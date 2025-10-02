02/10/2025 Edu Diaz

Vous ne vous souvenez plus du modèle exact de votre téléviseur Samsung ? Rassurez-vous, geek : le localiser et le déchiffrer est plus facile qu’il n’y paraît, et en quelques secondes vous saurez s’il s’agit d’un QLED, d’un LED ou d’un plasma, dans quelle région il est vendu et même la taille réelle de l’écran. Il vous suffit de regarder une étiquette à l’arrière ou, si vous avez une Smart TV, d’explorer un ou deux menus pour afficher le code complet ainsi que le numéro de série et la version du logiciel. Tentant pour remettre de l’ordre dans l’installation de votre salon ? De plus, comprendre ce code vous aide à connaître son âge et à résoudre des problèmes pratiques, par exemple lorsqu’une antenne ne capte pas certains canaux parce que le tuner n’est pas adapté. C’est parti, comme lorsque vous montez un Raspberry Pi étape par étape : clair, direct et sans perdre la touche techno.

Où trouver le numéro de modèle

La manière la plus rapide et universelle est de consulter la source : l’étiquette physique. Tous les téléviseurs Samsung portent un autocollant d’identification au panneau arrière qui inclut le numéro de modèle, un code-barres et d’autres données clés ; d’ailleurs, cette même étiquette apparaît aussi sur des appareils de la marque comme les barres de son, les systèmes home cinéma, les lecteurs Blu-ray et les lecteurs MP3/MP4, si vous organisez tout votre écosystème.

Si votre Samsung est un téléviseur intelligent, vous disposez d’une autre voie très pratique depuis le canapé. Ouvrez Réglages depuis l’icône en forme d’engrenage du menu d’accueil, et si nécessaire accédez à «Tous les paramètres» pour déployer le panneau complet ; naviguez ensuite vers Support et entrez dans «À propos de cette TV», qui apparaît en bas de ce menu, où vous verrez d’un coup d’œil le code modèle, le numéro de série et la version du logiciel installé. Cette méthode n’est disponible que sur les téléviseurs intelligents, mais elle est extrêmement utile si votre télé est accrochée au mur et que vous ne voulez pas la décoller pour regarder l’arrière.

Avec ce numéro de modèle en main, vous pouvez déjà rechercher plus d’informations, y compris l’année de fabrication, et disposer d’une base solide pour toute gestion de support ou réglage de la syntonisation. Aussi évident qu’un port USB-C visible.

Comment interpréter les modèles (2008 et après)

Le code modèle ressemble à un charabia au début, mais en réalité c’est une carte très logique. Le premier caractère identifie le type de dalle : Q pour QLED, U pour LED, P pour plasma, L pour LCD, H pour DLP et K pour OLED. Suit une lettre qui indique le marché de destination : N pour l’Amérique du Nord, E pour l’Europe et A pour l’Asie, un détail important pour comprendre les compatibilités régionales.

Puis apparaît le premier chiffre, qui indique la taille de l’écran en pouces ; par exemple, 62 signifie une dalle de 62 pouces. Ensuite, vous verrez une combinaison de lettres et de chiffres qui définit la famille et la série. Quelques exemples illustratifs : LS03C identifie The Frame 2023, LS03B est The Frame 2022, et des codes comme QN***C correspondent au Neo QLED 8K de 2023 ; vous reconnaîtrez aussi AU pour la gamme UHD de 2021 ou TU pour celle de 2020. Cette séquence distingue générations et gammes de produits de façon très précise.

La lettre suivante du code indique la génération interne du modèle (A est la première génération, B la seconde), et juste après apparaît la lettre du tuner intégré, une donnée cruciale pour comprendre pourquoi votre antenne capte — ou non — certains canaux : F équivaut à ATSC/QAM aux États-Unis et au Canada, U correspond à DVB en Europe et G identifie ISDB-T en Amérique latine. Vient ensuite généralement le code de design, habituellement X, et enfin le suffixe du pays ou de la région, qui peut être ZA (États-Unis), RU (Russie), UA (Ukraine), ZC (Chili), XU (Europe/Royaume-Uni) ou XY (Australie). Vous voyez comment, une fois ordonné, lire le modèle revient à déchiffrer un SKU matériel ?

Si votre télé est antérieure à 2008

Les codes de modèles anciens suivent une logique différente, quoique tout aussi déductible. Les deux premières lettres définissent le type de téléviseur : FP/HP pour plasma, LN pour LCD, HL pour DLP et TX pour CRT. Après un tiret apparaît une lettre qui marque l’année du modèle : T correspond à 2007, S à 2006, R à 2005, P à 2004, N à 2003 et M à 2002, un indice direct pour situer l’ancienneté de votre dalle sans avoir à fouiller des factures.

Ensuite vous verrez deux chiffres avec la taille de l’écran (par exemple 23 pour 23 pouces), suivis d’un bloc numérique qui indique la série précise. Plus loin arrive la lettre de résolution : F identifie le Full HD et H indique la haute définition (HD). Puis revient le X comme code de design et clôt le tout un bloc de lettres avec des informations de fabrication internes.

Avec ce découpage vous pourrez reconnaître en un coup d’œil si vous avez affaire à un modèle HD ou Full HD, le situer par année et comprendre si son tuner et son format correspondent à votre installation, élément clé lorsque vous vérifiez des problèmes de réception. Et le meilleur : tout part d’un seul code modèle que vous pouvez trouver en quelques secondes, aussi bien sur l’autocollant arrière que dans le menu de la Smart TV. Prêt à identifier votre télé sans manuels ni applications, et enfin organiser votre setup aussi bien que votre liste de composants PC ?