25/09/2025 Edu Diaz

Vous êtes resté sans son sur votre enceinte Bluetooth ou votre projecteur sans fil n’affiche rien alors que Windows indique qu’il est connecté? Pas de panique, car la plupart des problèmes de son Bluetooth et d’écrans sans fil sous Windows 10 se résolvent rapidement si vous suivez une liste claire de vérifications. De plus, avec quelques réglages stratégiques —un peu comme lorsque GeForce Experience vous recommande de mettre à jour les pilotes de votre GPU— vous pouvez retrouver une configuration qui sonne et s’affiche correctement.

Audio Bluetooth : de « on n’entend rien » à « son parfait »

Commencez par l’essentiel : vérifiez que le Bluetooth du PC est activé dans Paramètres > Périphériques > Bluetooth et autres appareils, et que le mode Avion n’est pas activé. Ensuite, assurez-vous que votre enceinte, vos écouteurs ou votre barre de son sont allumés, ont suffisamment de batterie et sont correctement appairés ; si elles utilisent des piles, essayez-en de nouvelles, et si elles sont rechargeables, donnez-leur une charge avant d’insister. Un détail peu connu : éloignez-les des ports et des périphériques USB 3.0 connectés à l’ordinateur, car ils peuvent provoquer des interférences dans la bande des 2,4 GHz.

Si tout est appairé mais qu’il n’y a pas de son, vérifiez la sortie audio active : cliquez droit sur l’icône de volume dans la zone de notification et sélectionnez votre appareil Bluetooth comme sortie par défaut, en vous assurant que le volume n’est pas coupé. Si l’audio paraît « en boîte » ou saccadé, ouvrez le Panneau de son (clic droit sur le haut-parleur > Sons), onglet Lecture, choisissez votre appareil, et dans Propriétés > Avancé réglez la qualité la plus élevée disponible ; profitez-en pour tester d’autres niveaux jusqu’à trouver celui qui fonctionne le mieux sur votre machine.

Pour les coupures intermittentes, désactivez les fonctions d’économie d’énergie qui brident le Bluetooth. Désactivez le Mode économie de batterie depuis le Centre d’action et, dans le Gestionnaire de périphériques, ouvrez l’adaptateur Bluetooth, allez dans l’onglet Gestion de l’alimentation et décochez les cases qui permettent au système de le mettre en veille. Si le problème persiste, exécutez l’utilitaire de résolution des problèmes : Paramètres > Mise à jour et sécurité > Résolution des problèmes > Bluetooth. Vous pouvez aussi redémarrer le service « Bluetooth Support Service » depuis services.msc pour relancer la pile Bluetooth sans redémarrer l’ordinateur.

Quand le pilote est en cause, procédez officiellement : dans le Gestionnaire de périphériques, développez Bluetooth, trouvez votre adaptateur (souvent avec le mot « radio ») et sélectionnez Mettre à jour le pilote. S’il n’y a pas de nouvelle version ou si le problème persiste, désinstallez le périphérique, redémarrez le PC et laissez Windows le réinstaller proprement ; s’il ne réapparaît pas, utilisez le menu Action > Rechercher les modifications sur le matériel. Enfin, confirmez que votre périphérique audio prend en charge le profil A2DP, indispensable pour lire de la musique stéréo via Bluetooth ; sinon, même s’il s’appaire, le son ne sera pas conforme à ce que vous attendez.

Vidéo et écrans sans fil : connexion stable et écran noir évité

La première solution pour tout incident avec les écrans sans fil est de redémarrer le PC et l’écran, la télévision ou le projecteur. Fait cela, vérifiez quelque chose de critique : même si vous êtes connecté en Ethernet, vous devez avoir le Wi‑Fi activé pour utiliser Miracast, donc dans l’icône réseau vérifiez que la connexion sans fil est activée.

Si cela fonctionnait avant et que ça ne marche plus, « oubliez » l’écran et reconnectez‑le : Paramètres > Périphériques > Bluetooth et autres appareils, sélectionnez l’écran et cliquez sur Supprimer l’appareil, puis ajoutez‑le à nouveau. Quand Windows indique qu’il est connecté mais que l’écran reste noir, vérifiez la source d’entrée sur l’écran lui‑même avec le bouton Source/Input de la télécommande ou du boîtier, en parcourant les entrées jusqu’à trouver la bonne.

Un autre classique invisible est le blocage par le pare-feu ou des suites de sécurité. Désactivez-les temporairement pour tester ; si vous êtes sur un réseau d’entreprise ou scolaire, consultez le service informatique au cas où des règles bloqueraient les ports ou protocoles utilisés par Miracast. Cette étape évite bien des prises de tête quand tout semble « en ordre » mais que la connexion ne s’établit pas.

Votre appareil ou votre écran supportent-ils Miracast ? Options si la réponse est non

Avant d’aller plus loin, vérifiez la compatibilité. Sur le PC, tapez « Connecter » dans le menu Démarrer et ouvrez l’application ; si votre appareil prend en charge Miracast, il s’y affichera. Pour l’écran, consultez sa documentation ou cherchez son modèle avec le mot « Miracast » sur le site du fabricant. Si l’écran n’est pas compatible, ajoutez cette fonction avec un adaptateur Miracast branché sur le port HDMI, une mise à jour simple qui transforme n’importe quel moniteur en récepteur sans fil.

Votre écran ne peut pas, mais vous avez un autre PC sous Windows 10 sous la main ? Vous pouvez l’utiliser comme écran sans fil en installant la fonctionnalité « Écran sans fil » : sur le deuxième PC, allez dans Paramètres > Système > Projection sur ce PC, entrez dans « Ajouter une fonctionnalité », cherchez « Écran sans fil » et cliquez sur Installer. Ensuite, depuis le PC source vous pourrez projeter vers lui comme s’il s’agissait d’un moniteur. En fait, beaucoup de télévisions intègrent Miracast d’origine, donc tester avec une TV est souvent un moyen rapide de vérifier si le problème vient de l’écran initial.

Avec ces vérifications pas à pas —un peu à la manière de quand on monte une Raspberry Pi et qu’on active les modules jusqu’à ce que tout s’emboîte— il est normal que vous récupériez l’audio Bluetooth et la projection sans fil sans réinstaller quoi que ce soit d’autre. Prêt à de nouveau partager l’écran et profiter du son sans câbles ? Si vous suivez la séquence de réglages et de validations de cet article, vous passerez de la frustration au « tout OK » en quelques minutes.