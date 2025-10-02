02/10/2025 Edu Diaz

Wenn du ein oder mehrere weiße Flecken auf dem Bildschirm deines iPads entdeckt hast, bist du nicht allein: zahlreiche Nutzer des iPad Air und des 10,5‑Zoll‑iPad Pro haben dasselbe Symptom gemeldet. Obwohl viele versuchen, das Gerät neu zu starten, iPadOS zu aktualisieren oder die Helligkeit anzupassen, ohne Erfolg, ist die Realität weniger intuitiv: Es handelt sich um ein Hardwareproblem. Warum erscheint es genau in der Mitte und warum verschwindet es nicht durch eine einfache Einstellung?

Die Erklärung deutet auf eine interne Überhitzung hin, die schließlich die Hintergrundbeleuchtungsschicht des Panels beeinträchtigt, und deshalb gibt es keinen Software‑“Trick“, der das behebt. In diesem Artikel erklären wir dir, was wirklich passiert, welche Optionen du hast, wenn dein iPad noch Garantie hat, und wie du zwischen Reparatur oder Austausch des Geräts entscheiden kannst, inklusive ungefähren Kostenangaben in Euro.

Was sind diese weißen Flecken und warum treten sie auf

Die weißen Flecken sind keine toten oder „verbrannten“ Pixel; es sind Bereiche mit anomaler Helligkeit, die auf hellen Hintergründen auffallen und sich meist in einem Streifen in der Bildschirmmitte konzentrieren. Der Grund, so zahlreiche Nutzerberichte, ist, dass das Logicboard des iPad das Gerät von oben nach unten genau in der Mitte durchläuft und sich unter bestimmten Umständen stärker erhitzt als üblich, wodurch der Diffusor der LED‑Hintergrundbeleuchtung beeinträchtigt wird. Wenn diese Schicht sich zersetzt oder delaminiert, wird das Licht nicht mehr gleichmäßig verteilt und es entstehen diese intensiveren weißlichen Punkte.

Es gibt keine offizielle Stellungnahme von Apple zu diesem Phänomen, aber die gemeldeten Fälle treten besonders beim iPad Air auf und wurden auch beim 10,5‑Zoll‑iPad Pro beobachtet. Tatsächlich ergibt die Lage der Flecken Sinn, wenn man den thermischen „Hot-Path“ der Platine bedenkt: ähnlich wie bei einem A‑Series‑SoC, der Spitzenlasten ausgesetzt ist und Hitze in sehr konkreten Bereichen konzentriert, greift hier die Wärme eine empfindliche Stelle des Beleuchtungssystems des Panels an.

Aus diesem Grund löst das Wiederherstellen des Systems, das Ändern von Einstellungen oder das Ausführen von Diagnosewerkzeugen das Problem nicht: die Ursache liegt nicht in der Software oder der obersten Glasscheibe, sondern in inneren Schichten des Bildschirmmoduls, die davon abhängen, wie das Rücklicht verteilt wird — eher vergleichbar mit dem, was man bei LCD‑Monitoren als „Bleed“ oder ungleichmäßige Diffusion bezeichnen würde, jedoch sehr lokalisiert.

Reparaturoptionen: Garantie, Kosten und an wen du dich wenden solltest

Wenn dein iPad noch Garantie hat oder durch AppleCare abgedeckt ist, ist der erste Schritt, einen Fall bei Apple zu eröffnen. Mehrere Nutzer berichten, dass Apple in solchen Fällen die Einheit ersetzt oder den Bildschirm austauscht, abhängig von der technischen Bewertung. Du kannst den Status deiner Abdeckung prüfen und einen Termin oder Versand über die offizielle Supportseite anfragen: support.apple.com/ipad/repair.

Was passiert, wenn die Garantie abgelaufen ist? Dann ist die Reparatur kostenpflichtig. Du kannst sie über Apple oder einen autorisierten Serviceanbieter in deiner Nähe abwickeln. Bedenke, dass der Austausch des Bildschirmmoduls die tieferliegende Ursache — die Wärme auf der Hauptplatine — nicht behebt. Deshalb ist es zwar die häufigste Maßnahme, aber sie schließt nicht aus, dass das Phänomen mit der Zeit wieder auftreten kann.

Was die Preise angeht, schätzen einige Quellen den Bildschirmtausch auf etwa 95 € bis über 380 €, je nach Modell und Dienstleister. Es ist ratsam, vorab einen Kostenvoranschlag einzuholen und Wartezeiten, Garantie auf die Reparatur und die Zertifizierung des Dienstleisters zu berücksichtigen. Wenn die Diagnose ergeben sollte, dass das Problem mit der Struktur des Geräts zusammenhängt, könnte Apple statt einer Einzelreparatur einen kompletten Geräteaustausch anbieten, sofern eine Abdeckung besteht und die Bedingungen erfüllt sind.

Reparieren oder iPad wechseln? Wie man entscheidet, ohne es zu bereuen

Die entscheidende Frage ist für viele: Lohnt es sich, in eine Reparatur zu investieren, die die eigentliche Ursache nicht beseitigt? Die Antwort hängt von drei Faktoren ab: dem Garantiestatus, dem Alter deines iPads und wie sehr dich die Flecken im Alltag stören. Wenn dein Gerät abgedeckt ist, ist es sinnvoll, den Fall mit Apple zu klären und die vorgeschlagene Lösung zu wählen, sei es ein Bildschirmtausch oder ein Geräteaustausch.

Hast du keine Garantie mehr, vergleiche die geschätzten Reparaturkosten (ca. 95 €–380 €) mit dem aktuellen Wert deines iPads. Bei einem mehrere Jahre alten iPad kann es sinnvoller sein, das Geld in ein neues Modell zu investieren, vor allem wenn du das Gerät für Aufgaben nutzt, bei denen gleichmäßige Helligkeit wichtig ist — Fotobearbeitung, Zeichnen mit dem Apple Pencil oder intensives Lesen. Ist die Fleckengröße hingegen klein und dein Nutzungsszenario eher casual (Surfen, Videos, Notizen), kannst du eventuell mit dem Defekt leben, ohne dass die Nutzung stark beeinträchtigt wird.

Ein letzter Hinweis: Ein Bildschirmtausch verbessert das Erscheinungsbild in der Regel sofort, aber da die Wärmequelle, die die Hintergrundbeleuchtung beschädigt hat, nicht behoben wird, ist das keine endgültige Heilung. Betrachte es als pragmatische Lösung statt als strukturelle Reparatur. Dokumentiere den Fall mit Fotos und notiere, wann und wie das Problem begonnen hat; diese Informationen können dem Techniker helfen, den Kontext besser zu bewerten und Missverständnisse bei der Diagnose zu vermeiden — ähnlich wie beim Aufzeichnen thermischer Zyklen einer GPU in einem Benchmark.

Zusammengefasst: Wenn du weiße Flecken auf deinem iPad Air oder dem 10,5‑Zoll‑iPad Pro siehst, weißt du jetzt, woher sie kommen und was du von den möglichen Vorgehensweisen erwarten kannst. Prüfe zuerst deine Abdeckung, fordere einen Kostenvoranschlag an, wenn du keine Garantie hast, und entscheide dann bedacht: manchmal lohnt sich eine Reparatur, in anderen Fällen ist der Umstieg auf ein neues Gerät die bessere Wahl.