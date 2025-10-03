03/10/2025 Edu Diaz

Vous avez hérité d’un Apple Watch, vous voulez vendre le vôtre ou vous avez simplement besoin d’un bracelet compatible et que vous ne savez pas quel modèle c’est ? Pas de panique : identifier la série et la génération de votre Apple Watch est plus facile qu’il n’y paraît et, en fait, vous pouvez le faire en quelques secondes en regardant la montre elle-même ou depuis votre iPhone. Voici comment le vérifier étape par étape et comment traduire le fameux « numéro de modèle » (celui qui commence par A) pour savoir exactement à quelle série il appartient, sans prise de tête et sans applications bizarres.

Identifiez-le d’un coup d’œil : la gravure arrière en dit long

Apple grave des informations clés autour du renflement circulaire qui abrite les capteurs de l’Apple Watch. Si vous regardez cette zone avec une bonne lumière, vous verrez un anneau de texte indiquant la série, la taille du boîtier, le matériau, la couleur et le type de verre. C’est la manière la plus directe de reconnaître votre appareil quand vous l’avez en main, parce qu’il suffit de le tourner et de lire, un peu comme lorsque vous décryptez la sérigraphie sur la carte mère pour connaître le chipset.

Sur de nombreux modèles, vous verrez quelque chose du style « Series 6 » ou « Series 8 », ce qui règle le doute instantanément. De plus, si l’arrière indique « Series 7000 », vous êtes en présence de l’Apple Watch de première génération. Cette indication est particulièrement utile si vous devez demander de l’assistance, vérifier la compatibilité des bracelets ou publier une annonce avec toutes les informations clairement indiquées.

Conseil pratique : nettoyez doucement le dos avec un chiffon en microfibre pour mieux lire la gravure, car la poussière ou les empreintes peuvent masquer les détails fins du texte.

Vous n’avez pas la montre sous la main ? Trouvez le numéro de modèle sur l’iPhone

Si votre Apple Watch est jumelée à votre iPhone, vous pouvez l’identifier depuis l’app Watch en quelques secondes. Cette méthode est parfaite lorsque vous ne pouvez pas consulter la gravure arrière ou qu’elle n’est pas lisible. Le processus est très similaire à regarder « À propos du téléphone » sur Android pour voir le numéro de build : simple et sûr.

Faites ceci :

Ouvrez l’app Watch sur l’iPhone et allez dans l’onglet « Ma montre ».

Allez dans Général > Informations.

Localisez « Modèle ». Vous verrez d’abord un code commençant par « M » (c’est le numéro de pièce).

Touchez « Modèle » et ce code se transformera en un code de cinq caractères commençant par « A » (par exemple, A2291) : c’est le numéro de modèle dont vous avez besoin.

Avec ce numéro, vous pouvez déjà déterminer la série exacte en consultant la liste ci-dessous. Cette étape est essentielle lorsque vous voulez confirmer si une Apple Watch est GPS ou GPS + Cellular, ou lorsque plusieurs générations ont des tailles de boîtier similaires et que vous voulez éviter les confusions.

Quelle série correspond à chaque numéro A (guide rapide)

Utilisez cette carte de référence pour traduire votre numéro « A » en sa série. Les différents codes au sein d’une même série peuvent correspondre à la taille du boîtier et à la connectivité (GPS ou GPS + Cellular), en plus des variantes régionales.

Série 8 : A2770, A2771, A2772, A2773, A2774, A2775, A2857, A2858.

Série 7 : A2473, A2474, A2475, A2476, A2477, A2478.

Série 6 : A2291, A2292, A2293, A2294, A2375, A2376.

Série 5 : A2092, A2093, A2094, A2095, A2156, A2157.

Série 4 : A1975, A1976, A1977, A1978, A2007, A2008.

Série 3 : A1858, A1859, A1860, A1861, A1889, A1890, A1891, A1892.

Série 2 : A1757, A1758, A1816, A1817.

Série 1 : A1802, A1803.

Apple Watch (première génération) : A1553, A1554.

Apple Watch SE (deuxième génération) : A2722, A2723, A2724, A2725, A2726, A2727, A2855, A2856.

Apple Watch SE : A2351, A2352, A2353, A2354, A2355, A2356.

Prêt à le découvrir en quelques secondes ? D’abord, essayez de lire la série sur la gravure arrière ; si cela ne vous rassure pas, consultez le numéro de modèle « A » depuis l’iPhone et comparez-le avec cette liste. Avec ces deux méthodes, vous couvrez pratiquement tous les scénarios : de ceux qui ont besoin de confirmer si leur bracelet sera compatible, à ceux qui veulent demander de l’assistance avec le modèle exact sous la main.

Rappelez-vous : les informations de taille, de matériaux et de type de verre apparaissent également à l’arrière de la montre, et le numéro de modèle « A » est la clé pour déterminer la série quand la gravure n’est pas concluante. Avec ces indications, identifier votre Apple Watch est aussi simple que de consulter la version du firmware sur votre console préférée : clair, rapide et sans marge d’erreur.