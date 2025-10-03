03/10/2025 Edu Diaz

Você herdou um Apple Watch, quer vender o seu ou simplesmente precisa de uma pulseira compatível e não sabe qual modelo é? Fique tranquilo: identificar a série e a geração do seu Apple Watch é mais fácil do que parece e, na verdade, você pode fazê-lo em segundos olhando o próprio relógio ou pelo seu iPhone. Aqui explicamos como verificar passo a passo e como traduzir o famoso “número de modelo” (o que começa com A) para saber exatamente a que série pertence, sem confusões e sem apps estranhos.

Identifique-o num relance: a gravação traseira diz tudo

A Apple grava informações chave ao redor do ressalto circular que abriga os sensores do Apple Watch. Se você olhar com boa iluminação essa área, verá um anel de texto com a série, o tamanho da caixa, o material, a cor e o tipo de vidro. Esta é a forma mais direta de reconhecer seu dispositivo quando o tem à mão, porque não requer mais do que girá-lo e ler, um pouco como quando você decifra a serigrafia na placa-mãe para saber o chipset.

Em muitos modelos você verá algo do tipo “Series 6” ou “Series 8”, o que resolve a dúvida na hora. Além disso, se na parte traseira aparecer “Series 7000”, trata-se do Apple Watch de primeira geração. Essa pista é especialmente útil se você for pedir suporte, precisa verificar compatibilidades de pulseiras ou planeja publicar um anúncio com todas as informações bem claras.

Dica prática: limpe suavemente a base com um pano de microfibra para ler melhor a gravação, já que poeira ou impressões digitais podem ocultar detalhes finos do texto.

Não tem o relógio à mão? Encontre o número de modelo no iPhone

Se seu Apple Watch estiver pareado com seu iPhone, você pode identificá-lo desde o app Watch em questão de segundos. Este método é perfeito quando não pode consultar a gravação traseira ou ela não se distingue bem. O processo é muito similar a olhar “Sobre o telefone” no Android para ver o número de compilação: direto e seguro.

Faça isto:

Abra o app Watch no iPhone e entre na aba “Meu Relógio”.

Vá a Geral > Informações.

Localize “Modelo”. Você verá primeiro um código que começa por “M” (é o número da peça).

Toque em “Modelo” e esse código se transformará em um de cinco caracteres que começa por “A” (por exemplo, A2291): esse é o número de modelo que você precisa.

Com esse número já pode determinar a série exata consultando a lista que encontrará a seguir. Este passo é chave quando quer confirmar se um Apple Watch é GPS ou GPS + Cellular, ou quando há várias gerações com tamanhos de caixa parecidos e você não quer confusões.

Que série corresponde a cada número A (guia rápida)

Use este mapa de referência para traduzir seu número “A” para sua série. Os diferentes códigos dentro de uma mesma série podem corresponder ao tamanho da caixa e à conectividade (GPS ou GPS + Cellular), além de variantes regionais.

Série 8: A2770, A2771, A2772, A2773, A2774, A2775, A2857, A2858.

Série 7: A2473, A2474, A2475, A2476, A2477, A2478.

Série 6: A2291, A2292, A2293, A2294, A2375, A2376.

Série 5: A2092, A2093, A2094, A2095, A2156, A2157.

Série 4: A1975, A1976, A1977, A1978, A2007, A2008.

Série 3: A1858, A1859, A1860, A1861, A1889, A1890, A1891, A1892.

Série 2: A1757, A1758, A1816, A1817.

Série 1: A1802, A1803.

Apple Watch (primeira geração): A1553, A1554.

Apple Watch SE (segunda geração): A2722, A2723, A2724, A2725, A2726, A2727, A2855, A2856.

Apple Watch SE: A2351, A2352, A2353, A2354, A2355, A2356.

Pronto para descobrir em segundos? Primeiro, tente ler a série na gravação traseira; se isso não tirar suas dúvidas, recorra ao número de modelo “A” a partir do iPhone e compare com esta lista. Com esses dois caminhos cobre praticamente todos os cenários: desde quem precisa confirmar se sua pulseira será compatível, até quem quer solicitar suporte com o modelo exato à mão.

Lembre-se: as informações de tamanho, materiais e tipo de vidro também aparecem na parte traseira do relógio, e o número de modelo “A” é a chave para determinar a série quando a gravação não é conclusiva. Com essas diretrizes, identificar seu Apple Watch é tão simples quanto consultar a versão de firmware na sua consola favorita: claro, rápido e sem margem de erro.