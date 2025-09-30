30/09/2025 Edu Diaz

Se você está completamente viciado em Pokémon TCG Pocket e sonha em ver aquele brilho dourado ao abrir um pacote, este é o seu mapa do tesouro. Aqui reunimos quais são as cartas mais raras de Pokémon TCG Pocket, suas probabilidades aproximadas e quais estratégias multiplicam suas chances sem desperdiçar recursos. Porque, sejamos honestos, quando o RNG não ajuda, quem não procura um atalho legal para conseguir aquela raridade que falta na coleção?

Tipos de raridade em Pokémon TCG Pocket e como identificá-las

O topo do colecionismo no TCG Pocket são as Crown Rare (Raras Coroa), equivalentes às Ultra Rare com símbolo de coroa. Apresentam arte em página inteira e um fundo holográfico dourado espetacular. Sua probabilidade é extremamente baixa (em torno de 0,053% por pacote) e costumam aparecer apenas 1-3 por expansão, por isso nomes como Charizard EX ou Mewtwo EX são tão cobiçados.

Um degrau abaixo, as Immersive Rare (Raras Imersivas) se distinguem por suas bordas pretas e, acima de tudo, pelo seu efeito imersivo: mantenha pressionada a carta e «entra» em sua cena com novas animações. Possuem o símbolo de 3 estrelas e são raras em cada set.

Também se destacam as Shiny Super Rare (duas estrelas arco-íris de 8 pontas), com arte em tela cheia e o Pokémon em sua paleta shiny; são uma adição recente e, portanto, pouco numerosas.

Na mesma liga de dificuldade aparecem as Super Rare e as Special Art Rare (Raras de Arte Especial), com símbolo de 2 estrelas. Compartilham raridade, mas as Special Art deslumbram com cenas alternativas e borda arco-íris.

As Shiny “simples” (uma estrela arco-íris de 8 pontas) são mais comuns que as anteriores, embora continuem difíceis de ver. Por outro lado, as Art Rare (Raras de Arte) (1 estrela) mantêm o texto de suas versões comuns, mas mudam a arte e a borda por uma multicolor, tornando-se alvos muito desejados para completar páginas do álbum.

Por fim, as Double Rare (Duplas Raras) (4 diamantes) costumam ser EX que quebram o quadro, e as Promo, sem símbolo, chegam apenas em eventos de duração limitada com artes e ataques exclusivos: se você as perde, não há segunda chance.

Probabilidades de conseguir cartas raras e os lendários God Packs

As taxas de aparecimento variam conforme o pacote e o número de cartas que cada oferta inclua. Convém consultar sempre a seção Offering rates (abaixo à esquerda no jogo) para ver as percentagens vigentes. Como referência:

Raridade Probabilidade aprox. Crown Rare (Raras Coroa) 0,053% Immersive Rare (Raras Imersivas) 0,88% Shiny Super Rare 0,33% Super Rare / Special Art Rare 0,16% Shiny 0,29% Art Rare (Raras de Arte) 2,06% Double Rare (Duplas Raras) 1,33%

E quanto aos lendários God Packs? Existem, e são puro fan service: pacotes especiais em que todas as cartas são de raridade Art Rare ou superior. A probabilidade de você receber um deles é de aproximadamente 0,05% (mais ou menos 1 a cada 2.000 pacotes). Dentro desse pacote “abençoado”, as taxas internas por raridade giram em torno de 2-3% cada.

Dicas e estratégias para conseguir cartas raras mais rápido

1. Constância: o jogo dá 2 pacotes por dia e eles renovam a cada 12 horas. Se você não quiser esperar, pode gastar Hourglasses para reduzir o temporizador (cada uma diminui uma hora). Mesmo que saiam novas expansões, você pode voltar a pacotes antigos para completar coleções pendentes.

2. Wonder Picks: você escolhe aleatoriamente uma carta de um pacote que outra pessoa abriu. Na aba dedicada verá opções com cartas raras disponíveis; a maioria custa entre 2 e 4 Wonder Tokens. Eles recarregam a cada 12 horas, embora você possa acelerar com Wonder Hourglasses.

3. Pack Points: cada pacote aberto te dá 5 pontos daquela expansão, que depois você pode trocar por cartas específicas. Custos orientativos:

Raridade Custo em Pack Points Crown Rare (Raras Coroa) 2.500 Immersive Rare (Raras Imersivas) 1.500 Shiny Super Rare 1.350 Super / Special Art Rare 1.250 Shiny 1.000 Double Rare (Duplas Raras) 500 Art Rare (Raras de Arte) 400

4. Trocas: você pode trocar com amigos cartas de raridade Art Rare ou inferior através de Community > Trades. O processo consome Shinedust e não permite Promo nem raridades superiores.

5. Eventos: fique atento aos eventos temporários, que costumam trazer cartas exclusivas ou desafios com pacotes promocionais de recompensa. Um exemplo: se você reunir os 151 Pokémon originais dos pacotes Genetic Apex, receberá um Mew EX Immersive Rare como prêmio.

Conclusão

Uma última observação importante: as cartas de Pokémon TCG Pocket são 100% digitais e não têm valor no mundo real, então o melhor investimento é a sua diversão. Mostre-as no seu álbum, ostente em combate e aproveite a caça; afinal, essa é a magia de colecionar.