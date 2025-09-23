23/09/2025 Edu Diaz

La sortie des iPhone 17 Pro et Pro Max était entourée d’un fort engouement pour leur puissance, leur design soigné et leurs appareils photo impressionnants ; cependant, la conversation a pris une tournure inattendue : les rayures que certains utilisateurs constatent beaucoup trop tôt. La communauté l’a déjà surnommé « Scratchgate », et ce n’est pas un hasard, car le sujet a pris de l’ampleur sur les réseaux. Est-ce à la hauteur d’un téléphone qui frôle — et même dépasse — les 1 200 euros ?

Qu’est-ce que « Scratchgate » et que rapportent les utilisateurs

Le cas est simple : des acheteurs des iPhone 17 Pro et Pro Max ont commencé à partager des photos et des témoignages de marques visibles sur l’écran, sur la face arrière et même autour des lentilles, malgré une utilisation qu’ils décrivent comme normale. Sur Twitter et Instagram s’accumulent des publications avec le hashtag du moment, où l’on voit que certaines rayures apparaissent après seulement quelques jours ou semaines, ce qui, pour beaucoup, ne correspond pas à ce qu’on attend d’un appareil haut de gamme.

La polémique est d’autant plus forte qu’Apple vante le Ceramic Shield à l’avant, un matériau que la société présente comme plus résistant aux chocs que d’autres verres du marché. Cependant, les témoignages des utilisateurs ont relancé le débat classique entre résistance aux chutes et résistance aux rayures, deux propriétés qui n’avancent pas toujours de concert. De plus, le dos en verre —clé pour la recharge sans fil— et le châssis sont passés au crible quant à leur durabilité au quotidien, surtout lorsque le téléphone repose sur des tables, dans des sacs ou des poches avec d’autres objets.

La conversation, amplifiée par des créateurs et des testeurs, a pris de l’ampleur rapidement. Même des voix influentes du monde tech, comme Marques Brownlee, ont souligné que, malgré des performances remarquables, l’apparition de rayures ternit l’expérience globale. Et quand le prix et les attentes sont si élevés, le débat devient inévitable.

La réponse d’Apple et ce que vous pouvez faire si cela vous concerne

Apple a reconnu qu’il existait des signalements de marques sur l’écran et la face arrière et, bien qu’elle indique que des rayures peuvent survenir dans certaines conditions, elle réaffirme son engagement envers la qualité. La société rappelle que les iPhone sont couverts par la garantie standard et encourage ceux qui constatent des dommages importants à se rendre dans une Apple Store ou chez un fournisseur agréé pour une évaluation.

Parallèlement, sa recommandation consiste à utiliser un protecteur d’écran et, si nécessaire, une coque qui minimise le contact avec les surfaces. Cette proposition a fait naître des avis partagés : certains apprécient la mesure préventive ; d’autres estiment qu’un téléphone de ce niveau devrait résister à l’usage quotidien sans accessoires supplémentaires. En fait, la question qui plane dans la communauté est de savoir si un haut de gamme doit être livré avec des suppléments pour éviter les marques lors d’une utilisation normale.

Si cela vous est déjà arrivé, la feuille de route est claire et officielle : évaluation en service après-vente, examen des options sous garantie et, à l’avenir, adoption d’une protection supplémentaire. De plus, éviter de porter le téléphone avec des clés ou des objets pointus dans les poches ou les sacs aide à réduire l’exposition aux microabrasions. Il n’y a pas de recettes magiques ni de hacks de laboratoire quantique ici ; c’est l’approche pragmatique suggérée par la marque elle-même, aussi simple que d’appliquer un bon protecteur au premier démarrage, à la manière de ces routines geek que nous avons lors du premier allumage et de la configuration de sécurité.

Impact pour la marque, les utilisateurs et ce qui pourrait venir

Au-delà de la colère initiale, « Scratchgate » touche une corde sensible : les attentes de ceux qui investissent dans un produit phare. Apple a construit sa réputation sur la qualité perçue et l’expérience premium ; c’est pourquoi ces signalements ont ouvert un débat sur le respect du niveau attendu. Sur un marché aussi compétitif, avec des alternatives solides de Samsung, Google ou OnePlus, la moindre faille dans l’armure peut faire pencher la balance en faveur de celui qui offre le meilleur équilibre entre design, performances et durabilité.

Les réseaux sociaux ont été le porte-voix qui a amplifié le phénomène, et il y a déjà des marques rivales soulignant la résistance de leurs matériaux comme argument de vente. Ce bras de fer n’est pas nouveau dans l’industrie tech —comme lorsque nous débattons de l’efficacité des puces ou des performances graphiques—, mais ici le focus est sur la sensation du quotidien, sur la résistance du verre face aux microcontacts et aux surfaces moins clémentes.

En regardant vers l’avenir, la pression publique pourrait pousser Apple à revoir les processus et les matériaux pour les prochains cycles de produit. L’objectif serait de retrouver cette sensation de « tank élégant » que beaucoup attendent d’un iPhone Pro : conserver le Ceramic Shield pour les chocs, mais optimiser le comportement face aux rayures sur l’écran et l’arrière, le tout sans sacrifier des fonctions comme la recharge sans fil. En attendant, les utilisateurs devront décider s’ils optent pour une protection supplémentaire dès la première minute ou s’ils font confiance au support officiel en cas de problème.

En résumé, « Scratchgate » n’est pas seulement un fil de plaintes, c’est un rappel que, dans un haut de gamme, le diable se cache dans les détails. Si Apple gère bien cet épisode —communication claire, support efficace et ajustements de conception et d’approvisionnement—, la confiance peut se renforcer. Sinon, d’autres seront ravis de prendre cette place, car dans le monde mobile chaque micron compte, et la communauté geek ne pardonne pas quand la finition n’est pas à la hauteur de son propre benchmark mental.