02/10/2025 Edu Diaz

Não lembra o modelo exato da sua tele Samsung? Calma, geek: localizar e decifrar isso é mais fácil do que parece, e em questão de segundos você saberá se é QLED, LED ou plasma, em que região é vendido e até o tamanho real da tela. O único que precisa fazer é olhar uma etiqueta na parte traseira ou, se tiver uma Smart TV, navegar com alguns toques no menu para ver o código completo junto ao número de série e à versão do software. Soa bem para pôr ordem no seu setup da sala? Além disso, entender esse código ajuda a conhecer a idade do aparelho e a resolver dúvidas práticas, por exemplo quando uma antena não sintoniza canais porque o sintonizador não é o adequado. Vamos lá, como quando monta uma Raspberry Pi passo a passo: claro, direto e sem perder o toque tech.

Onde encontrar o número de modelo

A forma mais rápida e universal é ir à fonte: a etiqueta física. Todas as televisões Samsung trazem um adesivo identificador no painel traseiro que inclui o número do modelo, um código de barras e outros dados-chave; por sinal, esse mesmo adesivo também aparece em equipamentos da marca como barras de som, sistemas de home cinema, reprodutores Blu-ray e MP3/MP4, caso esteja organizando todo o seu ecossistema.

Se sua Samsung for uma Smart TV, há uma rota adicional e bem confortável desde o sofá. Abra Ajustes a partir do ícone da engrenagem do menu inicial, e se for preciso entre em «Todos os ajustes» para abrir o painel completo; agora navegue a Suporte e entre em «Sobre esta TV», que aparece ao final desse menu, onde verá de relance o código de modelo, o número de série e a versão do software instalada. Esse método está disponível apenas em televisores inteligentes, mas é extremamente útil se tiver a TV pendurada e não quiser descolar ela da parede para ver a parte traseira.

Com esse número de modelo em mãos já pode procurar mais informações, incluindo o ano de fabricação, e ter uma base sólida para qualquer gestão de suporte ou ajuste de sintonia. Tão claro quanto uma porta USB-C à vista.

Como interpretar os modelos (2008 em diante)

O código de modelo parece um galimatias no início, mas na realidade é um mapa muito lógico. O primeiro caractere identifica o tipo de painel: Q é QLED, U é LED, P é plasma, L é LCD, H é DLP e K corresponde a OLED. A seguir vem uma letra que marca o mercado de destino: N para América do Norte, E para Europa e A para Ásia, um detalhe importante ao entender compatibilidades regionais.

Depois aparece o primeiro número, que indica o tamanho da tela em polegadas; por exemplo, 62 significa um painel de 62 polegadas. A partir daí verá uma combinação de letras e números que define a família e a série. Alguns exemplos ilustrativos: LS03C identifica The Frame 2023, LS03B é The Frame 2022, e códigos como QN***C correspondem ao Neo QLED 8K de 2023; também lhe soarão familiares AU para a gama UHD de 2021 ou TU para a de 2020. Essa sequência distingue gerações e linhas de produto de forma muito precisa.

A letra seguinte do código indica a geração interna do modelo (A é primeira geração, B segunda), e logo depois aparece a letra do sintonizador integrado, um dado crucial para entender por que sua antena capta —ou não— determinados canais: F equivale a ATSC/QAM nos Estados Unidos e Canadá, U corresponde a DVB na Europa e G identifica ISDB-T na América Latina. Depois costuma vir o código de design, habitualmente X, e finalmente o sufixo do país ou região, que pode ser ZA (EUA), RU (Rússia), UA (Ucrânia), ZC (Chile), XU (Europa/Reino Unido) ou XY (Austrália). Vê como, uma vez ordenado, ler o modelo é como decifrar um SKU de hardware?

Se sua TV for anterior a 2008

Os códigos de modelos antigos seguem uma lógica distinta, embora igualmente dedutível. As duas primeiras letras definem o tipo de televisor: FP/HP para plasma, LN para LCD, HL para DLP e TX para CRT. Após um hífen aparece uma letra que marca o ano do modelo: T corresponde a 2007, S a 2006, R a 2005, P a 2004, N a 2003 e M a 2002, uma pista direta para situar a antiguidade do seu painel sem necessidade de procurar faturas.

Em seguida verá dois algarismos com o tamanho da tela (por exemplo, 23 para 23 polegadas), seguidos de um bloco numérico que indica a série concreta. Mais tarde vem a letra de resolução: F identifica Full HD e H indica alta definição (HD). Depois repete‑se o X como código de design e encerra o conjunto um bloco de letras com informação de fabrico interna.

Com esse desdobramento poderá reconhecer de relance se está perante um modelo HD ou Full HD, situá‑lo pelo ano e entender se o seu sintonizador e formato se encaixam na sua instalação, algo-chave quando revisa problemas de receção. E o melhor: tudo parte de um único código de modelo que pode encontrar em segundos, tanto na etiqueta traseira como no menu da Smart TV. Pronto para identificar sua TV sem manuais nem apps e finalmente ter seu setup tão organizado quanto sua lista de componentes de PC?