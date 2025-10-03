03/10/2025 Edu Diaz

¿Has heredado un Apple Watch, quieres vender el tuyo o simplemente necesitas una correa compatible y no sabes qué modelo es? Tranquilo: identificar la serie y la generación de tu Apple Watch es más fácil de lo que parece y, de hecho, puedes hacerlo en segundos mirando el propio reloj o desde tu iPhone. Aquí te contamos cómo comprobarlo paso a paso y cómo traducir el famoso “número de modelo” (el que empieza por A) para saber exactamente a qué serie pertenece, sin líos y sin apps raras.

Identifícalo de un vistazo: el grabado trasero lo dice todo

Apple graba información clave alrededor del abultamiento circular que alberga los sensores del Apple Watch. Si miras con buena luz esa zona, verás un anillo de texto con la serie, el tamaño de la caja, el material, el color y el tipo de cristal. Esta es la forma más directa de reconocer tu dispositivo cuando lo tienes a mano, porque no requiere más que girarlo y leer, un poco como cuando descifras la serigrafía en la placa base para saber el chipset.

En muchos modelos verás algo del estilo “Series 6” o “Series 8”, lo que resuelve la duda al instante. Además, si en la parte posterior aparece “Series 7000”, estás ante el Apple Watch de primera generación. Esta pista es especialmente útil si vas a pedir soporte, necesitas comprobar compatibilidades de correas o planeas publicar un anuncio con toda la información bien clara.

Consejo práctico: limpia suavemente la base con un paño de microfibra para leer mejor el grabado, ya que el polvo o las huellas pueden ocultar detalles finos del texto.

¿No tienes el reloj a mano? Encuentra el número de modelo en el iPhone

Si tu Apple Watch está emparejado con tu iPhone, puedes identificarlo desde la app Watch en cuestión de segundos. Este método es perfecto cuando no puedes consultar el grabado trasero o no se distingue bien. El proceso es muy similar a mirar “Acerca del teléfono” en Android para ver el número de compilación: directo y seguro.

Haz esto:

Abre la app Watch en el iPhone y entra en la pestaña “Mi reloj”.

Ve a General > Información.

Localiza “Modelo”. Verás primero un código que empieza por “M” (es el número de pieza).

Toca “Modelo” y ese código se convertirá en uno de cinco caracteres que empieza por “A” (por ejemplo, A2291): ese es el número de modelo que necesitas.

Con ese número ya puedes determinar la serie exacta consultando el listado que encontrarás a continuación. Este paso es clave cuando quieres confirmar si un Apple Watch es GPS o GPS + Cellular, o cuando hay varias generaciones con tamaños de caja parecidos y no quieres confusiones.

Qué serie corresponde a cada número A (guía rápida)

Usa este mapa de referencia para traducir tu número “A” a su serie. Los diferentes códigos dentro de una misma serie pueden corresponder a tamaño de caja y a conectividad (GPS o GPS + Cellular), además de variantes regionales.

Series 8: A2770, A2771, A2772, A2773, A2774, A2775, A2857, A2858.

Series 7: A2473, A2474, A2475, A2476, A2477, A2478.

Series 6: A2291, A2292, A2293, A2294, A2375, A2376.

Series 5: A2092, A2093, A2094, A2095, A2156, A2157.

Series 4: A1975, A1976, A1977, A1978, A2007, A2008.

Series 3: A1858, A1859, A1860, A1861, A1889, A1890, A1891, A1892.

Series 2: A1757, A1758, A1816, A1817.

Series 1: A1802, A1803.

Apple Watch (primera generación): A1553, A1554.

Apple Watch SE (segunda generación): A2722, A2723, A2724, A2725, A2726, A2727, A2855, A2856.

Apple Watch SE: A2351, A2352, A2353, A2354, A2355, A2356.

¿Listo para descubrirlo en segundos? Primero, intenta leer la serie en el grabado trasero; si no te saca de dudas, acude al número de modelo “A” desde el iPhone y compáralo con este listado. Con estos dos caminos cubres prácticamente todos los escenarios: desde quien necesita confirmar si su correa será compatible, hasta quien quiere solicitar soporte con el modelo exacto a mano.

Recuerda: la información de tamaño, materiales y tipo de cristal también aparece en la parte posterior del reloj, y el número de modelo “A” es la llave para determinar la serie cuando el grabado no es concluyente. Con estas pautas, identificar tu Apple Watch es tan sencillo como consultar la versión de firmware en tu consola favorita: claro, rápido y sin margen de error.