03/10/2025 Edu Diaz

Hast du eine Apple Watch geerbt, willst du deine verkaufen oder brauchst du einfach ein kompatibles Armband und weißt nicht, welches Modell es ist? Keine Sorge: die Serie und die Generation deiner Apple Watch zu identifizieren ist einfacher, als es scheint – tatsächlich kannst du es in Sekunden tun, indem du auf die Uhr selbst oder auf deinem iPhone nachsiehst. Hier erklären wir Schritt für Schritt, wie du das überprüfst und wie du die bekannte „Modellnummer“ (die mit A beginnt) entschlüsselst, um genau zu wissen, zu welcher Serie sie gehört, ohne Aufwand und ohne seltsame Apps.

Auf einen Blick erkennen: Die Gravur auf der Rückseite sagt alles

Apple graviert wichtige Informationen rund um die runde Erhebung, die die Sensoren der Apple Watch beherbergt. Wenn du diesen Bereich bei gutem Licht ansiehst, siehst du einen Textkreis mit der Serie, der Gehäusegröße, dem Material, der Farbe und der Art des Glases. Dies ist die direkteste Art, dein Gerät zu erkennen, wenn du es zur Hand hast, denn es erfordert nichts anderes, als es zu drehen und zu lesen, ein bisschen wie beim Entziffern der Beschriftung auf dem Mainboard, um den Chipsatz zu erkennen.

Bei vielen Modellen siehst du etwas wie „Series 6″ oder „Series 8″, was die Frage sofort klärt. Außerdem: wenn auf der Rückseite „Series 7000″ steht, handelt es sich um die erste Generation der Apple Watch. Dieser Hinweis ist besonders nützlich, wenn du Support anforderst, die Kompatibilität von Armbändern prüfen musst oder eine Anzeige mit allen Informationen veröffentlichen willst.

Praktischer Tipp: Reinige die Rückseite vorsichtig mit einem Mikrofasertuch, um die Gravur besser lesen zu können, da Staub oder Fingerabdrücke feine Textdetails verdecken können.

Hast du die Uhr nicht zur Hand? Finde die Modellnummer auf dem iPhone

Wenn deine Apple Watch mit deinem iPhone gekoppelt ist, kannst du sie in Sekundenschnelle in der Watch‑App identifizieren. Diese Methode ist perfekt, wenn du die Gravur auf der Rückseite nicht einsehen kannst oder sie nicht gut lesbar ist. Der Vorgang ist dem Blick in „Über das Telefon“ auf Android ähnlich, um die Build‑Nummer zu sehen: direkt und zuverlässig.

So gehst du vor:

Öffne die Watch‑App auf dem iPhone und gehe zum Tab „Meine Uhr“.

Gehe zu Allgemein > Info.

Suche „Modell“. Zuerst siehst du einen Code, der mit „M“ beginnt (das ist die Teilenummer).

Tippe auf „Modell“ und dieser Code verwandelt sich in einen fünfstelligen Code, der mit „A“ beginnt (z. B. A2291): das ist die Modellnummer, die du benötigst.

Mit dieser Nummer kannst du die genaue Serie durch Abgleich mit der untenstehenden Liste bestimmen. Dieser Schritt ist entscheidend, wenn du bestätigen willst, ob eine Apple Watch GPS oder GPS + Cellular ist, oder wenn es mehrere Generationen mit ähnlichen Gehäusegrößen gibt und du keine Verwechslungen möchtest.

Welche Serie welcher A‑Nummer entspricht (Kurzübersicht)

Verwende diese Referenzkarte, um deine „A“‑Nummer der Serie zuzuordnen. Die verschiedenen Codes innerhalb einer Serie können der Gehäusegröße und der Konnektivität (GPS oder GPS + Cellular) sowie regionalen Varianten entsprechen.

Series 8: A2770, A2771, A2772, A2773, A2774, A2775, A2857, A2858.

Series 7: A2473, A2474, A2475, A2476, A2477, A2478.

Series 6: A2291, A2292, A2293, A2294, A2375, A2376.

Series 5: A2092, A2093, A2094, A2095, A2156, A2157.

Series 4: A1975, A1976, A1977, A1978, A2007, A2008.

Series 3: A1858, A1859, A1860, A1861, A1889, A1890, A1891, A1892.

Series 2: A1757, A1758, A1816, A1817.

Series 1: A1802, A1803.

Apple Watch (erste Generation): A1553, A1554.

Apple Watch SE (zweite Generation): A2722, A2723, A2724, A2725, A2726, A2727, A2855, A2856.

Apple Watch SE: A2351, A2352, A2353, A2354, A2355, A2356.

Bereit, es in Sekunden herauszufinden? Versuche zuerst, die Serie in der Gravur auf der Rückseite zu lesen; wenn das keine Klarheit schafft, greife zur „A“‑Modellnummer auf dem iPhone und vergleiche sie mit dieser Liste. Mit diesen beiden Wegen deckst du praktisch alle Szenarien ab: vomjenigen, der bestätigen muss, ob sein Armband kompatibel ist, bis hin zu dem, der Support mit dem genauen Modell in der Hand anfordern möchte.

Denk daran: Informationen zu Größe, Materialien und Glasart stehen ebenfalls auf der Rückseite der Uhr, und die „A“‑Modellnummer ist der Schlüssel zur Bestimmung der Serie, wenn die Gravur nicht eindeutig ist. Mit diesen Richtlinien ist die Identifikation deiner Apple Watch so einfach wie das Nachsehen der Firmware‑Version auf deiner Lieblingskonsole: klar, schnell und fehlerfrei.