya cada oferta. Conviene consultar siempre el apartado Offering rates (abajo a la izquierda en el juego) para ver los porcentajes vigentes. Como referencia:

Rareza Probabilidad aprox. Crown Rare (Raras Corona) 0,053% Immersive Rare (Raras Inmersivas) 0,88% Shiny Super Rare 0,33% Super Rare / Special Art Rare 0,16% Shiny 0,29% Art Rare (Raras de Arte) 2,06% Double Rare (Dobles Raras) 1,33%

¿Y qué hay de los legendarios God Packs? Existen, y son puro fan service: sobres especiales en los que todas las cartas son de rareza Art Rare o superior. La posibilidad de que te toque uno es de aproximadamente el 0,05% (más o menos 1 de cada 2.000 sobres). Dentro de ese sobre «bendito», las tasas internas por rareza se mueven en torno al 2-3% cada una.

Trucos y estrategias para conseguir cartas raras más rápido

1. Constancia: el juego te da 2 sobres al día y se renuevan cada 12 horas. Si no quieres esperar, puedes gastar Hourglasses para reducir el temporizador (cada una resta una hora). Aunque salgan nuevas expansiones, puedes volver a sobres antiguos para completar colecciones pendientes.

2. Wonder Picks: eliges al azar una carta de un sobre que ha abierto otra persona. En la pestaña dedicada verás opciones con cartas raras disponibles; la mayoría cuestan entre 2 y 4 Wonder Tokens. Estos se recargan cada 12 horas, aunque puedes acelerar con Wonder Hourglasses.

3. Pack Points: cada sobre abierto te da 5 puntos de esa expansión, que luego puedes canjear por cartas específicas. Costes orientativos:

Rareza Coste en Pack Points Crown Rare (Raras Corona) 2.500 Immersive Rare (Raras Inmersivas) 1.500 Shiny Super Rare 1.350 Super / Special Art Rare 1.250 Shiny 1.000 Double Rare (Dobles Raras) 500 Art Rare (Raras de Arte) 400

4. Intercambios: puedes intercambiar con amigos cartas de rareza Art Rare o inferior a través de Community > Trades. El proceso consume Shinedust y no permite Promo ni rarezas superiores.

5. Eventos: estate al tanto de los eventos temporales, que suelen traer cartas exclusivas o retos con packs promocionales de recompensa. Un ejemplo: si reúnes los 151 Pokémon originales de los sobres Genetic Apex, recibirás un Mew EX Immersive Rare como premio.

Conclusión

Un último apunte importante: las cartas de Pokémon TCG Pocket son 100% digitales y no tienen valor en el mundo real, así que la mejor inversión es tu diversión. Enséñalas en tu álbum, presume en combate y disfruta de la caza; a fin de cuentas, esa es la magia de coleccionar.